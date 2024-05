„Světlo pro Palestinu“: nad Prahou se rozsvítila umělecká instalace jako apel k uzavření příměří

13. 5. 2024

tisková zpráva Praha 13. května 2024



Ve středu 9. května večer se rozzářila obloha nad pražskou Letnou. Bylo to díky site-specific světelné instalaci Světlo pro Palestinu (Light for Palestine), která vznikla jako společný projekt umělkyň Yary Abu Aataya a Marie Tučkové a umělců Arnošta Kasala a Gomiho ze studia Lunchmeat a Davida Vrbíka. Společně se rozhodli využít uměleckého vyjádření jako prostředku komunikace v rámci veřejného prostoru, aby apelovali na uzavření příměří a zastavení humanitární krize v pásmu Gazy.

Česko-palestinská umělkyně Yara Abu Aataya od října 2023 edukuje české publikum v tématech spojených s Palestinou – zprvu zejména prostřednictvím médií, po sérii cenzurních zásahů se však rozhodla veřejnost oslovit jinou cestou. „Tento projekt je pro mě velmi osobní, protože jsem se v Gaze narodila a mám tam stále rodinu. S Marií Tučkovou jsme se rozhodly, že propojíme naše hlasy a vytvoříme instalaci, která osloví širokou veřejnost. To téma je tady natolik tabuizované, že nám přišlo na místě se vyjádřit právě ve veřejném prostoru,“ říká umělkyně.



Výběr lokality pražského Metronomu není náhodný, je to místo historicky spojené s celou řadou politických událostí a happeningů. „Pruh světla, který instalace vyzařuje, symbolizuje pietu a prosbu o pomoc. Stává se památníkem pro ztracené životy a zároveň vyjádřením touhy po soucitu,“ popisuje Yara Abu Aataya s tím, že součástí instalace byl i okolní prostor, ve kterém se lidé mohli sejít a sdílet.

„Sešlo se nás pár stovek. Ještě než zapadlo slunce, zazpívali jsme společně píseň s poselstvím naděje a odhodlání, jejímž prostřednictvím jsme vyjádřili podporu palestinskému lidu. Tématy písně jsou touha po míru a výzva k vytrvalému boji za spravedlnost. Byl to silný moment, ve kterém jsme se semkli a každý mohl využít svého hlasu k vyjádření solidarity,“ popisuje Marie Tučková.



Text písně

Light for Palestine

napsala Marie Tučková



gathering in the night

under the dark sky

gathering in the night

to shine a ray of light

in hope



a ray of light breaks through the walls

until peace rests upon your land

that was stolen



we won't stop calling

we won't stop gathering

we won't stop singing

we won't stop fighting

we won't be silent

we hear your voices

we hear your voices

we hear your voices



Projekt Light for Palestine má za cíl inspirovat k mezinárodní akci a reflektovat současné dění. Prostřednictvím světelných instalací ve svých městech se do něj až do 30. května mohou zapojit umělci a umělkyně z celého světa. Zatím se připojili Laszlo Bordos z Budapešti, Flightgraf a Shohei Fujimoto z Tokya a Ben Brix z Benátek.



Izrael v Gaze od své invaze v říjnu 2023 zavraždil více než 38 000 lidí, z toho 14 000 dětí (data Euro-Med Human Rights Monitor ). O střechu nad hlavou připravil zhruba dva miliony lidí, což je 85 % obyvatel Gazy. Většina z nich se nyní tísní na 65 km² v oblasti hraničního přechodu Rafah. Izraelská armáda (IDF) tuto oblast dosud označovala za tzv. safe zónu, přestože ji průběžně bombardovala. Ke zlomu došlo v pondělí 6. května, kdy IDF zahájila pozemní invazi do Rafahu a zároveň zintenzivnila bombardování. Izraelská vláda akci připustila navzdory varováním od zemí OSN (včetně svého spojence USA) a přesto, že Hamás v pondělí souhlasil s uzavřením příměří, jehož součástí by bylo propuštění všech izraelských rukojmí. Odborníci a lidskoprávní organizace označují vstup do Rafahu za „poslední fázi etnické čistky“.

