Proč Irena Kalhousová komentuje konflikt v Palestině tendenčně

8. 5. 2024 / Bohumil Sláma

Nevím, zda záměrně nebo nezáměrně, avšak je podezřelé, že ho neuvádí v závažných historických souvislostech. Počíná si lépe než naprostá většina našich komentátorů a působí věrohodně, o to je to ovšem nebezpečnější.

Konflikt mezi Izraelci a Palestinci je dlouhodobý a velmi komplikovaný, a kdo ho nevidí tak, jak se vyvíjel od počátku, ho nevidí náležitě. Začal myšlenkou sionismu, vzniklou koncem 19. století. Její autor Theodor Herzl vyšel z potřeby židů mít vlastní území, avšak přestože slovo sionismus znělo adresně, nepředpokládal je nutně v Palestině. Zřetelně se vyjádřil až britský ministr zahraničí Arthur Balfour, který v roce 1917 prohlásil, že „pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny židovského lidu v Palestině“. Jak se později ukázalo, mělo to pro další události rozhodující význam, a pokud lze hovořit o tom, kdo následný neblahý vývoj zavinil, byl to nejen Herzl, ale zejména on, resp. Britové. Bylo to nesmyslné, podobně jako kdybychom jsme se my a Poláci měli vrátit na území obývané před staletími Polabskými Slovany.