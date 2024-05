"Stop the war!" "Příměří!" Jak vás české televize neinformují

9. 5. 2024

čas čtení 6 minut

Uprchlíci v Gaze v hrůze očekávají další izraelské bombardování, Biden pozastavil dodávky zbraní Izraeli







Reportér z Jeruzaléma, Channel 4 News, středa 8. května 2024, 19 hodin:

Zoufalá je matka, která se snaží najít pro své děti úkryt před bombardováním.



„Nemáme kam jít. Lžou nám a říkají, abychom šli do krytů. Ale copak ty kryty nebombardovali? Bombardují kryty a zabíjejí lidi. Kam máme jít?“

„Prý hájíte svobodu, a přitom podporujete Izrael s největšími bombami a nejnovějšími tanky a vrtulníky a F 16 posíláte rakety a granáty, aby nás zabily.“

V kuvajtské nemocnici v Rafah se jiná matka loučí se svým nejstarším synem, který byl zabit při útocích, jež mají podle Izraele vyvíjet nátlak na Hamás. „Radost mého srdce je mrtvá,“ pláče. „Styďte se.“











Zoufalá je matka, která se snaží najít pro své děti úkryt před bombardováním.







„Nemáme kam jít. Lžou nám a říkají, abychom šli do krytů. Ale copak ty kryty nebombardovali? Bombardují kryty a zabíjejí lidi. Kam máme jít?“





„Prý hájíte svobodu, a přitom podporujete Izrael s největšími bombami a nejnovějšími tanky a vrtulníky a F 16 posíláte rakety a granáty, aby nás zabily.“





V kuvajtské nemocnici v Rafah se jiná matka loučí se svým nejstarším synem, který byl zabit při útocích, jež mají podle Izraele vyvíjet nátlak na Hamás. „Radost mého srdce je mrtvá,“ pláče. „Styďte se.“









Kromě mrtvých zdravotníci říkají, že ošetřují zranění způsobená výbuchem a střelná zranění, ale i zde je personál evakuován v obavách ze zvýšeného počtu izraelských útoků. Nedaleká nemocnice Alnajjar byla opuštěna. Jejích 200 pacientů se nepodařilo přesunout přes hranici. Nyní nad ní převzal kontrolu Izrael. Místo toho byli přesunuti na jiné místo v Gaze.





Lékař: „Nyní zde efektivně není žádná nemocnice a nemocnice je mimo provoz. Nemáme žádná lůžka ani nemocnice, které by mohly opravit zranění, zejména u kritických pacientů.“





Desetitisíce lidí jsou opět v pohybu. Většina z nich tak od října učinila již několikrát, jako například Mazan Gador. Z osobních a nákladních aut, ať už vezou cokoli, ať už mají cokoli, letáky shazované Izraelem, které je varují, aby vypadli, nelze ignorovat. Netuší, co mají dělat a kam jít dál.





„Jdu do neznáma. Nevím, co mě čeká. Najdu nějaké místo, nebo ne? Jsou tu děti, malí, staří lidé. Nevíme, kam jdeme. Žijeme v hrůze a ve strachu. To je náš život.“





Zdejší civilisté nyní patří mezi vyjednávací žetony u jednacího stolu v Káhiře. Předpokládá se, že obě strany se zasekly nejméně na třech otázkách. Zaprvé, zda je izraelské příměří trvalé, či nikoliv, zda budou všichni první Izraelci, které Hamás propustí, živí a kolik přesně a jak často, a zda si Hamás bude moci vybrat, které přesně ze svých vězňů Izrael propustí.





Pracovník Červeného kříže: „Je krize naděje, že aspekt duševního zdraví a pohody lidí, dětí, může zůstat přijatelný. Je zcela mimo možnosti jakýchkoli humanitárních agentur dosáhnout smysluplné pomoci.“





Hovořil jsem s doktorem Mohammedem Abu Marchesinem, zástupcem lékařského koordinátora MSF v Gaze. V současné době pracuje v indonéské nemocnici v Rafáhu a já jsem se ho zeptal, jaké jsou tam podmínky.





„Od včerejška bombardování nepřestalo. Ostřelování nepřestalo. Slyšíme ho tady ze západní strany Rafáhu. Jsem tady na západní straně a v oblasti Mowasi, která je považována za jednu z oblastí bezpečné zóny. Ale slyšíme bombardování. Vidíme tisíce lidí, kteří odcházejí. Stěhují své děti, realizují své stany. Chci říct, že spousta lidí utíká, utíká před varováním, které vydaly IDF, aby evakuovali bloky ve městě Rafáh.“





Izraelci říkají, že tam, kde jste, je humanitární zóna. Tak byste to popsal?





„Chci říct, že tu není žádná bezpečná zóna. Od začátku války IDF požádaly obyvatelstvo, aby se přesunulo na jih do Wadi Gaza uprostřed Gazy. Pak je požádali, aby se přesunuli do Chan Unis. Pak je požádali, aby se nyní přestěhovali do Rafáhu, a nyní žádají Rafáh, aby se přestěhoval do bezpečné zóny, která ve skutečnosti nestačí absorbovat 1 milion a 500 tisíc lidí nyní. Chci říct, že je tam přeplněno, a navíc bombardují přesně vedle bezpečné zóny. Takže je tam spousta vedlejších škod. Je tam spousta zraněných civilistů.“





Můžete mi říct, s jakými případy se setkáváte?





„Lékaři bez hranic a MSF, máme naši polní nemocnici a většina případů, které vidíme, se týká traumat souvisejících s případy válečných zranění. Od popálenin, zranění výbušninami a bohužel se nyní snažíme evakuovat pacienty, kteří jsou schopni chůze z naší nemocnice, abychom byli připraveni pro případ, že bude naše nemocnice ohrožena.“





A pane doktore, můžete mi říct, jaký je psychický stav pacientů, které přijímáte?





„Zdravotnický personál, obyvatelstvo, pacienti mají psychické problémy, jsou zlomení. Myslím tím, že přišli o místo k životu, o rodinu, o přátele. Nemají se kde ukrýt. Nemají žádné bezpečí. Neexistují žádné řádné humanitární potřeby. Chybí jídlo, pořádné jídlo. Nemají pitnou vodu. Nejsou zde základní věci pro život. Takže chci říct, že to není o pacientech, o všech obyvatelích, že to zahrnuje i nás, stejně jako zdejší aktéry.“





Co tedy jako humanitární pracovník vzkazujete vyjednavačům v Káhiře? Jak od Hamásu, tak od izraelské vlády?





„Vyzýváme k zastavení války. To je vše. Příměří. Zastavit válku. Vždyť už toho bylo dost. Chci říct, že obyvatelstvo je tady v Gaze opravdu ve velmi kritické katastrofální situaci. Proto vyzýváme k zastavení války.





0

166

Hned za hranicí Gazy v Izraeli mají IDF připraveny další tanky a vojáky, navzdory americkému ujišťování, že operace v Rafáhu má omezený rozsah, Izrael stále tvrdí, že hodlá zničit Hamás, ať už jednání v Káhiře dopadnou jakkoli. Tisíce matek zatím zůstávají a hledají způsob, jak se dostat na místo bezpečí.Opravdu vám moc děkuji.