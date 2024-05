"Není to možné“: Palestinci jsou příliš vyhladovělí na to, aby opustili Rafáh

9. 5. 2024

Izraelské příkazy k opuštění města Rafah jsou pro lidi, kteří „nemohou chodit“ kvůli hladu, nesmyslné, varují humanitární pracovníci



Před třemi dny izraelská armáda shazovala letáky s příkazem, aby vysídlení lidé a obyvatelé Rafáhu opustili město.



V rozkazech, v nichž bylo lidem nakázáno, aby se z Rafáhu vystěhovali, izraelská armáda uváděla, že se „chystá silou zasáhnout proti teroristickým organizacím v oblasti“.



Podle odhadů OSN se v Rafáhu, jižním městě Gazy, ukrývá v zoufalých podmínkách 1,2 milionu lidí. „Naprostý hladomor“, který zachvátil sever Gazy, se rozšířil i na jih, potvrdila o víkendu Cindy McCainová, šéfka Světového potravinového programu. Před třemi dny izraelská armáda shazovala letáky s příkazem, aby vysídlení lidé a obyvatelé Rafáhu opustili město.V rozkazech, v nichž bylo lidem nakázáno, aby se z Rafáhu vystěhovali, izraelská armáda uváděla, že se „chystá silou zasáhnout proti teroristickým organizacím v oblasti“.Podle odhadů OSN se v Rafáhu, jižním městě Gazy, ukrývá v zoufalých podmínkách 1,2 milionu lidí. „Naprostý hladomor“, který zachvátil sever Gazy, se rozšířil i na jih, potvrdila o víkendu Cindy McCainová, šéfka Světového potravinového programu.



Během online tiskového brífinku hovořili lékaři a pracovníci humanitární pomoci, kteří podávají zprávy z Gazy, o nemožnosti stěhování lidí z Rafáhu, protože lidé jsou sužováni hladem a navíc se zhroutil dopravní a zdravotnický systém.



„Jsou tam děti a staří lidé, kteří jsou tak vyhladovělí, že sotva chodí. Tito lidé se nemohou jen tak přemístit do jiné oblasti, do takzvaných 'bezpečných zón'. Není to možné,“ řekla Alexandra Saiehová, vedoucí humanitární politiky z organizace Save the Children.



Několik humanitárních pracovníků se vyjádřilo, že v pásmu Gazy neexistuje žádná „bezpečná“ oblast, kam by se lidé mohli přesunout. „Koncept bezpečných zón je lež,“ řekla Helena Marchalová z organizace Medecins du Monde.





Omezený pohyb



Pracovníci humanitárních organizací také zopakovali, že je obtížné dostat pomoc jak do Gazy, tak ji následně distribuovat.



Silnice napříč Gazou jsou z velké části zničené nebo zablokované ukrývajícími se lidmi, což přispívá k obtížnému pohybu zboží i lidí. Pro humanitární účely je k dispozici jen velmi omezený počet cest, zejména mezi severem a jihem, vysvětlil Jeremy Konyndyk z organizace Refugees International.



Dalším problémem je přelidnění.



„V Deir al-Balah a v oblasti Mawasi na okraji guvernorátů Rafah a Khan Younis není téměř žádný prostor. Všude jsou stany, na pláži, na chodnících, na ulicích, na hřbitovech, na nádvořích nemocnic, na dvorech škol,“ uvedla Ghada Alhaddadová z Oxfam International.



Saiehová vysvětlila, že jejímu týmu trvalo šest týdnů a čtyři neúspěšné pokusy přesunout několik stovek potravinových balíčků z Rafáhu na sever Gazy.



„Jeden litr paliva stál včera 40 dolarů,“ tvrdí Ranchal.



Palivo se do země dostává přes přechod Rafáh.





„Celá humanitární operace běží na pohonných hmotách. Pokud se palivo přeruší, operace pomoci se zhroutí,“ řekl Konyndyk.







„Pokud dojde k invazi do Rafáhu, určitě to posune situaci za bod zvratu a budeme svědky prudkého nárůstu úmrtnosti v souvislosti s hladomorem.“







Profesor John Maynard, chirurg z Velké Británie, který poslední dva týdny operoval Palestince v Gaze, upozornil na komplikace způsobené přímým důsledkem podvýživy.„Měl jsem dva pacienty, 16 a 18 let, oba měli zranění, která se dala přežít, [a] oba minulý týden zemřeli v přímém důsledku podvýživy.“Jeho kolega Dr. Kahler hovořil o „bodu zlomu“ po šesti až osmi měsících, „kdy se imunologický systém zhroutí“.„V té době začnou infekce a komplikace způsobené podvýživou,“ dodal.Hladomor, vysvětlil jeden z pracovníků humanitární pomoci, vyžaduje tři prahové hodnoty: trvalý a vážný nedostatek přístupu k potravinám, vysokou úroveň podvýživy dětí a vysoce zvýšenou úmrtnost v důsledku hladomoru a nemocí.Na severu byly všechny tyto hranice překročeny, uvedl Konyndyk.