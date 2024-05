Ukrajina: Skutečný cíl ruského tažení u Charkova

15. 5. 2024

Dlouho očekávaná ruská ofenzíva na Charkov, zahájená minulý víkend, nemusí mít druhé ukrajinské město jako svůj bezprostřední cíl, píše Aris Roussinos. Dlouho očekávaná ruská ofenzíva na Charkov, zahájená minulý víkend, nemusí mít druhé ukrajinské město jako svůj bezprostřední cíl,

Samotné obsazení rozlehlé metropole, nebezpečně blízko ruských hranic, je pro Moskvu jak hlavním válečným cílem, tak těžším úkolem než jakékoli ruské vítězství v dosavadním konfliktu. Charkov, převážně rusky mluvící město, které je zároveň rodištěm nejradikálnějších ukrajinských nacionalistických sil, mohl být dobyt v prvních hodinách invaze v roce 2022. Poté se ruské tanky bez zjevného důvodu zastavily na obchvatu města, což umožnilo ukrajinským obráncům převzít iniciativu a nakonec je zatlačit zpět k hranicím.

Na podzim téhož roku byly přetížené ruské jednotky nuceny vzdát se svých zisků, když dobře organizovaná ukrajinská protiofenzíva prorazila jejich linie, znovu dobyla téměř celou oblast a z Charkova udělala odrazový můstek pro silně medializované vpády na ruské území, v jejichž čele stáli ruští odpadlíci v exilu. Tím učinili z celého regionu na obou stranách hranice spornou šedou zónu.

O víkendu se však tato dynamika změnila. Nyní je to ukrajinská armáda, přetížená a nedostatečně vyzbrojená, kdo je na ústupu, protože Charkov se opět stal hlavní frontou v této průmyslové opotřebovávací válce. Zesílené bombardování města v posledních týdnech, spolu se zvěstmi o rýsujícím se ruském náporu, způsobily, že se obnovené ruské úsilí na dlouho spící charkovské frontě jevilo zdánlivě nevyhnutelné.

Ruské síly zapojené do bitvy jsou však příliš malé na to, aby se zmocnily samotného města, které je mnohem větší a lidnatější než jakékoli městské centrum, které Rusko dosud dobylo. Poté, co v prvních hodinách nové ofenzívy obsadili pět nebo šest pohraničních vesnic podél široké fronty – údaje uváděné ruskými a ukrajinskými zprávami se liší – ruské jednotky snášejí těžké ztráty, protože jejich protivníci přisouvají zálohy z jiných front, aby zastavili nový vpád.

Ukrajinský think-tank Centrum pro obranné strategie, který je obecně přesnějším zdrojem analýz než většina západních ekvivalentů, poznamenává, že ruským silám se nepodařilo prolomit obrannou linii "během prvních 12 hodin bojových operací a ztratily své 'okno příležitosti'", protože "nasadily relativně omezený počet vojáků a prostředků pro útok na charkovský směr". Podle analýzy jsou cíle Ruska pro tuto operaci – prozatím – skromné, mají v úmyslu "vytvořit desetikilometrovou nárazníkovou zónu podél severní hranice Charkovské oblasti, pravděpodobně s cílem vytlačit ukrajinské síly mimo účinný dostřel palby z ručních zbraní na ruské logistické cíle v ruské Belgorodské oblasti a dostat jejich dělostřelectvo na dostřel Charkova".

Ale už jen obnovení Charkova jako aktivní fronty představuje velký tlak na již tak přetíženou ukrajinskou armádu. Podle ukrajinských zdrojů bylo počátečních zisků Ruska dosaženo, když bránící se ukrajinské formace jednostranně ustoupily, což donutilo zocelené jednotky spěchat odjinud z východní fronty, aby posílily linii. I když, jak se zdá, znovuprobuzení Moskvy charkovskou frontou je pouhou sérií omezených sondážních operací, které pokládají základy pro budoucí ofenzívu ve velkém měřítku, skromné ruské nasazení – a mnohem větší rezervy, které stále nejsou nasazeny do operací – zaměstnává ukrajinské jednotky, které jsou jinde zoufale potřebné k obraně zranitelné severovýchodní hranice.

Samotný Charkov může být prozatím v bezpečí, ale obrana nové severovýchodní fronty pravděpodobně odsoudila k zániku ukrajinskou obranu Časiv Jaru, strategicky důležitého uzlu pro kyjevskou kontrolu těžce zkoušeného Donbasu.

Ukrajinští velitelé již informují, že dlouholetá pevnost, která je nyní obklíčena postupujícími ruskými silami, nemá velký význam: Vysoce pravděpodobný indikátor hrozícího stažení. Jakkoli se to na první pohled může zdát dramatické, ruská charkovská operace se přinejmenším v současné době sotva týká Charkova samotného. Jejím primárním cílem je spíše přetížit a následně zlomit ukrajinskou armádu na Donbasu. Jak poznamenává ukrajinský velitel pozemních sil: "Rusko testuje stabilitu našich linií, než zvolí nejvhodnější směr." Plný úder ruského kladiva, dlouho předpovídaný na letošní léto, teprve přijde.

