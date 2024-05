HRW: Jak byste měli hlasovat v evropských volbách

23. 5. 2024

čas čtení 3 minuty





Vzhledem k tomu, že Evropská unie se za několik týdnů vydá k volebním urnám a na obzoru jsou i další klíčové volby jinde ve světě, pojďme si promluvit o tom, jak bychom měli využít své hlasy. Samozřejmě neprosazuji žádné jednotlivé kandidáty nebo politické strany. To Human Rights Watch nedělá, píše mediální ředitel HRW Andrew Stroehlein.



To, co děláme před volbami, je, že žádáme voliče, aby se na některé klíčové otázky dívali optikou lidských práv. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu jsme pro voliče připravili průvodce deseti různými otázkami, kterým dnes Evropa čelí.



K tomuto průvodci bych přidal dva vlastní body.





Za prvé, mějte se na pozoru před politiky, kteří z problémů, které máte, obviňují zranitelné skupiny. Obvykle je poznáte poměrně snadno: jsou to ti, kteří nemluví o tom, že zlepší váš život, ale o tom, že někomu jinému život zhorší.



Jejich terčem mohou být uprchlíci, náboženská skupina, etnická skupina nebo translidé. Ale ať už je tou zranitelnou menšinou kdokoli, jejich poselství je v podstatě stejné: máte věřit, že upírání práv těmto lidem nějak pomůže vám a vaší rodině. To samozřejmě nepomůže. Nevěřte tomu.



Za druhé, možná při volbách přemýšlejte trochu dlouhodoběji. To vám může pomoci vidět hodnotu univerzálních lidských práv. Vysvětlím to na troše osobní historie.



Podívám se jen čtyři generace nazpět a vidím svých 16 praprarodičů. Všichni mluvili jiným mateřským jazykem než já. Všichni měli jiné náboženské přesvědčení než já. Všichni se narodili v jiných zemích, než kde jsem se narodil já.



Pokud máte děti nebo je plánujete, zamyslete se nad svými potomky o několik generací dále. Nevíte, jak budou vypadat, jakým jazykem budou mluvit, jaké náboženství budou vyznávat, koho si vezmou, kde budou žít a pracovat... Věci se mění a vy nemáte tušení, kde skončí.



Pokud volíte politiky, jejichž cílem je potrestat jednu skupinu ve společnosti, a oni pak za tímto účelem přijímají zákony, můžete v konečném důsledku ohrozit své vlastní vnuky.



Pokud se na věc podíváte z dlouhodobého hlediska s ohledem na svou rodinu, má pro vás smysl podporovat univerzální lidská práva - práva pro všechny bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, náboženství, pohlavní identitu, sexuální orientaci atd.



Je ve vašem vlastním zájmu volit politiky a strany, které budou univerzální lidská práva spíše podporovat. Je to nejlepší sázka pro lidi, kteří přijdou po vás.



A poslední věc: nezapomeňte, že lidé, kteří přijdou po vás, budou také potřebovat obyvatelnou planetu k životu.

