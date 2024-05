Zatýkání v Izraeli demonstrantů, požadujících dohodu o propuštění rukojmích

12. 5. 2024

Quick quiz: What justifies war crimes? — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 10, 2024

Tisíce lidí vyšly do ulic Tel Avivu, zatímco izraelská armáda vyzývá k evakuaci dalších oblastí Rafáhu uprostřed úderů v celé Gaze



- Iraelská armáda zintenzivnila bombardování uprchlického tábora Džabalíja







EU and UN officials warn Israel against a major assault on Gaza's Rafah after the Israeli military expands evacuation orders for the city sheltering 1.4 million Palestinians, as Israel 'carpet-bombs' in the north.



🔴 Follow our LIVE coverage: https://t.co/Tlyez2UzEl pic.twitter.com/NFfiFyByle — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 12, 2024



Al-Džazíra informuje, že izraelská armáda zintenzivnila bombardování uprchlického tábora Džabalíja na severu Gazy, ničí obytné domy a útočí na evakuační centra.



Televize uvádí, že Izrael se na tábor zaměřuje pomocí bezpilotních letounů, a spolu s tiskovou agenturou Wafa konstatčuje, že několik Palestinců bylo zabito a zraněno. Přesný počet obětí zatím nebyl uveden.

Imad Abu Zayda, lékař pohotovostní služby v Džabalíji, hovořil s Al-Džazírou o zhoršující se humanitární situaci v oblasti v souvislosti s údajnými izraelskými leteckými útoky.



„Není světlo kvůli nedostatku paliva a není k dispozici žádné léky, protože Izrael rozšířil svou operaci v oblasti. Nemáme žádný kyslík, který bychom mohli pacientům podávat,“ řekl.



„Většina zraněných jsou děti a ženy. Operujeme s minimálním vybavením.“



Izraelská armáda vydala o víkendu příkaz k evakuaci obyvatel uprchlického tábora Džabalíja a vyzvala je k „okamžitému odchodu“, aby mohla "vykořenit" bojovníky Hamásu.



Džabalia je největším z osmi uprchlických táborů v pásmu Gazy, které jsou postaveny ze škváry a jejichž vznik se datuje do války o založení Izraele v roce 1948.

- Šéf OSN varuje, že „cesta zpět z devastace a traumatu války v Gaze bude dlouhá



Generální tajemník OSN António Guterres zopakoval své výzvy k okamžitému příměří ve válce mezi Izraelem a Gazou, ale uvedl, že i po zastavení bojů bude „cesta zpět od devastace“ konfliktu dlouhá.



Guterres ve svém videoposelství na mezinárodní dárcovské konferenci v Kuvajtu řekl:



"Znovu opakuji svou výzvu, výzvu celého světa k okamžitému humanitárnímu příměří, bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích a okamžitému navýšení humanitární pomoci.



Příměří však bude pouze začátkem. Bude to dlouhá cesta zpět z devastace a traumatu této války ...



Válka v Gaze způsobuje strašlivé lidské utrpení, ničí životy, rozděluje rodiny a obrovské množství lidí je bez domova, hladových a traumatizovaných."



Jeho výroky přišly v době, kdy Izrael v neděli pokračoval v úderech na Gazu poté, co rozšířil příkaz k evakuaci Rafahu navzdory mezinárodnímu rozhořčení nad svým vojenským vpádem do východních oblastí města, který fakticky uzavřel klíčový přechod pro humanitární pomoc.



V sobotu uprchlo z Rafáhu, nejjižnějšího města Gazy, více než sto tisíc Palestinců. Podle sčítání představitelů OSN jich je nyní více než 280 000.



Uzavření hraničního přechodu Rafáh do Egypta, obtíže s dosažením přechodu Kerem Šalom kvůli bojům, nedostatek dopravy kvůli nedostatku pohonných hmot a útěk klíčových pracovníků znamenají, že se do jižní a střední části Gazy nedostává téměř žádná pomoc.



Humanitární organizace byly po mnoho měsíců jediným zdrojem potravin a zdravotnických služeb pro velkou část obyvatel města, ale nyní služby zastavují.



- Tisíce Izraelců vyšly v sobotu do ulic a požadovaly, aby vláda premiéra Benjamina Netanjahua učinila více pro propuštění rukojmích, které Hamás zadržuje v pásmu Gazy.



Někteří demonstranti zablokovali hlavní dálnici ve městě, než je rozehnala policie, která použila vodní děla, aby dav zatlačila zpět, uvedla agentura Reuters. Nejméně tři lidé byli zatčeni.



K davům, které demonstrovaly v Tel Avivu, se připojili rodinní příslušníci rukojmích s fotografiemi svých blízkých, kteří jsou stále v zajetí.



Mezitím Izrael v neděli zahájil údery na celé území Gazy poté, co rozšířil příkaz k evakuaci nejjižnějšího města území Rafáhu, což je další náznak toho, že armáda pokračuje v plánech na pozemní útok.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že v neděli byli v centrálním městě Deir al-Balah zabiti dva lékaři, zatímco korespondenti agentury Agence France-Presse hlásili intenzivní střety a silnou palbu z izraelských vrtulníků poblíž města Gazy na severu.



Více než 100 000 Palestinců v sobotu uprchlo z Rafáhu, silnice vedoucí z města byly ucpané dlouhými kolonami lidí - mnozí šli pěšky a nesli si své věci - zatímco svědci uvedli, že Izrael prováděl letecké útoky ve městě poblíž přechodu s Egyptem.



Nové pokyny izraelské armády k evakuaci naznačují, že nadcházející ofenzíva povede její síly do centra Rafáhu a dále pravděpodobně přes celé město. Podle svědků byly izraelské tanky v sobotu rozmístěny na Salahuddin Road, která odděluje centrum Rafáhu od již evakuovaných východních čtvrtí.



Izraelské útoky v sobotu přišly v době, kdy OSN varovala, že přímá invaze do Rafáhu hrozí „velkou“ katastrofou. Novináři agentury France-Presse, zdravotníci a svědci hlásili údery v celém pásmu. Při útocích v centrální části Gazy bylo zabito nejméně 21 lidí, kteří byli převezeni do nemocnice mučedníků al-Aksá ve městě Deir al-Balah, uvedlo prohlášení nemocnice.



Hamas v sobotu obvinil Izrael z „rozšíření vpádu do Rafáhu o nové oblasti v centru a na západě města“. Izraelská armáda uvedla, že vojáci bojují proti „ozbrojeným teroristům“ na přechodu Rafáh a našli „četné podzemní tunelové šachty“.



Izrael uvedl, že 300 000 lidí uprchlo z Rafáhu poté, co v pondělí obdrželi armádní varování před blížící se vojenskou operací. Mnozí z nich byli vysídleni již mnohokrát, protože utíkali před postupnými izraelskými ofenzívami v Gaze. Obyvatelé Rafáhu jsou „vyčerpaní, ponížení, pokoření“ po dnech „neúnavného“ bombardování, uvedl úředník agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (Unrwa).



Podle zprávy deníku Washington Post nabízí Bidenova administrativa Izraeli „cennou pomoc“ ve snaze odvrátit plnohodnotnou izraelskou invazi do Rafáhu. Benjamin Netanjahu odmítl nátlak USA, aby útok na Rafáh zadržel, a uvedl, že Hamás zde má základnu většiny svých vrcholných představitelů a zbývajících sil.



Uzavření hraničního přechodu Rafáh s Egyptem a potíže s dosažením přechodu Kerem Šalom s Izraelem kvůli bojům znamenají, že se do jižní a střední části Gazy dostává omezená pomoc. Izraelské obranné síly (IDF) minulý týden obsadily hraniční přechod Rafáh s Egyptem, což označily za „přesnou a cílenou operaci“; od té doby ceny některých základních potravin prudce vzrostly. Přechod Kerem Šalom je sice otevřený, ale pro humanitární organizace je příliš nebezpečný na to, aby přes něj mohly přebírat zásoby z Izraele.



Egypt odmítl koordinovat s Izraelem vstup pomoci do Gazy z přechodu Rafáh s odkazem na „nepřijatelnou eskalaci“ ze strany Izraele, informovala egyptská média. Zdroje Červeného půlměsíce v Egyptě uvedly, že dodávky byly zcela zastaveny.



- Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že britsko-izraelský rukojmí Nadav Popplewell zemřel na následky zranění, která utrpěl při izraelském náletu před více než měsícem. Jednapadesátiletý Popplewell byl zajatcem uneseným z kibucu Nirim a na videozáznamu z dřívějška bylo vidět, že vykazuje viditelné známky fyzického týrání.



- Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito nejméně 34 971 Palestinců a 78 641 jich bylo zraněno, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy.





- Americký prezident Joe Biden v sobotu prohlásil, že příměří bude dosaženo „zítra“, pokud Hamás propustí rukojmí. Podle izraelských úřadů zůstává na palestinském území v zajetí 128 osob, přičemž 36 z nich bylo potvrzeno jako mrtví. Izraelští představitelé sdělili zpravodajskému webu Ynet, že jednání o rukojmích a příměří mezi Izraelem a Hamásem zcela nezkrachovala. Nepřímé rozhovory budou obnoveny, „pokud Hamás poskytne odpovědi, se kterými můžeme pracovat“, uvedli úředníci pro tento web. Hamás v pátek uvedl, že snahy o nalezení dohody o příměří se vrátily na začátek poté, co Izrael odmítl plán mezinárodních zprostředkovatelů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

