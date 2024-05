Trump slíbil, že zruší zákony o klimatu, pokud mu američtí ropní šéfové věnují 1 miliardu dolarů

10. 5. 2024

Trump slíbil 20 manažerům na večeři v Mar-a-Lago mimo jiné zvýšení těžby ropy a zrušení předpisů proti znečišťování životního prostředí



Donald Trump minulý měsíc před několika předními americkými ropnými bossy předvedl nestoudnou „dohodu“, když jim navrhl, že když mu dají 1 miliardu dolarů na jeho předvolební kampaň do Bílého domu, po návratu do úřadu okamžitě zruší ekologické předpisy Joea Bidena a zabrání jakýmkoli novým.



Před více než dvaceti vedoucími pracovníky, včetně zástupců společností Chevron, Exxon a Occidental Petroleum, slíbil, že zvýší těžbu ropy v Mexickém zálivu, odstraní překážky pro těžbu v Aljašské Arktidě a zruší nová pravidla, která mají snížit znečištění z automobilů. Zrušil by také lednové rozhodnutí Bidenovy administrativy pozastavit vydávání nových povolení k vývozu zemního plynu, které bylo odsouzeno jako „klimatická bomba“.



„Dostanete to hned první den,“ řekl Trump podle listu Post s odvoláním na nejmenovaného účastníka večeře.



Trumpovo nabádání ropných manažerů, že jsou dostatečně bohatí na to, aby mu do válečné pokladny v rámci kampaně nasypali 1 miliardu dolarů, a zároveň příslib obratu v Bidenově úsilí o boj s klimatickou krizí, ve středu okamžitě odsoudily ekologické organizace.



„1 miliarda dolarů pro Trumpa, zničující klimatická budoucnost pro nás ostatní,“ řekl Pete Maysmith z Ligy voličů ochrany přírody (LCV).



Christina Polizziová z organizace Climate Power řekla, že Trump „dává budoucnost planety na prodej“.



„Je v kapse velkých ropných společností - v prvním funkčním období jim poskytl daňové úlevy ve výši 25 miliard dolarů - a nyní je jasné, že je ochoten v případném druhém funkčním období udělat vše, co si velké ropné společnosti přejí.“



Rozhovor bývalého prezidenta s fosilními giganty také zaměstnala obavy skupin monitorujících vliv peněz v politice. Jordan Libowitz z nestranické organizace Citizens for Responsibility and Ethics (Crew), která se zabývá sledováním vlády, uvedl, že rozhovor, o němž informoval deník Post, „rozhodně vypadá jako něco za něco“.



Libowitz řekl, že toto setkání bylo „tak do očí bijící, jak jsem ho ještě neviděl. Politici často dělají náznaky, neříkají, že když mi dáš miliardu dolarů já tě zbavím předpisů, které nechceš“.



Dodal, že právní tým společnosti Crew zkoumá, zda to dosahuje úplatkářství.



Trumpovy blízké vztahy s ropným průmyslem a jeho nepřátelství vůči federálním regulacím, jejichž cílem je snížit emise, které zhoršují klimatickou krizi, jsou dobře známé a dlouhodobé.



Trump si v průzkumech vede také velmi dobře. Poté, co si Trump téměř s jistotou zajistil republikánskou nominaci, v průzkumech prezidentského klání často těsně vede před Joem Bidenem, včetně silných výsledků v klíčových státech. Trumpův solidní výkon přichází navzdory řadě právních problémů, včetně toho, že je v současné době souzen v New Yorku kvůli údajné platbě peněz za mlčení hvězdě filmů pro dospělé Stormy Daniels.



Vedoucí pracovníci velkých ropných společností se zase připravují na případné Trumpovo druhé funkční období tím, že připravují exekutivní příkazy, které mají být připraveny k podpisu, jakmile se Trump vrátí do úřadu. Server Politico tento týden informoval, že se manažeři spojili, aby společně připravili hotové strategie týkající se zvýšení vývozu zemního plynu, zvýšení těžby a prodloužení pronájmu ropných ložisek na moři.



Souhra mezi Trumpem a ropnými giganty v době blížících se voleb podtrhuje obrovskou propast mezi bývalým prezidentem a současným obyvatelem Bílého domu. Podle analýzy skupiny ekologických organizací včetně Sierra Clubu a LCV přijala Bidenova administrativa více než 300 opatření směřujících k větší ochraně veřejného zdraví a čisté energii, což je více než kterákoli jiná administrativa v historii USA.



Tato opatření zahrnovala první významnou klimatickou legislativu, zákon o snižování inflace, který podpořil rekordní investice do čisté energie včetně solární a větrné a zvýšil prodej elektromobilů. Emise energie v USA pomalu klesají, letos přibližně o 3 %.





I přesto však USA těží více ropy a zemního plynu než kdykoli předtím a dosahují téměř 13 milionů barelů ropy denně, což je více než dvojnásobek produkce před deseti lety.









