Hvězda českého fotbalu podepsala dres své strany s antisemitskými hesly

22. 5. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 3 minuty



Foto: Fotbalista Ladislav Krejčí podepisuje fanouškovi dres s antisemitským nápisem.





Hvězdný český fotbalista a kapitán předního celku tabulky AC Sparta Praha Ladislav Krejčí podepsal fanouškovi dres, na kterém byl nápis „Jude Slavie“, antisemitský slogan často používaný fanoušky ultras Sparty, a číslo 88, což je číselná zkratka používaná v neonacistických kruzích pro nacistický pozdrav „Heil Hitler“, který je v Česku zakázaný. Hvězdný český fotbalista a kapitán předního celku tabulky AC Sparta Praha Ladislav Krejčí podepsal fanouškovi dres, na kterém byl nápis „Jude Slavie“, antisemitský slogan často používaný fanoušky ultras Sparty, a číslo 88, což je číselná zkratka používaná v neonacistických kruzích pro nacistický pozdrav „Heil Hitler“, který je v Česku zakázaný.





Vedení Sparty podpořilo počínání svého kapitána po vlně kritiky, která se na něj snesla poté, co se na internetu objevila fotografie, na níž Krejčí podepisuje antisemitský dres, a českému internetovému portálu Sport.cz sdělilo, že celou záležitost je třeba chápat v „kontextu oslav a hektické atmosféry“ po obhajobě českého titulu Spartou.



Skandál opět odhalil hloubku rasismu mezi českými tvrdými fanoušky, stejně jako laxní přístup českých fotbalových orgánů k němu.



Mluvčí Sparty Ondřej Kasík vydal na Twitteru Krejčího prohlášení, v němž fotbalista uvedl, že každý týden tráví čas s „desítkami a stovkami fanoušků“ a že „by mě nikdy nenapadlo, že by toho někdo mohl proti nám zneužít“.



Krejčí přiznal, že je zodpovědný za to, co podepisuje, ale distancoval se „od jakýchkoli rasistických názorů“.



Svůj tweet zakončil slovy „respekt soupeři v těžkém boji o titul“ v narážce na hlavního rivala Sparty, SK Slavia Praha, proti kterému ultras fanoušci Sparty směřují antisemitské skandování „Jude Slavie“. Skandování odkazuje na nacistickou frázi označující židovské obyvatelstvo v době holocaustu, kdy v koncentračních táborech a při zvěrstvech páchaných nacistickými jednotkami a jejich spojenci zahynulo asi šest milionů lidí.



Téměř 80 000 českých židů bylo zavražděno během holocaustu, kdy byly převážně německy mluvící oblasti země připojeny k nacistickému Německu a převážně česky mluvící oblasti byly pod nacistickým protektorátem.



Vojenský analytik Jiří Vojáček na Twitteru upozornil na další fotografii antisemitského dresu „Jude Slavie“ s „nejméně šesti dalšími autogramy“ a dodal, že ze strany Sparty je potřeba omluva, „ne výmluvy“.



Kauza Krejčího vynesla do popředí míru rasismu a antisemitismu, která panuje mezi krajně pravicovými ultras fanoušky nejen uvnitř fanouškovské základny Sparty, ale obecněji v českém fotbale.



V roce 2021 UEFA udělila fotbalistovi Slavie Ondřeji Kúdelovi desetizápasový zákaz činnosti za to, že během zápasu Evropské ligy šeptal rasistické urážky svému protihráči z Glasgow Rangers Glenu Kamarovi. Kudela a jeho právní tým rasistickou povahu urážek popřeli a podpořilo ho vedení Slavie i tehdejší populistický prezident země Miloš Zeman.



Když v následující sezóně hráli Glasgow Rangers na stadionu Sparty na Letné proti pražské Spartě, mohly na zápas po opatřeních UEFA proti fanouškům Sparty vstoupit pouze děti v doprovodu svých příbuzných. Stadion ještě během zápasu bučel na Kamaru na znamení nesouhlasu se zákazem pro Kúdelu, který v důsledku toho vynechal zápasy české reprezentace na posledním turnaji mistrovství Evropy.



Vedení Sparty i Slavie je českými liberálními novináři kritizováno za měkký postoj k rozšířenému rasismu mezi fanoušky dvou největších klubů v zemi.



Slavii letos v zimě koupil od čínských investorů uhelný magnát Pavel Tykač, zatímco většinovým vlastníkem Sparty je energetický a mediální magnát Daniel Křetínský, který se po získání velkého bohatství během energetické krize vydal také na nákupy po západní Evropě. Křetínský je rovněž spolumajitelem klubu Premier League West Ham United F.C.





Krejčí by se mohl dostat do české fotbalové reprezentace pro nadcházející Euro v Německu příští měsíc.







Podrobnosti v angličtině ZDE

