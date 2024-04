Robert Reich: Krátké zamyšlení nad vlnou protestů na univerzitách v Americe

29. 4. 2024

Ujasněme si několik věcí.



Antisemitismus by v Americe neměl mít místo - ani na univerzitních kampusech, ani kdekoli jinde.



Na odsouzení pokračujícího krveprolití v Gaze, které dosud zabilo nejméně 34 000 lidí, většinou žen a dětí, však není nic antisemitského ze své podstaty.



Protest proti tomuto vyvražďování není nenávistným projevem. Je to to, co by se na univerzitní půdě mělo dělat - zaujmout postoj proti vnímanému zlu, přinejmenším vyprovokovat diskusi a debatu.



Posláním univerzity je učit studenty, jak se učit, ne jim říkat, co si mají myslet. Pokojné demonstrace by měly být podporovány, nikoli likvidovány. A zatýkání pokojných studentských demonstrantů ozbrojenou policií není nikdy přijatelné.

