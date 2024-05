Britské skandály:

Bývalá generální ředitelka britské pošty se při výpovědi čtyřikrát rozplakala a tvrdila, že netušila, že tisíce pošťáků její podnik bezdůvodně zničil

23. 5. 2024

čas čtení 7 minut

Bývalá generální ředitelka britské pošty Paula Vennellsová se zhroutila, když vypovídala při oficiálním vyšetřování poštovního skandálu. Tvrdila, že byla uvedena v omyl

Prý netušila, že jsou nevinní lidé stíháni neprávem

V poslední době se v Británii vynořují skandály z nichž vyplývá, že mocní pracovníci velkých institucí ničili nevinné lidi a když na to přišlo, lhali a lžou, jako když tiskne. Parlament zřejmě schválí nový zákon o povinnosti vysokých pracovníků firem a institucí v případě skandálů říkat pravdu





Těsně po loňských Vánocích vysílala britské komerční televize šokující inscenaci. Referovali jsme o ní zde. Šlo o jeden z děsivých skandálů, dokazujících, jak strašné jsou poměry v Británii. (Jiným takovým obrovským skandálem je skandál s infikovanou krví , kterou léta používalo britské zdravotnictví, takže na to umřely tisíce lidí.)

Britská pošta zavedla nefunkční operační systém Horizon od japonské firmy Fujitsu. Ten arbitrárně odstraňoval finanční částky z účetnictví poštovních úřadů. Pošta za to tisíce pošťáků pohnala k soudu, zničila jim existenci a život, některé poslala do vězení a někteří spáchali sebevraždu. Od té doby probíhá vyšetřování. Nikdo zatím nebyl odškodněn.



Ve středu pokračovalo veřejné vyšetřování poštovního skandálu výslechem bývalé generální ředitelky pošty Pauly Vennellsové,











Londýnská Metropolitní policie je jedním z hlavních účastníků vyšetřování a její mluvčí uvedl, že důkazy sleduje na dálku.







Bývalá generální ředitelka pošty Paula Vennellsová se opakovaně rozplakala, když při veřejném vyšetřování uvedla, že byla svými zaměstnanci uvedena v omyl ohledně bezpečnosti stíhání provozovatelů poboček.Při výslechu Jasona Beera KC, hlavního poradce vyšetřování, o její vědomosti o chybách v IT systému Horizon, které vedly k tomu, že stovky lidí byly neprávem stíhány kvůli chybějícím finančním prostředkům, Vennellsová tvrdila: „Byla jsem příliš důvěřivá.“Vyšetřovatelům byly rovněž poskytnuty textové zprávy, z nichž vyplývá, že bývalá šéfka britské pošty Moya Greeneová v lednu letošního roku poslala pětašedesátileté Vennellsové zprávu, v níž ji obvinila, že se na krytí neoprávněného stíhání podílí.„Nevím, co na to říct,“ napsala Greeneová, která stála v čele britské pošty v letech 2010 až 2018 a byla šéfkou Vennellsové až do rozdělení pošty v roce 2012. „Myslím, že jste to věděla.“Vennellová, která poštu vedla v letech 2012 až 2019, odpověděl: „Ne, Moyo, tak to není.“V letech 1999-2015 byly stovky provozovatelů pošt stíhány na základě chybného účetního softwaru a další tisíce zkrachovaly nebo byly nuceny poště vyplatit obrovské finanční částky.Ve své výpovědi, během níž se čtyřikrát rozplakala, Vennellsová tvrdila, že struktura pošty a rozhodnutí některých zaměstnanců nepředávat informace, včetně právních rad a usvědčujících nezávislých zpráv, způsobily, že nevěděla o tom, že jsou lidé neprávem stíháni nebo pronásledováni kvůli chybějícím finančním prostředkům.Vennellsová, která během svého působení opakovaně trvala na tom, že systém Horizon je dokonale funknčí, přestože přibývalo důkazů o opaku, byla nucena popřít, že by upřednostnila pověst pošty před životy provozovatelů poboček.V jednom emotivním okamžiku byla Vennellsová konfrontována s e-maily, v nichž se ptala zaměstnanců, zda mohou zjistit, zda „existovaly předchozí psychické problémy a případné rodinné problémy“, které by mohly vysvětlit sebevraždu 58letého Martina Griffithse, kterého pošta v roce 2013 stíhala kvůli desítkám tisíc liber, které se údajně ztratily z jeho pobočky.Byla také vyslechnuta v souvislosti s informačním dokumentem britské pošty z roku 2015, který jí doporučil, aby před výběrovou komisí Dolní sněmovny popřela, že se do systému Horizon měl možnost jeho výrobce, společnost Fujitsu, dostat na dálku a měnit v něm pošťákům svévolně finanční částky v účetnictví, a přiznala to, až když na ni bylo „zatlačeno“.Na otázku, proč jí její tisková kancelář dala tuto radu, Vennellsová předsedovi vyšetřování, bývalému soudci Nejvyššího soudu siru Wynu Williamsovi, odpověděla: „Možná, že jiní lidé věděli víc než já a snažili se mě určitým způsobem nasměrovat.“Z dalších důkazů vyplynulo, že Vennellsová byla v roce 2011 ve zprávě o auditu IT informována o možnosti vzdáleného přístupu firmy Fujitsu do účetnictví jednotlivých pošťáků. Řekla, že "nerozuměla tomu, co četla". Odhalení v roce 2019, že vzdálený přístup do účetnictví byl možný, otevřelo cestu k osvobození odsouzených provozovatelů poštovních poboček.Vennellsová, která byla po skandálu v únoru zbavena státního vyznamenání, působila při prvním složení přísahy při vyšetřování, které se konalo v Aldwych House v centru Londýna, vyrovnaně, ale hlas jí selhal, když byla konfrontována s důkazy, že během výslechu v Dolní sněmovně v červnu 2012 uvedla poslance v omyl.Tehdy tvrdila, že v žádném soudním stíhání pošťáků nebyly uvedeny důkazy, že by počítačový systém Horizon byl nefunkční.Beer vyjmenoval tři případy, které se do té doby dostaly před soud a v nichž obvinění obvinili nefunkčnost účetního systému a byli zproštěni obžaloby.Vennellsová se rozplakala a odpověděla: „To jsem nevěděla a je mi to nesmírně líto.“Byla jí také předložena e-mailová výměna z října 2013, v níž popsala podrobné záznamy o případech provozovatelů poštovních poboček jako „velmi znepokojivé“.Beer se jí zeptal, jak je možné, že následně změnila názor a dospěla k závěru, že chyby systému Horizon nehrály při ztrátě finančních prostředků poboček žádnou roli.Vennellsová uvedla, že případy byly vysvětleny nebo procházely revizí trestních případů.Vennellsová dále tvrdila, že až do roku 2012, nevěděla, že pošta provádí vlastní trestní vyšetřování a stíhání zaměstnanců.Beer se Vennellsové zeptal, proč ve svých téměř 800 stranách písemných důkazů nereagovala na žádost vyšetřovatelů, aby se zamyslela nad chybami, kterých se jako generální ředitelka dopustila.„Zvolila jste vyčkávací přístup?“ zeptal se Beer.Vennellová odpověděla: „Moje paměť nebyla příliš dobrá, abych s tímto procesem začala. Zlepšila se, když jsem procházela dokumentaci, to bylo důležité. A než jsem se dostal k prosinci loňského roku, prostě mi došel čas na to, abych na tyto otázky řádně odpověděl.“Vennellsová, která by podle účastníků kampaně měla být trestně stíhána, byla předsedou vyšetřování upozorněna, že má právo neposkytovat informace, které by mohly vést k jejímu zatčení.