Karim Khan si nechal svou žádost o zatykač na Netanjahua schválit nezávislým panelem soudních odborníků

21. 5. 2024

Reportér, Channel 4 News, pondělí 20. května 2024, 19 hodin: Izraelský letecký útok dnes v uprchlickém táboře Džabalíja v Gaze zdemoloval obytnou budovu. Podle záchranářů se uvnitř nacházely rodiny a počet civilních obětí války se opět zvýšil. Izraelský premiér a ministr obrany byli upozorněni, že mohou být stíháni Mezinárodním trestním soudem.



Karim Khan: "Mezi zločiny patří vyhladovění civilistů jako metoda vedení války. Úmyslné způsobování velkého utrpení. Těžká újma na zdraví í nebo kruté zacházení. Úmyslné zabití nebo vražda. A úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu. A také zločiny proti lidskosti, vyhlazování, nebo vraždy.“

Reportér: Khan oficiálně žádá o vydání zatykače na ministra obrany Izraele Yuava Gallanta a jeho premiéra Benjamina Netanjahua. Případ se týká jak opakovaného odpírání humanitárních potřeb, tak přímého zabíjení palestinských civilistů. Izraelský premiér ji dnes večer označil za překrucování reality, za formu nového antisemitismu.





Netanjahu: „Pane žalobce v Haagu, s jakou drzostí si dovolujete srovnávat zrůdy z Hamásu s vojáky IDF, té nejmorálnější armády na světě? S jakou drzostí srovnáváte Hamás, který vraždil, pálil, masakroval, znásilňoval a unášel naše bratry a sestry? S vojáky IDF, kteří bojují ve spravedlivé válce. To je nemorálnost, která nemá obdoby.“





Reportér: Při útocích Hamásu 7. října byly zabity a uneseny stovky izraelských civilistů. V rámci svého vyšetřování Karim Khan koncem loňského roku navštívil místa masakrů. Dnes usiluje o vydání zatykače na šéfa Hamásu v Gaze Jahjá Sinvara, šéfa jeho vojenského křídla Mohammeda Deifa a politického vůdce Ismaila Haníju sídlícího v Kataru.





Reportér: Tyto další zločiny podle něj zahrnovaly strašlivé sexuální násilí včetně znásilnění. Hamás toto rozhodnutí odsoudil s tím, že státní zástupce staví na roveň oběť a kata. Když byl na Vladimira Putina vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu kvůli Ukrajině, znamenalo to okamžité riziko při jeho cestování do všech signatářských zemí Římského statutu, riskoval možné zatčení, přičemž Čína, mezi nimi není. Pro Benjamina Netanjahua prozatím žádné takové riziko nehrozí, alespoň dokud o žádosti prokuratury nerozhodne soudní senát. Británie, která je členem ICC, označila tento krok za nenápomocný, prezident Biden jej označil za nehorázný, právní experti tvrdí, že rozhodnutí o zatykači by mohlo padnout během několika týdnů.





Moderátor: Nyní se ke mně připojil advokát Toby Cadman, který se specializuje na mezinárodní trestní právo a lidská práva. Vedou se spory o to, zda má Mezinárodní trestní soud v tomto případě pravomoc. Američané, Izraelci a Británie tvrdí, že ne. Jak může mít jurisdikci, když Izrael není signatářem a Palestina není státem?











Toby Cadman: No, za prvé, jedna z věcí, kterou jsme dnes slyšeli, je zpráva panelu expertů a jedna z věcí, kterou se velmi, velmi pečlivě zabývali, je otázka jurisdikce, která velmi jasně prohlašuje, že Palestina je státem pro účely Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a uvedla, že

útoky v Gaze, které Karim Khan označil za úplné obléhání Gazy, jsou součástí mezinárodního ozbrojeného konfliktu. A útoky Hamásu v Izraeli jsou součástí konfliktu, který není mezinárodním konfliktem.







Moderátor: Takže mohou říci, že i když Palestina není mezinárodně uznaný stát, pro účely výzvy je? To bude znít lidem divně?





Toby Cadman: No, to ne. Chci říct, že fakticky to, co říkají, je, že potvrzují, že Palestina je stát. Když se vrátíme do roku 2015, kdy Palestina ratifikovala Římský statut, tak v roce 2018, kdy se sama obrátila na Mezinárodní trestní soud, prokurátor tehdy učinil poměrně mimořádný krok a požádal senát soudců pro přípravné řízení, aby určil, zda úřad prokurátora, má jurisdikci nad tím, co se stalo v Palestině, a trestní soudci jasně řekli, že má.





Moderátor: Znamená to tedy, že pokud bude vydán zatykač, bude mít každá země, která je signatářem Mezinárodního trestního soudu, povinnost Netanjahua zatknout, pokud vkročí do její země?





Toby Cadman: Rozhodně ano. To to velmi jasně znamená.







Toby Cadman: Ano, a mělo by to omezit tuto jeho schopnost.

Ano, a mělo by to omezit tuto jeho schopnost.





Moderátor: A jaké jsou důvody pro nevydání toho zatykače? Jaký by byl argument proti?





Toby Cadman: Určitě to nebude otázka jurisdikce, protože ta otázka byla jasně zodpovězena, a jenom aby bylo jasno, je to otázka jurisdikce Palestiny jako státu, takže všechny zločiny, které jsou spáchány na území Palestiny, spadají do její jurisdikce a všechny zločiny spáchané palestinským občanem v Izraeli by také spadaly do jurisdikce. Takže to nebude otázka jurisdikce, ale otázka důkazní. A rozhodně to, co jsme zatím viděli. To, co dnes řekl Karim Khan, a to, co jsme viděli v posledních několika měsících, zcela jasně existuje velmi silný důkazní základ pro vydání těchto zatykačů.





Moderátor: V minulosti jsme byli svědky toho, že zatykače nebyly ze strany jižní. Africe realizovány. Takže to nakonec není nic jiného než tyjátr, pokud nikdo nebude zatčen?





Toby Cadman: Neřekl bych, že je to tyjátr. Karim Khan opět, udělal poměrně mimořádný krok, že to teď zveřejnil, což je něco, co neudělal v případě Putinova zatykače. Ale samozřejmě doufá, jak jsme od něj dnes slyšeli, že to bude mít spíše preventivní účinek. Aby se zabránilo dalším zločinům, jsme také slyšeli od Netanjahua, a to jsme posloucháme izraelské představitele s touto rétorikou v posledních několika týdnech, že je nic nezastaví. Ale samozřejmě to, co to znamená, je, že zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem platí. viděli jsme, co se stalo v Jižní Africe s Al Bašírem. Myslím, že je nepravděpodobné, že bychom se dočkali téhož. Co se téměř jistě stane, bude to, že evropské státy, převážně evropské státy, které jsou členy Mezinárodního trestního soudu, se budou snažit Netanjahua a jeho ministra obrany odradit od toho, aby do těchto zemí skutečně cestovali, protože by byli povinni je zatknout.





„Existují oprávněné důvody domnívat se, že tito tři představitelé Hamásu jsou trestně odpovědní za zabíjení izraelských civilistů a útoky spáchané Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami 7. října 2023. Braní rukojmích a další trestné činy, které jsou v našich žádostech uváděny.“Takže by to mohlo masivně omezit jeho schopnost jednat jako mezinárodní politik?