Co v českých televizích neuvidíte: Izraelci podpálili komplex OSN v Jeruzalémě

10. 5. 2024

Moderátor, Channel 4 News, z Jeruzaléma, pátek 10. května 2024, 19 hodin:



Valné shromáždění OSN drtivou většinou hlasů schválilo přijetí Palestiny za člena OSN a vyzývá Radu bezpečnosti, aby tuto žádost znovu zvážila. Izrael prodlužuje vojenské operace v Rafáhu a prohlašuje, že navzdory americkým námitkám bude pokračovat, dokud neporazí Hamás. Dobrý večer z Jeruzaléma. Valné shromáždění Organizace spojených národů se 143 hlasy proti devíti, 25 zemí se zdrželo hlasování, včetně Británie, vyslovilo pro to, aby se Palestina stala plnoprávným členem OSN. Amerika to minulý měsíc vetovala a určitě to udělá znovu, navzdory sporu mezi Joe Bidenem a Benjaminem Netanjahuem.



V Gaze varují humanitární organizace, že jim za několik dní dojdou potraviny a energie, protože hraniční přechody jsou dnes večer opět fakticky uzavřeny, hlavní poradce prezidenta Bidena pro humanitární záležitosti na Blízkém východě nám říká, že hlasování OSN je irelevantní politická póza.

A Izrael na soutěži Eurovize, protesty a bojkot kvůli válce v Gaze. Proč se někteří z nejoddanějších fanoušků Eurovize od ní odvracejí?



Již pět dní se do Gazy nedostává palivo a téměř žádná pomoc, podle agentur OSN, které dnes vydaly nové varování před ještě bezprecedentnějším stupněm nouze, hlasování v OSN v New Yorku prozatím nic nemění. V závislosti na vašem názoru může být impotentním gestem nebo mocným symbolem toho, jak se svět staví k právům Palestinců. Izrael nadále ignoruje americká varování, aby neútočil na Rafáh, kde je i přes probíhající evakuaci stále více než 1 000 000 vysídlených osob.









Po izraelském bombardování v severní Gaze se pracovníci civilní obrany snažili zachránit živé. V tomto obytném domě prý zahynuli čtyři členové jedné rodiny. Izraelští vojáci nedaleko, natočeno IDF. Říkají, že se zaměřují na teroristickou infrastrukturu a při zásahu ve škole prý našli zbraně a munici.





Naděje na mír nebo alespoň pauzu, která začala tento týden, jsou pryč. Z jižní pohraniční oblasti Rafáh, uprostřed rostoucích obav ze slibovaného izraelského útoku, podle OSN odešlo již více než 100 000 lidí. Další tisíce si balí, co mají, aby se daly na cestu.





Dr. Mohammad Tahir: „Minulou noc probíhalo neutuchající bombardování. Slyšeli jsme ho velmi hlasitě z našich pokojů, z našich ubytoven v nemocnici. Jsme svědky zabíjení dětí, žen, nevinných mužů. Jsou to lidé jako vy a já. Nedopustili se žádného zločinu, mnozí z nich nemají vůbec žádnou politickou příslušnost k nějaké skupině. Chtějí prostě pečovat o své rodiny a starat se o své blízké.“





Dodávky amerických zbraní jsou pozastaveny, ale izraelský válečný kabinet schválil pokračování operací v městě Rafah a Netanjahu si vybral amerického televizního psychologa doktora Phila, aby přerostl Bidenovi přes hlavu, aby se obrátil na Američany.





Netanjahu v americké televizi: "Zničili jsme asi 20 praporů Hamásu, existuje 24 teroristických praporů, další čtyři nám zbývají tam v Rafáhu. A proto chceme jít do Rafáhu, protože je tam nemůžeme nechat. V podstatě se nás snaží vydírat, abychom odešli z Gazy, nechali jim tam tyhle prapory a nechali tam jejich vedení. A pak půjdou dovnitř a obsadí Gazu znovu a udělají to znovu.“





To bude znamenat další truchlící rodiny, jako je tahle, které budou přemýšlet, kam jít a kdo bude další na řadě.









Mluvil jsem s Bidenovým poradcem pro humanitární otázky Blízkého východu Davidem Satterfieldem, který byl donedávna také zvláštním vyslancem pro tento region. Zeptal jsem se ho, jak humanitární situace v Gaze přivedla prezidenta Bidena k jeho hrozbě, že Izraeli odepře zbraně.





David Satterfield: V žádném případě se nejedná o zastavení americké vojenské podpory Izraeli. Tato podpora je poměrně silná. Z 15 miliard dolarů schválených pro Izrael bylo právě schváleno a posunuto vpřed přibližně 800 milionů dolarů na zbraně. Prezident však reaguje na obavu, jaký dopad bude mít pozemní ofenzíva na hustě osídlené území. Jedná se o lidi, kteří již byli několikrát vysídleni. Podle našeho názoru pro ně neexistuje žádné adekvátní zajištění, ať už z hlediska přístřeší nebo humanitární podpory, hygieny vody, stravování nebo lékařské péče, pokud by byli z Rafáhu znovu vysídleni. To je první obava spojená s touto věcí, a to je dopad na schopnost dodávat do Gazy a distribuovat v Gaze humanitární podporu.





Moderátor: Mnoho lidí by řeklo, že tomu tak je již sedm měsíců. Tak proč je to teď jinak?





David Satterfield: Zaznamenali jsme postupné zlepšování schopnosti dodávat a distribuovat humanitární pomoc v celé Gaze, včetně severní Gazy, kde byly potřeby před několika měsíci považovány za obzvláště závažné. Díky tomu se celkový obraz mnohem zlepšil. Není to však dostatečně dobré. Hladomor se sice podařilo odvrátit, ale riziko, že skutečně dojde k reálnému vyčerpání nemocí z podvýživy, je stále přítomné. Je tedy třeba udělat více. Ale důsledky v tomto zlepšeném prostředí velké dislokace až 1 000 000 osob do oblastí, kde podle našeho názoru nejsou podmínky vhodné pro jejich přijetí. To je bezprostřední obava.





Moderátor: Právě teď Valné shromáždění OSN drtivou většinou hlasů požádalo Radu bezpečnosti, aby znovu zvážila, zda by Palestina měla získat plné členství v OSN. Když se tato otázka dostala do Rady bezpečnosti naposledy, Spojené státy ji vetovaly. Dokážete si představit, že by se to někdy změnilo?





David Satterfield: Nevidím situaci, v níž by se to změnilo, pokud by se nepodařilo vyjednat dva státy, což by vše změnilo, ale my jsme pevně přesvědčeni, že jedině proces vyjednávání vedoucí k dohodě o dvou státech je řešení. Bylo by to rozhodnutí Rady bezpečnosti, nikoli Valného shromáždění.





Moderátor: Myslíte si, že je to užitečný diplomatický moment, nebo naopak škodlivý?









Moderátor: To, že je hranice fakticky opět uzavřena pro pomoc a OSN a další agentury varují, že jim za několik dní dojdou klíčové zásoby a také energie, myslím tím, co se dá udělat, aby se to odblokovalo?





David Satterfield: Hranice je otevřená. Karim Šalom je otevřený a funguje. Existují logistické problémy, z nichž některé se týkají oprav silnic uvnitř Gazy. To je úkol pro Izrael. Některé však na Izraeli nezávisí. Jsou to další státy ochotné nadále dodávat pomoc přes Karim Šalom nebo jinými otevřenými prostředky, oblasti přechodu a další pozemní přechody.





Moderátor: Agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky je hlavním zdrojem pomoci pro Gazu. Izraelská vláda na ni opakovaně útočí a tvrdí, že je infiltrována Hamásem, protesty před jejími kancelářemi v Jeruzalémě se tento týden změnily v násilnosti. A včera byl její komplex ve východním Jeruzalémě podpálen. Dnes je zavřený. Já jsem se ale vydal za jeho ředitelem Adamem Bouloukosem.





Moderátor: Takže to celé bylo v plamenech.









Adam Bouloukos: To bylo úplně v plamenech. Požár, chci říct vysoký. Bylo to velmi děsivé. A spousta kouře. A začalo to asi tak, že když se mnou půjdete pár kroků, tak tady je autobusová zastávka. Docela rušná autobusová zastávka. A máme záznam z průmyslové kamery, na kterém je vidět pár mladíků, těžko říct, kolik jim je, jak tu stojí a tam to začalo hořet. A pak jsem ze své kanceláře vzal hasicí přístroj a začal oheň hasit. Pak jsem si vzal jsem si jiný. Kolega pak přinesl další, ale já jsem to dělal doslova sám. Já jsem ředitel agentury, já jsem sotva hasič. Sotva jsem vyškolený. Ale víte, děláte, co musíte, abyste to zařízení tak nějak ochránil.





Adam Bouloukos: Ti chlapi nás tady natáčejí.





Moderátor: Co říkají?





Adam Bouloukos: Jo. No, říkali spoustu věcí, jako že UNRWA je Hamás a že s UNRWA je konec a že UNRWA zlikvidují. Ale to přece není nic nového, ne? Tohle se vlastně v izraelské politice děje už mnoho let, ale teď jsme svědky toho, že se to proti UNRWA hodně vystupňuje.





Moderátor: To je živeno izraelskými politiky, že? Že jste rukou Hamásu.





Adam Bouloukos: Samozřejmě. Samozřejmě. Vždyť to vidíte na nejvyšší úrovni. Že prý v Gaze není žádná budoucnost pro UNRWA, UNRWA je Hamás. Vidíte plakáty a věci, které tady nechávají, nálepky, které nechávají na našem areálu.





Moderátor: Dneska se hlasuje na Valném shromáždění o Palestině, víte? Takže je UNRWA středem pozornosti?





Adam Bouloukos: Ano, určitě, určitě. UNRWA je na ostří nože této problematiky, přítomnosti OSN v Izraeli a v Palestině, a my jsme svým způsobem snadný terč, protože jsme agentura, která se na rozdíl od jiných agentur zaměřuje konkrétně na palestinské uprchlíky. A tak víte, jsme vnímáni jako nějaká součást problému, pokud UNRWA zmizí, pak prý nějak zmizí i problém palestinských uprchlíků, což je samozřejmě, víte, právně nepřesné. A my jsme tu od toho, abychom poskytovali podporu, dokud se nenajde řešení.





(Posn red. V rozhovoru v zahraničním vysílání BBC - BBC World Service - uvedl Adam Bouloukos, že izraelské policie na žádosti o pomoc nereaguje. Tentokrát, při požáru, ji museli telefonovat mnohokrát a přišla až poté, co na místo přijeli hasiči. BBC World Service uvedl, že k této věci požádali jeruzalémskou policii a izraelské ministerstvo zahraničí o vysvětlení, ale bylo jim sděleno, že nikdo není k dispozici. )



Pokud máte na mysli akci Valného shromáždění, myslím, že je pro současnou situaci irelevantní. Je to politická póza. Nepomáhá to Palestincům, nepomáhá to žádné formě řešení.Proč vás tak nenávidí?