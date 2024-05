Coda Disinfo Matters: Novináři v kleštích, kdy policie vtrhla na Kolumbijskou univerzitu

2. 5. 2024

čas čtení 2 minuty





Pět tisíc kilometrů od Tbilisi, kde pořádkové síly stříkají na demonstranty slzný plyn a gumové projektily, je newyorská policie na 116. ulici na Manhattanu v plné síle. V noci vtrhla do tábora studentů okupujících Kolumbijskou univerzitu a provedla desítky zatčení.



„Prostě nemůžu uvěřit, že západní společnost nebo svět obecně je v roce 2024 tak vyděšený z vysokoškoláků, kteří spí v drahých stanech,“ řekl mi v nahrávce student Kolumbijské žurnalistické školy Bence Szechenyi, když včera ráno vystupoval z vlaku číslo 1 na 116. ulici v New Yorku. Mířil k branám své - a mé - alma mater, kde se jednání mezi propalestinskými protestujícími, kteří okupují kampus, a univerzitou ocitla ve slepé uličce. Studenti obsadili budovu v kampusu, Hamilton Hall, a přejmenovali ji na „Hind's Hall“, na památku Hind Rajabové, šestileté dívky, která byla v lednu zabita palbou izraelských tanků v severní Gaze.

Reakce univerzity i médií na protesty v Kolumbii je pro Szechenyiho matoucí. „Mluvíme o protestu vysokoškolských studentů. To vysokoškoláci dělají. Hysterie kolem toho je pro mě matoucí. Strávil jsem kolem táborů spoustu času a je to doslova kruh bubeníků. Vypadá to jako Coachella.“ Popsal výrazně teenagerské odpadky tábora - krabice s džusy Capri-sun a balíčky h popcornu, hipsterské tašky a podložky na jógu. Izraelské protiprotestní vlajky nechali propalestinští studenti nedotčené, řekl, desítky propalestinských demonstrantů jsou židé a v táboře pořádají sederové večeře během Pesachu.



Život v táboře zní docela kumštovně: pravidelně se tu konají lekce jógy, dokonce i pop-up knihovna. „V cyničtější části své mysli bych to nazval méně revolucí a více fanklubem Taylor Swift... Jednu věc mohu o 18-23letých lidech v tomto táboře říct s jistotou: rozhodně to nejsou hamásáci. Ale z reakce institucí to vždycky poznat nešlo.“ Výuka na škole žurnalistiky byla tento týden zatím zrušena - což Szechenyiho pobouřilo. „Máme být novináři, nemůžeme se bát osmnáctiletých kluků vcovidových rouškách.“



Včera pozdě v noci pokračoval v nahrávkách, když newyorská policie obklíčila Hamiltonovu halu a obklíčila novináře. „Jsme teď obklíčeni v malé ohradě a oni zatýkají lidi,“ řekl, když policie vtrhla do budovy a obklíčila studenty, zatímco novináři prosili policisty, aby je pustili na toaletu. „Je šílené, že všechny novináře vytlačili ven.“ Szechenyi popsal obrovské množství policistů v zásahové výstroji - podle něj by to byla „skvělá noc na spáchání zločinu v Brooklynu“.

