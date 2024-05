Svátek popření iluzí o suverenitě

8. 5. 2024 / Boris Cvek

Osmý květen je svátek osvobození od nacismu. Byla to světová válka, co vedlo k tomuto osvobození. Neosvobodili jsme se sami. Nebyli jsme to my, kdo rozhodl, kudy povede linie dělící naši zemi na Američany a Sověty osvobozenou zónu. Nikdy po roce 1945 ani před ním jsme nebyli suverénní. Je to nebezpečná iluze, V roce 1989 jsme byli propuštěni ze sovětské říše. V Moskvě se dostala k moci nová politika. Gorbačov věřil, že zůstaneme, pokud se mu podaří udělat ze SSSR vyspělou zemi. S násilným přístup k politice měl ostatně velký osobní problém. Ať tak či tak, byli jsme propuštěni. A viděli jsme na Západě uskupení států, které si právě po roce 1945 uvědomily, jak nebezpečná a absurdní iluze je suverenita. Z iluzí o suverenitě a oprávněných národních zájmech na úkor sousedů byly dvě světové války přece.





Poražené Německo bylo po roce 1945 poraženou, okupovanou zemí, v níž se prakticky nedalo vládnout bez opření se o bývalé nacisty. Přesto se západní německá zóna začleněním do projektu zemí, které se rozhodly vzdát suverenity ve prospěch míru, svobody a kvality života svých občanů, stala vyspělou demokratickou společností. Za pomocí Marshallova plánu a masivní přítomnosti americké armády v západní Evropě.

Dnes si připomínáme výročí kapitulace nacistického genocidního státu, který se stal díky integraci do nového společenství západní Evropy místem svobody, demokracie, vyspělé kultury, lidských práv. Sotva kde na světě je vyšší kvalita života než právě v západních zemích Evropy, které se po válce rozhodly jít směrem ztráty suverenity. Hlavní motivací bylo to, že už nikdy se nesmějí opakovat hrůzy války. A skutečně: poprvé v dějinách Evropy byla válka učiněna na území západní Evropy prakticky nemožnou. Právě proto, že iluze suverenity byla zničena.

Nyní máme válku na Ukrajině. Je tak překvapivá, že nemůžeme říci, že z ní nebude další světová válka, protože argument, že to je nepravděpodobné a absurdní, platil stejně silně v roce 2022 pro možnost, že Rusko pošle vojsko přímo do Kyjeva. Nikdy po roce 1945 nebylo poselství integrace západních zemí Evropy tak naléhavé jako dnes. A my? My pořád mluvíme o suverenitě a zahráváme si s tím, že Unii ovládnou fašisté, rozbíjí ji a vrátí nás zpátky do doby šílenství suverenity a věčných válek. Hitler by na suverenitu přísahal.

