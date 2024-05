Britsko-palestinský chirurg a rektor Glasgow univerzity sděluje, že mu byl zakázán vstup do Francie

4. 5. 2024

Foto: Profesor Abu-Sittah při nedávném jmenování rektorem Glasgow University v tamější historické Bute Hall



- Profesor Ghassan Abu-Sittah, britsko-palestinský rektor Glasgowské univerzity a rekonstrukční chirurg, uvedl, že mu byl odepřen vstup do Francie, kde měl vystoupit s projevem v Senátu.



„Jsem na letišti Charlese De Gaulla. Brání mi ve vstupu do Francie. Měl jsem dnes promluvit ve francouzském Senátu. Říkají, že Němci mi dali roční zákaz vstupu do Evropy,“ napsal Abu-Sittah na Twitteru.



„Pevnost Evropa umlčuje svědky genocidy, zatímco Izrael je zabíjí ve vězení,“ dodal.



V dubnu byl Abu-Sittahovi zakázán vstup do Německa, kde měl hovořit o svých zkušenostech z gazanských nemocnic.



Chirurg loni strávil v Gaze 43 dní, pomáhal tam ošetřovat zraněné, a v říjnu sdělil, že protiteroristická policie „obtěžovala“ jeho rodinu v jeho domě v Londýně. Pro BBC Newsnight uvedl, že se policisté vyptávali jeho manželky, proč do Gazy odcestoval, kdo mu zaplatil letenku a které charitativní organizaci pomáhal.

Po příletu na pařížské letiště Charlese De Gaulla byl profesor Ghassan Abu-Sitta, plastický a rekonstrukční chirurg, francouzskými úřady informován, že Německo prosadilo zákaz jeho vstupu do Evropy v rámci celého Schengenu.



„Brání mi ve vstupu do Francie. Dnes mám promluvit ve francouzském Senátu,“ řekl Sitta, který zůstává ve francouzské vazbě.



Během října a listopadu 2023, na začátku izraelské války proti Gaze, která od té doby zabila více než 34 000 Palestinců, operoval Abu-Sittah z nemocnic Al Šifa a baptistické Al Ahli v Gaze. Během 43 dnů popsal, že byl svědkem „masakru, který se v Gaze odehrával“, a použití munice s bílým fosforem, což Izrael popřel. Poskytl také svědectví Scotland Yardu.



Mezinárodní centrum spravedlnosti pro Palestince (ICJP) označilo jeho zadržení za „nepřijatelné obtěžování celosvětově uznávaného lékaře“.



„Němci záměrně umlčují klíčového svědka izraelských válečných zločinů. To navazuje na jejich opatření z 12. dubna, kdy zakázali doktoru Abu Sittovi vstup do Berlína, aby se zúčastnil Palestinského kongresu - akce, kterou německá policie později rozpustila,“ uvedla nezávislá organizace v prohlášení.



„ICJP instruuje právníky ve Francii a v Německu, aby zajistili, že autoritářský zásah Německa proti svobodě projevu a svědeckým výpovědím neobstojí,“ uvedl ředitel ICJP Tayab Ali.





- Haaretz: Hamás přijal dohodu o příměří v Gaze, izraelští představitelé odmítají možnost ukončení války



Podle zprávy Hamásu se USA zaručily za úplné stažení Izraele z pásma Gazy a za to, že izraelské síly nebudou po propuštění rukojmích pokračovat v bojích. Jeden z izraelských představitelů řekl však listu Haaretz, že „Izrael v žádném případě nebude souhlasit s ukončením války v rámci dohody“ a je odhodlán vstoupit do Rafáhu.



Očekává se, že Hamás v sobotu oznámí, že přijímá návrh Egypta na příměří v pásmu Gazy a propuštění rukojmích, informoval v sobotu ráno saúdskoarabský list Al-Sharq.







- Studenti zapojení do propalestinského protestního tábora na půdě Trinity College v Dublinu slíbili, že budou ve své akci pokračovat „donekonečna“.



Kvůli akci, která začala v pátek večer, kdy si studentští aktivisté postavili v areálu univerzity stany, se v sobotu návštěvníci nemohli dostat k historické knize Book of Kells, informovala tisková agentura PA.



Fotografie na sociálních sítích ukazovaly lavičky naskládané na sebe, které blokovaly vstup do rukopisu a turistické atrakce. Protestující slíbili, že budou pokračovat v „blokádě“ Knihy z Kellsu, dokud univerzita nepřeruší své vazby na Izrael.



Trinity College uvedla, že táboření bylo „nepovolené“, a přestože podporuje právo studentů na protest, musí se takové akce konat v rámci pravidel univerzity. Organizátoři uvedli, že se akce zúčastnilo 70 studentů ve 43 stanech.



Odstupující předseda studentské unie Laszlo Molnarfi uvedl, že on a jeho kolegové zůstanou na protestní akci na dobu neurčitou.



„Plánujeme tu zůstat na neurčito, naším poselstvím je, že během genocidy není nic jako obvykle,“ řekl agentuře PA.



„A když má naše akademická instituce, Trinity College Dublin, vazby na izraelské společnosti, subjekty a univerzity, které se podílejí na válečném průmyslu, musíme se ozvat.



„A to je důvod, proč to děláme. A musíme se ozvat tímto rušivým, silným způsobem. Protože když jsme se snažili zapojit do jednání s úřady, pomocí petic, dopisů a setkání, setkali jsme se s ostudným mlčením.“



- Jednání o příměří pokračují, útok v Rafáhu je „klíčovou“ otázkou, sděluje mluvčí Hamásu



Rozhovory o příměří, které zprostředkovávají Katar a Egypt, pokračují, uvedl pro Al-Džazíru vysoce postavený mluvčí Hamásu, přičemž „klíčovým prvkem“ je plánovaný útok Izraele na Rafáh.



Usáma Hamdán řekl katarské televizi, že jednání stále pokračují. „A je jasné, že postupujeme vpřed. Existují některé dobré body,“ řekl Hamdan této stanici. „Ale doposud stále jednáme o hlavní otázce, kterou je úplné příměří a úplné stažení z Gazy. Doufáme, že dnes najdeme nějaké dobré a pozitivní odpovědi.“



Hamdan uvedl, že jedním z „klíčových prvků“, o nichž se diskutuje, je Netanjahuův plánovaný útok na Rafáh.



„Bohužel zaznělo jasné Netanjahuovo prohlášení, že bez ohledu na to, co se může stát, jestli nastane příměří nebo ne, bude v útoku pokračovat,“ řekl pro Al-Džazíru. „To znamená, že žádné příměří nebude, a to znamená, že útok bude pokračovat, což je v rozporu s tím, o čem jednáme.“



„Chceme alespoň přesně vědět, co to znamená, jeho prohlášení a reakce zprostředkovatelů. Jakýkoli úspěch pro příměří znamená, že už nebudou žádné útoky proti Gaze a Rafáhu,“ řekl.



- S blížícím se létem hrozí Palestincům další riziko extrémních teplot, které zhoršují klimatické změny, varovaly humanitární organizace.



Horko s sebou přinese myši a krysy, které přenášejí nemoci, řekla agentuře Bloomberg Louise Wateridgeová, komunikační pracovnice UNRWA v Rafáhu, a obavy vzbuzují také průjmy a žloutenka typu A.



„Není kam bezpečně vyhodit odpadky,“ řekla Wateridgeová. „Lidé žijí pod plastovými plachtami v tomto velmi nestabilním prostředí. Vůbec se to nezlepší.“



Varování přichází poté, co 14. dubna byla v Rafáhu zaznamenána teplota 39,1 °C, což je o 14 °C více, než je třicetiletý průměr pro toto datum. Přestože se v následujících dnech teploty ochladily, přetrvávají obavy, že léto může přinést mnohem větší riziko veder a lidé v Rafáhu se nemají jak ochladit v plastových stanech.



Vlna veder měla ničivé následky:



Generální komisař palestinské humanitární agentury UNRWA Philippe Lazzarini uvedl na X, dříve Twitteru, že nejméně dvě děti zemřely na následky horka.



Při vlně veder zemřela také 18letá Palestinka Lara Sayeghová.



- Zemřelo nejméně 34 654 Palestinců - ministerstvo zdravotnictví Gazy



Agentura Reuters přináší nejnovější údaje o palestinských obětech od začátku války mezi Izraelem a Hamásem v Gaze:



V prohlášení ministerstva zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem, se uvádí, že bylo zabito nejméně 34 654 Palestinců a 77 908 jich bylo zraněno.



Ministerstvo dodalo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 32 lidí a 41 zraněno.





Saúdské noviny uvádějí, že Hamás by měl v nejbližších hodinách přijmout egyptský návrh na příměří/dohodu o rukojmích.

Saúdský zpravodajský kanál Al-Sharq uvádí, že Hamás v nejbližších hodinách oznámí, že přijímá egyptský návrh na příměří a propuštění rukojmích. Podle zprávy probíhají v posledních hodinách intenzivní jednání mezi Egyptem a Katarem a delegacemi Izraele a Hamásu o vězních, kteří mají být v rámci dohody propuštěni. Hamás uvedl, že od USA obdržel příslib příměří a úplného stažení Izraele z pásma Gazy ve třetí fázi dohody a příslib, že izraelské síly nebudou po propuštění rukojmích pokračovat v bojích.



Jiné zdroje nejsou tak optimistické:

- Malý počet amerických univerzit se po týdnech demonstrací dohodlo s propalestinskými studenty.



Od poloviny dubna se jich na 46 kampusech po celé zemi zúčastnilo demonstrací více než 2 400. Podle agentury AP se odlišným přístupem vyznačují školy jako Brown, Northwestern a Rutgers.



Dohody těchto škol zahrnovaly závazky přehodnotit své investice do Izraele nebo vyslyšet výzvy, aby s touto zemí přestaly obchodovat. Mnoho požadavků protestujících se zaměřilo na vazby na izraelskou armádu.



Univerzity učinily ústupky v oblasti amnestie pro protestující a financování blízkovýchodních studií, neslíbily však, že změní své investice.



Ralph Young, profesor historie, který se zabývá americkým disentem na Temple University ve Filadelfii, řekl, že ústupky a vyjednávání mohou být využívány takticky.

„Myslím, že pro některé univerzity to může být jen zdržovací taktika, jak protesty zmírnit,“ řekl Young. „Konec semestru se blíží. A možná, že než začne další semestr, nastane v Gaze příměří.“



Některé univerzitní rady možná ani nebudou hlasovat o odprodeji akcií Izraele, což může být komplikovaný proces, řekl Young. A některé státní univerzity uvedly, že k tomu nemají pravomoc.



Podle Younga je však vedení rozhovorů s protestujícími lepší taktikou než zatýkání, které může vyvolat další protesty. Rozhovory „alespoň dávají protestujícím pocit, že se někam dostávají“, řekl. „Jestli se někam dostanou, nebo ne, je jiná otázka.“



Hamás vyslal do Káhiry delegaci, aby obnovila jednání o příměří v Gaze



Hamás v pátek oznámil, že vysílá delegaci do Káhiry, aby s ní projednal dohodu o příměří a propuštění rukojmích v Gaze, několik hodin poté, co do egyptské metropole přijel ředitel americké CIA William Burns, informovala agentura Reuters.



Představitelé Hamásu a CIA se v sobotu setkají s egyptskými zprostředkovateli, uvedl egyptský bezpečnostní zdroj, nebylo však jasné, zda se sejdou odděleně nebo společně.



Hamás uvedl, že jeho delegáti cestují do Káhiry v „pozitivním duchu“ poté, co prostudovali nejnovější návrh dohody o příměří.



„Jsme odhodláni zajistit dohodu způsobem, který splní požadavky Palestinců,“ uvedla palestinská militantní skupina v prohlášení.



Jeden z amerických představitelů uvedl, že věří, že v rozhovorech došlo k určitému pokroku, ale stále čeká na další informace.



Jednání o příměří pokračují již několik měsíců bez rozhodujícího průlomu. Izrael prohlásil, že je odhodlán Hamás zlikvidovat, zatímco Hamás tvrdí, že chce trvalé příměří a úplné stažení Izraele z Gazy.



Koncem minulého měsíce se o oživení jednání znovu pokusil Egypt. Káhira je znepokojena vyhlídkou na izraelskou pozemní operaci proti Hamásu v Rafáhu na jihu Gazy, kde se u hranic s egyptským Sinajským poloostrovem ukrývá více než milion lidí.



Egyptské zdroje uvádějí, že obě strany v poslední době učinily určité ústupky, což vedlo k pokroku v rozhovorech, ačkoli Izrael nadále tvrdí, že operace v Rafáhu je nevyhnutelná.



- Šéfkuchař Fadi Kattan se snaží udržet palestinské dědictví při životě prostřednictvím potravin ve stále obtížnějších podmínkách, zemědělská půda je napadána.



Šéfkuchař, který má restaurace v Betlémě a Londýně, vypráví Ruth Michaelsonové a Quiquemu Kierszenbaumovi z Guardianu, jak sedm měsíců války zdevastovalo betlémské hospodářství: „Restaurace v centru města jsou buď zavřené, nebo mají nyní otevřeno maximálně dva dny v týdnu. Částečně jde o turistický ruch, ale také si to lidé nemohou dovolit. Kdo si v Betlémě může dovolit grilované maso a meze v restauraci? Málokdo.“



Předvádění palestinské kuchyně v Kattanově restauraci Akub v západním Londýně a jeho připravovaná kniha jsou o udržování spojení se zemí, která je stále více ohrožena.



„V Gaze dochází k systematickému ničení dědictví... Opravdu mám pocit, že mizíme,“ řekl. Na celém Západním břehu Jordánu, dodal, „mizí půda a útočí se na zemědělskou půdu“.



- Izrael informoval USA o svém plánu evakuovat palestinské civilisty během plánované ofenzivy na jižní město Rafáh, uvedli američtí představitelé obeznámení s touto záležitostí.



Úředníci, kteří hovořili s agenturou AP pod podmínkou anonymity, uvedli, že izraelský plán nezměnil názor americké administrativy, že pokračování v pozemní operaci ve městě, kde se ukrývá 1,2 milionu civilistů, by znamenalo riziko příliš velkého počtu životů. Světová zdravotnická organizace varovala, že útok by mohl vést ke „krvavé lázni“.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však prohlásil, že bude v operaci v Rafáhu pokračovat i přes varování prezidenta Joea Bidena a dalších ohledně humanitárních důsledků.



Bidenova administrativa uvedla, že pokud bude Izrael pokračovat v operaci bez věrohodného plánu na ochranu palestinských civilistů, mohlo by to pro něj mít následky.



„Bez takového plánu nemůžeme podpořit velkou vojenskou operaci, která by šla do Rafáhu, protože škody, které by způsobila, jsou za hranicí přijatelnosti,“ řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátek pozdě večer na Sedona Forum, akci pořádané v Arizoně McCainovým institutem.



Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre v pátek novinářům řekla, že Izrael Bílému domu nepředložil „komplexní“ plán případné operace v Rafáhu.



- Útok v Rafáhu „by mohl vést ke krveprolití“, varuje šéf WHO



Izraelský vojenský vpád do města Rafáh na jihu Gazy by mohl vést ke „krvavé lázni“, varovala v pátek Světová zdravotnická organizace a oznámila pohotovostní plány, informuje agentura AFP.



Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval před možnými hrozivými důsledky pro 1,2 milionu lidí, kteří se ukrývají v Rafáhu.



„WHO je hluboce znepokojena tím, že plnohodnotná vojenská operace v Rafáhu v Gaze by mohla vést ke krvavé lázni a dále oslabit již tak narušený zdravotnický systém,“ uvedl generální ředitel na X, dříve Twitteru.



V prohlášení WHO oznámila pohotovostní úsilí, ale varovala, že „rozbitý zdravotnický systém by nebyl schopen zvládnout nárůst počtu obětí a úmrtí, který by vpád do Rafáhu způsobil“.



Podle WHO byla většina zdravotnických zařízení na obléhaném území poškozena nebo zničena v důsledku těžkého izraelského bombardování.



Pouze 12 z 36 nemocnic v Gaze a 22 z 88 základních zdravotnických zařízení je „částečně funkčních“, uvedla zdravotnická agentura OSN.



„V rámci pohotovostního úsilí WHO a partneři naléhavě pracují na obnově a resuscitaci zdravotnických služeb,“ uvádí se v prohlášení.



Dodalo, že tři v současnosti funkční nemocnice v Rafáhu se stanou nedostupnými, „pokud se v jejich blízkosti zintenzivní nepřátelské akce“.



- Nová námořní trasa pro pomoc v Gaze je na dobré cestě, tvrdí USAid



Podle představitele americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid) probíhají v Gaze přípravy na místě tak, aby humanitární pracovníci byli připraveni dodávat potraviny, léčbu hladovějících dětí a další naléhavou pomoc začátkem nebo v polovině května, kdy americká armáda očekává dokončení stavby plovoucího mola pro příjem zásilek, informuje agentura Associated Press.



Podle úředníka USAid bude rozjezd dodávek pomoci na plánované námořní trase podporované Spojenými státy postupný, protože humanitární skupiny budou testovat distribuci a bezpečnostní opatření pro humanitární pracovníky.



Jednalo se o jedny z prvních komentářů agentury ke stavu příprav projektu Bidenovy administrativy na vybudování mola v Gaze v hodnotě 320 milionů dolarů, v jehož rámci USAid pomáhá koordinovat bezpečnost a distribuci na místě.



Vzhledem k tomu, že válka mezi Izraelem a Hamásem trvá již téměř sedm měsíců a Izrael omezuje humanitární pomoc, hrozí podle mezinárodních zdravotníků polovině z 2,3 milionu obyvatel Gazy bezprostřední riziko hladomoru. Pod tlakem USA a dalších zemí začali izraelští představitelé v posledních týdnech pomalu znovu otevírat některé hraniční přechody pro dodávky pomoci.



Pomoc přicházející po námořní trase, jakmile bude zprovozněna, však stále poslouží jen zlomku - půl milionu lidí - z těch, kteří v Gaze potřebují pomoc. Humanitární organizace včetně USAid zdůrazňují, že dostat více pomoci přes hraniční přechody je nezbytné pro odvrácení hladomoru na tomto území.



- Představitel Hamásu obviňuje Netanjahua ze snahy zmařit dohodu o příměří v Gaze



Vysoký představitel Hamásu v pátek obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že se snaží svými výhrůžkami pokračovat v boji proti palestinské militantní skupině vykolejit navrhovanou dohodu o příměří v Gaze a propuštění rukojmích, informuje agentura AFP.



„Netanjahu byl obstrukcionistou všech předchozích kol dialogu ... a je jasné, že jím stále je,“ uvedl vysoký představitel Hamásu Hossam Badran.



Badrán obvinil Netanjahua, že jeho trvání na útoku na Rafáh je vypočítáno tak, aby „zmařil jakoukoli možnost uzavření dohody“ při jednáních zprostředkovaných egyptskými, katarskými a americkými zprostředkovateli.



Zahraniční zprostředkovatelé čekali na reakci Hamásu na návrh zastavit boje na 40 dní a vyměnit rukojmí za palestinské vězně, o kterém jeho šéf Ismail Haníja prohlásil, že jej skupina zvažuje v „pozitivním duchu“.



Hlavní překážkou bylo, že zatímco Hamás požadoval trvalé příměří, Netanjahu vyhrožuje, že rozdrtí jeho zbývající bojovníky ve městě Rafáh na samém jihu, které je plné vysídlených civilistů.



Netanjahu trvá na tom, že do Rafáhu vyšle pozemní jednotky, přestože agentury OSN a spojenec Washington vyjádřily silné obavy o bezpečnost 1,2 milionu civilistů uvnitř města.



Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že agentura je „hluboce znepokojena tím, že by plnohodnotná vojenská operace v Rafáhu ... mohla vést ke krvavé lázni a dále oslabit již tak narušený zdravotnický systém“.



- Podle palestinských zdravotníků a agentury civilní obrany izraelské nálety v Rafáhu přes noc zabily několik dalších lidí.



- Vysoký představitel OSN v pátek uvedl, že těžce postižený sever Gazy se nyní nachází v „plném hladomoru“ po více než šesti měsících války mezi Izraelem a Hamásem a přísných izraelských omezeních dodávek potravin na palestinské území, píše agentura Associated Press.



Cindy McCainová, americká ředitelka Světového potravinového programu OSN, se stala dosud nejvýznamnějším mezinárodním představitelem, který prohlásil, že uvěznění civilisté v nejvíce odříznuté části Gazy se dostali za hranici hladomoru.



„Je to hrůza,“ řekla McCainová v rozhovoru pro televizní stanici NBC Meet the Press, který bude odvysílán v neděli. „Na severu je hladomor - plnohodnotný hladomor - a postupuje na jih.“



Podle ní je pro čelení rostoucí humanitární katastrofě v Gaze, kde žije 2,3 milionu lidí, zásadní příměří a výrazně zvýšený přísun pomoci po pozemních a námořních trasách.



Izrael, který kontroluje vstup do Gazy a tvrdí, že začíná pouštět více potravin a další humanitární pomoci přes pozemní přechody, se k tomu bezprostředně nevyjádřil.



Panel, který slouží jako mezinárodně uznávaný monitor potravinových krizí, na začátku tohoto roku uvedl, že severní Gaza je na pokraji hladomoru a pravděpodobně ho zažije již tento měsíc. Další aktualizace nepřijde



- Desítky demokratů ve Sněmovně reprezentantů USA v pátek vyzvaly prezidenta Joea Bidena, aby zvážil zastavení prodeje zbraní Izraeli, pokud nezmění vedení své války proti Hamásu. V dopise podepsaném 86 demokratickými členy Kongresu vyjádřili zákonodárci „vážné obavy ohledně vedení války v Gaze izraelskou vládou, pokud jde o záměrné zadržování humanitární pomoci“, informuje agentura France-Presse. Demokraté tlačí na Bidena, aby izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi jasně řekl, že jakékoli bránění dodávkám pomoci do Gazy „ohrožuje její nárok na další ofenzivní bezpečnostní pomoc ze strany Spojených států“.



- I zraelský vpád do Rafáhu by mohl vyústit v „masakr“, uvedl v pátek představitel OSN. „Mohlo by to znamenat masakr civilistů a neuvěřitelnou ránu pro humanitární operaci v celém pásmu, protože je vedena především z Rafáhu,“ řekl na tiskovém brífinku v Ženevě mluvčí humanitárního úřadu OSN Jens Laerke. „Jakákoli pozemní operace by znamenala další utrpení a smrt.“

- Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v pátek uvedl, že agentura má pro případ izraelského vpádu do Rafahu v Gaze připravený pohotovostní plán, který však podle něj nebude stačit k tomu, aby zabránil výraznému nárůstu počtu obětí. „Chci skutečně říci, že tento pohotovostní plán je náplastí,“ řekl Rik Peeperkorn, zástupce WHO pro okupované palestinské území, na tiskovém brífinku v Ženevě prostřednictvím videospojení.

- Izraelský muž držený v Gaze jako rukojmí od útoku Hamásu 7. října byl potvrzen jako mrtvý, uvedla v pátek brzy ráno vláda. Devětačtyřicetiletý Dror Or byl zabit a jeho tělo bylo od 7. října drženo v Gaze, uvedl kibuc Be'eri, kde žil.



- Prokurátoři Mezinárodního trestního soudu (ICC) v pátek varovali před „jednotlivci, kteří vyhrožují odvetou“ proti tribunálu nebo jeho zaměstnancům, a uvedli, že takové jednání by mohlo představovat „trestný čin proti jeho výkonu spravedlnosti“. ICC neuvedl, zda se toto varování týká jeho vyšetřování možných válečných zločinů Izraele nebo palestinských skupin v Gaze a na Západním břehu Jordánu.



- Od října 2023 bylo v Gaze zabito více než 100 palestinských reportérů, z toho nejméně 22 při výkonu své práce, uvedla organizace Reportéři bez hranic (RSF), která v pátek u příležitosti Světového dne svobody tisku 2024 zveřejnila svůj výroční index svobody tisku. Podle zprávy si nejhůře z hlediska omezování svobody tisku ze strany vládních sil vedly regiony Maghrebu a Blízkého východu.



- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito nejméně 34 622 Palestinců a 77 867 jich bylo zraněno, uvedlo v pátečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem.





