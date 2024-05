Izraelský válečný kabinet je na pokraji rozkolu: ministr obrany požaduje plán pro poválečné období v Gaze

16. 5. 2024

čas čtení 4 minuty





Yoav Gallant, kterého se Benjamin Netanjahu pokusil vyhodit v roce 2023, prohlásil, že nepřipustí izraelskou vládu nad Gazou



Dlouho trvající rozkol v srdci izraelského válečného kabinetu se dostal na povrch, když ministr obrany Yoav Gallant vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby přišel s plánem pro „den po“ válce v Gaze, a prohlásil, že nepřipustí žádné řešení, při kterém by na území byla izraelská vojenská nebo civilní správa.



Gallantovy výroky, které okamžitě podpořil jeho kolega ministr Benny Gantz, uvrhly vedení Izraele uprostřed konfliktu v Gaze do velmi veřejné hádky a vyvolaly okamžité spekulace o jeho budoucnosti v izraelské vládě a Netanjahuově rozhádané koalici.

Dlouho trvající rozkol v srdci izraelského válečného kabinetu se dostal na povrch, když ministr obrany Yoav Gallant vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby přišel s plánem pro „den po“ válce v Gaze, a prohlásil, že nepřipustí žádné řešení, při kterém by na území byla izraelská vojenská nebo civilní správa.Gallantovy výroky, které okamžitě podpořil jeho kolega ministr Benny Gantz, uvrhly vedení Izraele uprostřed konfliktu v Gaze do velmi veřejné hádky a vyvolaly okamžité spekulace o jeho budoucnosti v izraelské vládě a Netanjahuově rozhádané koalici.



Gallant, jehož loňské vyhození Netanjahuem vyvolalo masové protesty, politickou krizi a nakonec i „plán na den poté“ pro Gazu.



Gallantovy výroky vyvolaly okamžitý politický spor a Netanjahu se rychle ohradil videonahrávkou a krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir požadoval, aby byl Gallant z vlády odstraněn.



Gallanta však podpořil jeho kolega Benny Gantz, bývalý náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil, který prohlásil, že Gallant řekl „pravdu“.



Na tiskové konferenci, která se konala ve středu večer v Tel Avivu, Gallant řekl, že požádal o nalezení alternativního řídícího orgánu k Hamásu, ale nedostal odpověď.



Gallant ve svém vystoupení kritizoval absenci jakéhokoli politického plánování pro „den poté“.



Gallantovy výroky přišly po měsících napětí mezi oběma muži a nedávných zprávách v hebrejských médiích, že vysocí důstojníci IDF začali být znepokojeni tím, že neexistence alternativy vůči Hamásu nutí IDF vrátit se a bojovat v oblastech, kde byl podle nich Hamás již poražen, včetně severní části Gazy, kde tento týden znovu probíhaly těžké boje.



„Již 7. října vojenský establishment prohlásil, že je nutné pracovat na nalezení alternativy vůči Hamásu,“ řekl Gallant a dodal: „Ukončení vojenské kampaně je politickým rozhodnutím. Dne po Hamásu dosáhnou pouze aktéři, kteří Hamás nahradí. To je především izraelský zájem.“



Gallant uvedl, že vojenské plánování „nebylo vzneseno k diskusi, a co je horší, místo něj nebyla předložena žádná alternativa. Vojensko-civilní režim v Gaze je pro stát Izrael špatnou a nebezpečnou alternativou.



Nebudu souhlasit se zavedením vojenské vlády v Gaze,“ řekl a dodal: „Vojensko-civilní režim v Gaze se tam stane hlavním úsilím a půjde na úkor jiných oblastí. Zaplatíme za to krví a oběťmi - a bude to mít vysokou ekonomickou cenu.“



Gallantovy komentáře se zdály být vyvrcholením rostoucí frustrace izraelského vojenského vedení z Netanjahua.



Gallant dodal, že nepodpoří kontroverzní plán povinného odvodu ultraortodoxních Židů, čímž zřejmě dal Netanjahuovi přímou výzvu, aby ho vyhodil.





V odpovědi Gallantovi Netanjahu opět vyloučil palestinskou správu v Gaze, dokud existuje Hamás, a dodal, že je třeba usilovat o zničení Hamásu „bez výmluv“.

Netanjahu si bude velmi dobře vědom obrovského politického rizika, které s sebou nese druhé vyhození Gallanta po té, co už jednou v této věci musel ustoupit.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

288

Netanjahu prohlásil: „Po strašlivém masakru jsem nařídil zničení Hamásu. Bojovníci IDF a bezpečnostní složky za to bojují. Dokud zůstane Hamás, nebude Gazu řídit žádný jiný subjekt - rozhodně ne palestinská samospráva.“Ben-Gvir a ministr komunikací Šlomo Karhi rychle vyzvali k odvolání Gallanta z funkce.„Takový ministr obrany musí být nahrazen, aby bylo dosaženo válečných cílů,“ řekl Ben-Gvir a dodal: „Z [Gallantova] pohledu není rozdíl mezi tím, zda Gazu budou kontrolovat izraelští vojáci, nebo zda ji budou kontrolovat vrazi z Hamásu. To je podstata koncepce ministra obrany, která selhala 7. října a selhává i nyní.“