Jak čelit konfrontaci s novou Osou? Historie, pokora a zbožná přání

22. 5. 2024

čas čtení 85 minut

Spojené státy čelí cílevědomé skupině mocných protivníků v rychle se měnícím a militarizovaném období historie, které nemá šanci na totální válku. Je to již potřetí, co jsou Spojené státy konfrontovány s takovou situací. První proběhla v letech 1937 až 1941 a byla vyřešena vstupem USA do 2. světové války. Druhá se odehrála v letech 1948 až 1962 a týkala se Sovětského svazu a Čínské lidové republiky. Naštěstí se světové válce vyhnuly a v listopadu 1962 Sovětský svaz zmírnil svůj postoj k centrální konfrontaci v Evropě, píše Philip Zelikow. Spojené státy čelí cílevědomé skupině mocných protivníků v rychle se měnícím a militarizovaném období historie, které nemá šanci na totální válku. Je to již potřetí, co jsou Spojené státy konfrontovány s takovou situací. První proběhla v letech 1937 až 1941 a byla vyřešena vstupem USA do 2. světové války. Druhá se odehrála v letech 1948 až 1962 a týkala se Sovětského svazu a Čínské lidové republiky. Naštěstí se světové válce vyhnuly a v listopadu 1962 Sovětský svaz zmírnil svůj postoj k centrální konfrontaci v Evropě,

Zatím není jasné, kdy a jak se současná krize vyřeší.

Nacházíme se ve výjimečně nestálém, dynamickém a nestabilním období světových dějin. Během příštích dvou nebo tří let se situace pravděpodobně ustálí trvaleji tím či oním směrem: Širší válkou nebo nejistým mírem. Existuje vážná možnost celosvětové války. Vzhledem k rozmanitosti nepředvídaných událostí a výsledků, z nichž některé zahrnují jaderný arzenál, by toto období mohlo být obtížnější odhadnutelné a pro Spojené státy nebezpečnější než předchozí dvě epizody.

Trénuji mikroskop historika na některých vnitřních úvahách v minulých epizodách. Tím, že si vzpomeneme na několik záblesků jiných časů, kdy docházelo k rychlým rekalkulacím, rychlým zvratům a překvapením, získáváme pokoru a lépe proséváme možnosti.

Začnu tím, že představím výzvu k posouzení vážných rizik v minulosti a zaměřím se na často opomíjenou krizi týkající se Jugoslávie v roce 1951. Dále vysvětlím, co mají protiamerická partnerství společného. Recenzuji spletitý a překvapivý způsob, jakým se původní "Osa" vyvíjela do roku 1941. Poté shrnu interakce, které vedly k válce se Spojenými státy, válce, které se mocnosti Osy na začátku roku 1941 chtěly vyhnout, nebo ji alespoň oddálit. Shrnuji také, jak se protiamerické partnerství upevnilo a fungovalo v období největšího nebezpečí 3. světové války, od roku 1948 do konce roku 1962. Připomínání si těchto zkušeností nás připravuje na možné rekalkulace ze strany protivníků USA a bolestivé šoky.

V minulosti k těmto změnám docházelo z důvodů, kterým lidé zvenčí často nerozuměli nebo je neočekávali. Nepřátelští vůdci změnili kurz, někdy i prudce, když viděli úspěchy nebo zvraty v jiných částech světa. To naznačuje, že výsledek války na Ukrajině by mohl silně ovlivnit širší běh světových dějin.

Když dnes hodnotím protiamerickou koalici, dívám se na čínskou vizi mírového soužití. Spíše než zacházet s ní jako s analogií s érou uvolňování napětí během studené války na počátku 70. let 20. století může být užitečnější připomenout si vizi "mírového soužití", kterou koncem 50. let formuloval Nikita Chruščov - a která byla předehrou k vyostřené konfrontaci.

Obávám se, že dědictví amerického úspěchu v minulých globálních konfrontacích může dnes povzbudit zbožná přání. Všímám si, jak rozdílné jsou dnes okolnosti a schopnosti Ameriky, která balancuje mezi nebezpečím souběžných konfliktů po celém světě. Nejvážnějšími riziky mohou být ta, která za těchto změněných okolností přenášejí břemeno eskalace na Ameriku v krizi. Ilustruji to na tchajwanském kontextu.

Častou odpovědí na taková dilemata je zbožné přání, obvykle volání po všeobecném americkém znovuvyzbrojení a oživení projekce moci. Nedojde-li však k dalšímu velkému šoku, je nepravděpodobné, že by tyto plány byly uzákoněny dostatečně brzy, a trvalo by řadu let, než by přinesly ovoce, i kdyby byly dobře koncipované. A právě proto, že některá spojenecká hnutí za vybudování arzenálu se již rozběhla, může přijít období maximálního nebezpečí v krátkodobém horizontu – v nadcházejícím jednom, dvou nebo třech letech. Američtí a spojenečtí lídři by se měli soustředit na to, jak se vypořádají se silami, které jsou snadněji k dispozici. Vzhledem k tomu, že nejhorším případem by byla traumatická porážka, američtí lídři budou muset vypracovat praktičtější plány, než se nyní zdají být zřejmé, s některými potenciálně bolestivými kompromisy.

Upozorňuji na opomíjený význam nástrojů ekonomického odstrašení uprostřed takové pozornosti věnované vojenským nástrojům. Vzhledem k tomu, že použití vojenských nástrojů způsobí ekonomickou kalamitu tak jako tak, není žádný dobrý důvod, proč těmto ekonomickým nástrojům nevěnovat mnohem více pozornosti.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsem relativně optimistický, ale hluboce se obávám výzev ohledně toho, jak přežít příštích několik let.

Vážná možnost: Příslib a nebezpečí měření rizika

V úterý 20. března 1951 nová komise CIA pro národní odhady, tehdy vedená Williamem Langerem a Shermanem Kentem, rozeslala nový odhad národní rozvědky. Bylo to na téma "Pravděpodobnost invaze do Jugoslávie v roce 1951".

V době, kdy byl tento odhad sovětských plánů pro Jugoslávii rozeslán, byly Spojené státy již téměř rok zapojeny do omezené války v Koreji. O několik měsíců dříve se do této války zapojila Čína. Do konce roku 1950 Spojené státy vyhlásily stav národní nouze, zahájily národní mobilizaci a ztrojnásobily svůj obranný rozpočet, čímž se připravily na 3. světovou válku. V březnu 1951 byla nejpravděpodobnějším místem, kde by si nepřátelé Ameriky mohli přát válku rozšířit, střední Evropa. Vzhledem k tomu, že přímý sovětský útok na Západní Německo by předvídatelně a rychle vedl k jaderné eskalaci, nejpravděpodobnějším bodem vzplanutí byla Jugoslávie.

Tam se komunistický vůdce Josip Broz Tito v roce 1948 otevřeně rozešel s Josifem Stalinem. Vyhnul se atentátům a pokusům o převrat, které následovaly, a brutálně se zbavil možných sympatizantů Sovětského svazu. Takže poslední možností, jak si Moskva mohla podmanit Tita, byla invaze, a začala ji plánovat.

Jak sovětská vláda, tak analytici CIA, kteří ji studovali, předvídali, že taková invaze do Jugoslávie by mohla vést k intervenci západních mocností. A jak všichni chápali, hrozila by tím všeobecná válka.

Na základě evidentních vojenských příprav dospěla komise CIA pro národní odhady k přesvědčení, že Sověti a jejich satelity položili základy pro invazi do Jugoslávie. Neviděli však žádný náznak načasování nebo bezprostředního načasování. A tak pod vedením Langera a Kenta dospěli k závěru: "Ačkoli je nemožné určit, jaký kurz Kreml pravděpodobně zvolí, útok na Jugoslávii v roce 1951 by měl být považován za vážnou možnost."

Langer a Kent byli historici. Langer, jeden z nejvýznamnějších světových historiků v zemi, vyučoval na Harvardu a později se tam vrátil. Kent učil na Yaleově univerzitě a zůstal v CIA. Oba již měli hluboké zkušenosti s válečnou politickou a vojenskou analýzou, v Úřadu strategických služeb a po něm.

Později toho týdne se Kent vydal z ústředí CIA, které bylo v té době v centru Washingtonu, na ministerstvo zahraničí, aby tento odhad prodiskutoval s Paulem Nitzem, ředitelem politického plánování. Kent si vzpomněl, že se Nitze zeptal: "Co jste vy lidé mysleli výrazem 'vážná možnost'? Jaké šance jste měl na mysli?"

Kent odpověděl: "Řekl jsem mu, že můj osobní odhad je na temné straně, konkrétně že pravděpodobnost je kolem 65 až 35 [procent] ve prospěch útoku." Nitze "tím byl poněkud otřesen; on a jeho kolegové si vyložili, že 'vážná možnost' znamená velmi podstatně nižší šance."

Kent se pak vrátil a zeptal se svých kolegů. Ukázalo se, že jejich šance na útok se pohybovaly mezi 20 a 80 %. Kent na tento příběh vzpomínal o 13 let později jako na lekci jasnosti vyjadřování.

K sovětské invazi nedošlo a nebezpečí bylo z velké části zapomenuto. Kentovy obavy z "temné strany" se staly žalostnou anekdotou. Byl však blíž k cíli, než tušil.

Dva měsíce předtím, než v lednu 1951 pomohl sepsat Národní zpravodajský odhad, se v Moskvě konala přísně tajná konference. Američtí analytici o ní nic nevěděli. Tam Stalin řekl klíčovým vůdcům, včetně těch ze satelitních zemí, aby se urychleně připravili na invazi do Jugoslávie. Řekl jim, aby se připravili na možnost všeobecné války.

Stalin rok organizoval a sledoval vývoj v Koreji. Na konferenci v Moskvě v lednu 1951 Stalin sebevědomě odhadl situaci. Prohlásil, že Spojené státy nedokázaly porazit Čínu a Severní Koreu. Tento neúspěch ukázal, že "Spojené státy nejsou připraveny zahájit 3. světovou válku a nejsou schopny vést ani malou válku".

Takže jak se ukazuje, přípravy sovětského bloku v letech 1951 a 1952 byly velmi reálné. Historici stále nevědí, proč k sovětské invazi do Jugoslávie nedošlo.

Stalin se možná nechal odradit. NATO koneckonců na tuto "vážnou možnost" reagovalo ostře. Washington spěchal s masivní americkou vojenskou pomocí Jugoslávii. To byl docela pozoruhodný a rychlý krok, a poněkud šokující, protože to bylo ve prospěch komunistické diktatury. Někteří analytici takovou jugoslávskou pomoc nedoporučovali. Obávali se, že by taková pomoc mohla vyprovokovat sovětskou invazi. Ale politika pokračovala. NATO také připravilo své vlastní pohotovostní vojenské plány pro jugoslávskou válku, jejichž ohniskem byla Lublaňská průrva (v dnešním Slovinsku). Plány zahrnovaly eventuality možného použití jaderných zbraní ze strany USA. Sovětští agenti mohli o těchto plánech vědět.

V roce 1951, kdy se americká vláda rozhlížela po dalších nebezpečích mimo Koreu, existoval pouze jeden hlavní vektor možné nepřátelské eskalace. Bylo to v Evropě. V roce 2024 je situace komplikovanější. Dnes je moje míra "vážné možnosti" spíše Nitzeho než Kentova. Podle mého názoru může být vážná možnost celosvětové války jen v rozmezí 20-30 %. Toto hodnocení však není povzbudivé.

V únoru 2021, rok předtím, než k tomu došlo, bych nevsadil o nic víc na komplexní ruskou invazi na Ukrajinu, invazi, která by následovala po veřejném oznámení čínsko-ruského partnerství "bez omezení". Všichni se můžeme zamyslet nad tím, co jsme na začátku roku 2021 špatně odhadli.

Dnes musí Spojené státy zkoumat nejméně čtyři hlavní vektory nepřátelské eskalace. Ty by se mohly týkat Ruska, Číny, Íránu (včetně Izraele) a Severní Koreje, ať už samostatně, nebo nějakým způsobem propojených.

Pouta, která někdy svazují

V rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě v únoru 2023 nejvyšší čínský diplomat Wang I řekl: "Krize a chaos se před námi objevují opakovaně, ale v krizi je příležitost." Wang zdůrazňoval, že společně chápou, že se rozhodují v závažné a osudové době.

Všechna tři hlavní protiamerická partnerství během posledních sta let byla založena na společném jádru. V každém případě partneři věřili, že Spojené státy jsou vůdcem nebo kotvou dominantního imperiálního nebo neoimperiálního systému. Věřili, že tento hegemonický systém se všemožně snaží zablokovat nebo zardousit aspirace jejich národa. Sjednocují ostatní pro svou věc, kvůli odporu, kvůli ostatním, kteří se také cítí utlačováni.

To je jádro. Kromě tohoto jádra však partnerství nemusí mít žádný hlavní plán nebo plánovače. Historicky si partneři málokdy důvěřovali. Často se ani nemají rádi.

Historické analogie jsou užitečné pouze k tomu, aby naznačily, co je možné, ne to, co je pravděpodobné. Jsou lepší pro otevírání mysli otázkami, ne pro zavírání mysli předpokládanými odpověďmi. Připomeneme-li si tuto historii minulých protiamerických partnerství, ilustrují oportunismus, neustálou strategickou kalkulaci a rekalkulaci, rozpolcené rady a potenciál pro rychlé a dramatické změny.

Putin a Si Ťin-pching a jejich kruhy pečlivě studují tuto historii, přinejmenším svou verzi. V Putinově případě je zájem obsesivní. Je zabarvena jak ruským nacionalistickým sentimentem, tak jeho přetrvávající germanofilií.

Americký pohled na historii jasně odděluje mocnosti Osy ve 30. a 40. letech 20. století a komunistický blok během vrcholné studené války.

Z jejich pohledu měly tyto soubory bojů velkou kontinuitu. Podle nich se v obou případech podivní spojenci spojili, aby vzdorovali panovačným imperialistům, dosáhli skutečné nezávislosti a získali kontrolu nad vládnoucím světovým řádem, nebo alespoň jeho právoplatný podíl. To je důvod, proč mnozí v Indii sympatizují se svými krajany, kteří se připojili k císařskému Japonsku, aby bojovali proti Británii. A dnes mnozí v Jižní Africe (a Indii) sympatizují se svými starými přáteli, Rusy.

Antiimperialisté, antihegemonisté, ti všichni se zaměřují na Ameriku jako na kotvu a symbol toho, co nesnášejí – domnělé uvěznění, moc zabalenou do zbožnosti, odporující národnímu prosazování nových velmocí. Ve 30. a 50. letech 20. století se o tuto roli dělilo britské a francouzské impérium jako objekty zášti a cíle revoluce. Stejně jako staří, i noví antihegemonisté ve své veřejné kultuře oslavují válku a oběti.

Protiameričtí vůdci jako Putin a Si Ťin-pching nemají tolik osobních zkušeností s válkou a násilím jako vůdci jako Adolf Hitler, Stalin, Mao Ce-tung nebo Benito Mussolini (i když v Íránu existují určité výjimky). Nová generace protiamerických vůdců se cítí svérázně. Zkoušejí způsob chování, postoj, o kterém četli, možná ho obdivovali a určitě se nad ním podivovali. Přemýšlejí o tom, zda je jejich historickým posláním zahájit novou éru toho, co mohou považovat za nutné násilí. My v Americe se zase snažíme udržet takovou novou éru na uzdě.

V roce 1933 existovaly čtyři hlavní mocnosti, které nelibě nesly převládající světový řád. Japonsko zahájilo omezenou válku proti Číně v roce 1931, rozšířilo ji v letech 1932-33 a v roce 1937 ji rozšířilo na totální válku.

Byla to Itálie, která následovala příkladu Japonska a zahájila válku za nové impérium. Po krvavém dobytí Etiopie to byla Itálie, která se stala důležitým spojencem španělských fašistů ve španělské občanské válce, i když Němci dodali letecký kontingent.

Němci, kteří se vyzbrojili pozdě, přišli pozdě do boje proti převládajícím světovým mocnostem. Sověti, kteří sdíleli takové křivdy, vyčkávali a v roce 1939 nabídli kandidaturu.

Tehdy společná zášť nemusela nutně stmelit jádro. Stará Osa se pomalu semkla. Nikdy si ale mocnosti nebyly zrovna blízké v praktických dimenzích obranně-průmyslové spolupráce, i když německo-sovětské průmyslové partnerství bylo důležité, dokud trvalo.

Naproti tomu dnes, v roce 2024, klíčové země protiamerického partnerství poměrně úzce spolupracují v obranně-průmyslové spolupráci – Rusko, Čína, Írán a Severní Korea. Nyní spolupracují delší dobu a více způsoby, než tomu bylo v případě kterékoli z budoucích zemí Osy ve 30. letech 20. století.

Ve staré Ose panovala spousta nedůvěry. Italové obecně neměli Němce rádi. Nedávno s nimi bojovali ve Velké válce. Itálie měla své vlastní aspirace, a to jak v Africe, tak v jadransko-středomořském světě. Mussolini zůstal neutrální, když v roce 1939 začala válka v Evropě. Japonsko bylo také neutrální.

Když Německo napadlo Polsko, tento plán se zrodil výhradně v Berlíně. Nemělo to dlouhé těhotenství. Polsko se v roce 1938 chovalo k Hitlerovi přátelsky. Nestalo se však německým satelitem. Na jaře 1939 se Hitler dohodl na plánu invaze do Polska.

Na jaře téhož roku měla Itálie své vlastní plány. Přesunula se přes Jadran, aby napadla Albánii.

Těsně předtím, než Německo napadlo Polsko, řekl Hitler svým italským přátelům, že to udělá. Domníval se, že Británie a Francie zůstanou mimo, odstrašeny partnerstvím Německa se Sovětským svazem. Itálie právě v květnu 1939 uzavřela s Hitlerem "Ocelový pakt". Ale Mussolini váhal se vstupem do Hitlerovy války a v posledním srpnovém týdnu, zděšen tím, že Hitler skutečně uskutečňuje své plány, řekl Hitlerovi, že není připraven vstoupit do války.

Byla to Británie a Francie, kdo se domníval, že Německo bude zastrašeno. Měly důkazy, že německé vrchní velení si myslelo, že prohraje novou válku s Británií a Francií. Jejich svědectví bylo přesné. Někteří vysocí generálové dokonce plánovali zabít Hitlera, aby zabránili takové sebevražedné válce. Přesto, i když se na několik dní odmlčel poté, co se dozvěděl zprávy z Itálie a uvědomil si, že Britové a Francouzi jsou odhodlaní, Hitler se nenechal odradit.

Když se v roce 1939 formovala Osa a schylovalo se k válce, Británie a Francie manévrovaly, aby se pokusily získat Sovětský svaz na svou stranu. Francouzi to mysleli vážně. Ale Britové ne. Sověti ne. A Poláci se svou historií nechtěli mít nic společného se Sovětským svazem nebo Rudou armádou.

Britové v roce 1939 považovali vyjednávání o takovém spojenectví se Sovětským svazem za divadelní hru. Britové doufali, že jejich hra se Sověty by mohla být pro Hitlera pobídkou. Doufali, že by to mohlo přesvědčit Hitlera, aby uzavřel další dohodu (mnichovského stylu), která by mohla odvrátit válku na úkor Polska. Doufali, že Hitler přijme jejich pozvání a pošle Hermanna Göringa do Londýna, aby uzavřel dohodu s Nevillem Chamberlainem. Místo toho Hitler poslal Joachima von Ribbentropa do Moskvy.

Londýn a Paříž tedy v roce 1939 považovaly "hru" za "hru nátlaku a protitlaku, za 'válku nervů', v níž zvítězí vytrvalost a houževnatost... Poláci tento názor sdíleli a stavěli se proti situaci se svým vlastním smyslem pro amour-propre a čest," napsal Donald Cameron Watt. "Představa, že Hitlerovi nešlo ani tak o vítězství v diplomatické hře, jako spíše o to, aby převrhl stůl, vytáhl zbraň a vystřelil, byla jednou z těch, které chápali intelektuálně, ale ne ve svých srdcích."

Když Německo napadlo Polsko, jeho nejbližším partnerem byl Sovětský svaz. Moskva měla aktivnější partnerství s Hitlerem, ekonomicky a vojensky, než Řím nebo Tokio. Sovětský svaz dodával životně důležité suroviny. Německo na oplátku poskytlo seznam přání pokročilých vojenských konstrukcí a vyrobeného zboží.

Ve druhé německo-sovětské dohodě ze září 1939 se dohodli na zániku Polska. A Stalin poslal Hitlerovi jako dar tisíce Němců, kteří se uchýlili do Sovětského svazu. V červenci 1940 Stalin britskému velvyslanci bez obalu řekl: "Musíme změnit starou rovnováhu sil v Evropě, protože jednala v neprospěch SSSR."

Stalin nebyl ohledně Hitlera naivní. Jak ale Stalin v té době vysvětloval svým kolegům, začínal nacistického vůdce považovat za strategického partnera v širším úsilí "nemajetných" o svržení velkých evropských mocností, včetně Britského impéria.

Stalin cítil, že se musí postavit proti japonským imperialistům. Sovětský svaz vedl dvě pohraniční války s Japonskem v letech 1938 a 1939 a byl klíčovým dodavatelem zbraní pro nacionalistickou Čínu. Až do roku 1938 bylo dalším klíčovým dodavatelem zbraní pro nacionalistickou Čínu nacistické Německo. To dávalo smysl jak Sovětům, tak Němcům. Nacionalistická Čína se koneckonců považovala za spřízněný revoluční a antiimperialistický stát, který se stavěl proti dravosti japonských a britských imperiálních zájmů.

Ostatní revizionistické mocnosti, Itálie a Japonsko, zůstaly pečlivě neutrální až do června 1940, kdy padla Francie. Tato událost přetvořila vznikající Osu. Tehdy se Itálie plně připojila k Německu. Itálie si pak vzala kus Francie a obrátila svou pozornost na Řecko. Itálie tak učinila bez zájmu nebo souhlasu Německa. Německo si pak muselo podmanit všechny balkánské země, které ještě nebyly jeho spojenci, a intervenovat v severní Africe, protože Itálie se dostala do potíží a německá ropa v Rumunsku se zdála být ohrožena britským postupem na Balkán.

Japonsko se připojilo k tomu, co se stalo "Osou", ale do války se nezapojilo. Stalin využil svého partnerství s Hitlerem k neutralizaci japonské hrozby pro Sovětský svaz. Výměnou za smlouvu o neutralitě s Japonskem Stalin přerušil svou pomoc Číně.

Na podzim roku 1940 se tak zdálo, že by se Osa mohla spojit a zahrnout všechny čtyři hlavní mocnosti. V listopadu 1940 Stalin souhlasil s německým návrhem, aby se Sovětský svaz stal čtvrtou hlavní mocností Osy. Měl podmínky v Evropě (co se týče Finska, Bulharska a Dardanel), na Blízkém východě (od Zakavkazska po Perský záliv) a v Japonsku (severní Sachalin). Japonsko a Itálie byly obecně vstřícné.

Poslední dva ústupky se hodily do německých plánů, ale Hitler nechtěl v Evropě dělat další ústupky. Hitler Stalinovým požadavkům nevyhověl. Hitlerovo vrchní velení, zejména armádní štáb, mu nabídlo plány, které slibovaly rychlou porážku Sovětského svazu. Hitler je schválil.

Konečná podoba "Osy" tedy vykrystalizovala až v roce 1941. Potenciální Osa se rozdělila. Ale nikdo ve svobodném světě si za to nemohl připsat zásluhy.

Celý příběh, od roku 1937 do června 1941, byl tehdy jedním z těch, kde existovalo revizionistické jádro. Přesto bylo toto jádro tehdy volnější a méně harmonizované než to, které existuje dnes. Jeho vůdci projevili schopnost strategického oportunismu, zbožných přání, rychlých obratů a rozhodných činů.

Tento druh spletité zápletky se znovu odehrál v poslední velké kapitole manévrování, v rozhodnutích, které vedly k válce proti Spojeným státům.

Rozhodnutí zaútočit na Ameriku

Osa se proti starým impériím a tvůrcům nových domnívala, že musí odhodit a vyvážit americkou ekonomickou a kulturní moc a být schopna čelit vojenské síle, pokud se to uskuteční. Také se jim nelíbila Rooseveltova administrativa.

Ale všechny mocnosti Osy respektovaly americký průmyslový potenciál. Doufaly, že se Amerika rozhodne zůstat na své polokouli a hledět si svého. Nebyli si jisti, kdy a zda vůbec by měli udělat něco, co by přivedlo Spojené státy do války. A tak, i když obě strany začínaly z pozice základního nepřátelství, musely učinit nová rozhodnutí. Spojené státy se rozhodly vyzbrojit nepřátele Německa. A rozhodla se, že neopustí sužovanou Čínu.

V neutrální americké vládě v roce 1941 nikdo vážně neuvažoval o nějakém politickém kontaktu s Hitlerem. Místo toho se Franklin D. Roosevelt usilovně snažil najít dohodu s Japonskem. Jeho úsilí v první polovině roku 1941 bylo zcela bezvýsledné. V červenci, povzbuzeno německými úspěchy, se Japonsko přesunulo do jižní Indočíny. Spojené státy přerušily životně důležité dodávky ropy.

Americké ropné sankce vůči Japonsku šokovaly vůdce v Tokiu. Přepočítali se. Premiér Konoe Fumimaro obnovil svou vládu a vykopl ministra zahraničí, který byl notoricky nakloněn Ose. Pustil se do snahy uzavřít na summitu Konoe-Roosevelt velkou dohodu, o čemž Roosevelt uvažoval. Diplomacie, která měla takovou schůzku připravit (měla se uskutečnit v říjnu v Juneau), však na konci září ztroskotala.

Japonsko bylo vždy připraveno vyjednávat o Indočíně. Bylo dokonce připraveno vzdát se velkých plánů na postup na jih do britských a holandských kolonií bohatých na zdroje. Japonsko však nebylo připraveno vzdát se své nadvlády nad Čínou.

Když Konoeova vláda selhala ve své diplomacii s Amerikou, Japonci znovu rekalkulovali. V říjnu 1941 se moci ujal zcela nový kabinet. Měl nového premiéra a dalšího ministra zahraničí. Tokio zdvojnásobilo své úsilí, diplomaticky i vojensky. Nová vláda se rozhodla, že buď do konce listopadu uzavře dohodu, byť jen dočasnou, nebo půjde do války.

V této kritické době Spojené státy stále neodepisovaly Čínu. Závazek USA vůči Číně nebyl dobře pochopen ani v té době, ani dnešními historiky. Pro Roosevelta tento závazek vyplýval především z jeho složitých kalkulací o válce v Evropě – z potřeby zabránit kolapsu Sovětského svazu, a tedy z potřeby udržet japonské jednotky vázané v Číně. Stojí za to si dnes, kdy Rusko a Čína stojí proti Spojeným státům, připomenout, že bezprostředním důvodem vstupu Ameriky do 2. světové války bylo její odhodlání zachránit tyto dvě země před zánikem.

Pro Spojené státy však toto odhodlání vytvořilo akutní globální dilema. Spojené státy upřednostňovaly Německo jako pravděpodobného hlavního nepřítele. Jejich strategií pro Japonsko bylo odstrašení. V říjnu 1941 bylo stále zřejmější, že americká odstrašující strategie může selhat. Roosevelt tedy vážně uvažoval o dočasné dohodě o uvolnění sankcí vůči Japonsku na úkor Číny.

Americká armáda a námořnictvo takovou dohodu podpořily, i kdyby jen proto, aby získaly čas. Obávaly se, že by mohly být zataženy do špatné války proti špatnému nepříteli na špatné straně světa. Na veřejnost unikla možná dohoda, nazývaná "modus vivendi". Uprostřed domácího rozruchu a britských a čínských stížností během osudného posledního listopadového týdne se Roosevelt rozhodl: Žádná dohoda.

Rooseveltova argumentace byla složitá a globální. Americké rozhodnutí odmítnout dohodu s Japonskem mělo zabránit čínskému kolapsu. Pomohl tak zadržet milion japonských vojáků, o nichž se Američané domnívali, že by jinak mohli být nasazeni proti Sovětům.

Naštěstí z důvodů, které v té době nikdo zvenčí nechápal, vyhlásil Hitler válku Spojeným státům. Toto německé prohlášení bylo svým způsobem překvapením. Po celý rok 1941 Hitler zvažoval, kdy nebo zda vůbec Německo nebo Japonsko vstoupí do války se Spojenými státy, a kolísal sem a tam.

Hitler považoval Spojené státy za úhlavního nepřítele. Na rozdíl od toho, co tvrdí někteří historici, však Hitler – který věnoval velkou pozornost makroekonomickým otázkám – měl hluboký respekt k vojenskému a průmyslovému potenciálu Spojených států.

Jakmile Spojené státy v březnu 1941 přijaly svůj obrovský program půjčky a pronájmu, Hitler předpokládal, stejně jako nyní Putin, že je v podstatě ve válce se Spojenými státy. Přesto si Hitler přál odložit jakoukoli přímou válku se Spojenými státy.

Koncem října 1941 se zdálo, že Hitler je stále ochoten snášet americké provokace a přenechat konečnou válku proti Americe "příští generaci". Na začátku listopadu jeho ministr zahraničí nasměroval Japonce k Britům a Holanďanům a naléhal na ně, aby se vyhnuli jakémukoli útoku na Ameriku.

Přesto se Hitlerovy kalkulace o válce Japonska i Německa s Amerikou nakonec obrátily. To se rozhodujícím způsobem stalo v druhé polovině listopadu 1941. Proč tedy? Washington zrušil zákony o neutralitě 13. listopadu. Tento krok by poprvé přivedl americké konvoje na západní přístupy poblíž Británie a pravděpodobně by vedl ke střetům v roce 1942, pokud by Německo nevzdalo svou bitvu o Atlantik.

S posledními diplomatickými kartami, které byly právě vyloženy na stůl ve Washingtonu, poté, co byl stanoven vnitřní termín pro rozhodnutí o válce, začalo Japonsko s posledními přípravami na možnou válku s Amerikou. 20. listopadu Japonsko požádalo Německo, aby se připojilo. Hitler tedy měl i tuto žádost nevyřízenou.

Konečně se zdálo, že poslední zprávy o německém vojenském postupu v sovětském tažení uvolnily cestu. Berlín nepočítal s tím, že sovětské tažení v roce 1941 ukončí, bez ohledu na to, zda německé síly Moskvu obsadí nebo ne. Berlín však vyhodnotil situaci tak, že Rudá armáda je v podstatě zlomená. Německá tažení v roce 1942 by prostě musela čistit. To zůstalo převládajícím hodnocením v Hitlerově hlavním stanu až do 18. prosince.

A tak k poslednímu listopadovému týdnu řekl Hitler Tokiu ano. Japonsko, zklamané konečným diplomatickým neúspěchem ve Washingtonu, odložilo své válečné plány. Hitler, nadšený jejich útokem na Pearl Harbor, vyhlásil 11. prosince válku.

Teprve asi týden poté, v druhé polovině prosince, začal Hitler dostávat plné zprávy o síle sovětské protiofenzívy, i když tyto útoky ve skutečnosti začaly 5. prosince. K drsným zprávám z Východu se přidaly další nepříjemné deziluze o programu ponorek a vývoji válečného průmyslu.

Když se Hitler 15. ledna 1942 svěřoval svým blízkým, nahlas se obával, že by se mohl mýlit. Uvažoval, zda by nyní šance mohly favorizovat případné americké vítězství. Ale Hitler nevyhlásil válku Spojeným státům kvůli nihilistickému fanatismu. Pečlivě si to spočítal. Spočítal si to špatně.

Počátek studené války a další etapa nepřátelských partnerství

Ať už byl pohled na možnosti kooperativního světového řádu po porážce Osy jakýkoliv, revizionistické partnerství bylo brzy obnoveno. Revizionisté byli opět sjednoceni opozicí vůči tomu, co považovali za utlačovatelský imperialistický/kapitalistický řád, vedený Spojenými státy, o nichž tvrdili, že jsou ve spolku s rozkládajícími se evropskými impérii a oživenými reakčními silami v Německu a Japonsku.

Toto protiamerické partnerství bylo na svém vrcholu v letech 1948 až 1962. Opět to byla doba strategického oportunismu, hluboce chybných odhadů, rychlých rozhodnutí a rozhodných činů.

Nové partnerství se spojilo, když čínští komunisté porazili nacionalisty a vyhráli občanskou válku v letech 1948-49. Partnerství Stalin-Mao, kodifikované ve veřejném partnerství vyhlášeném v Moskvě v roce 1949, mělo jistě své vlastní dědictví nedůvěry. Stalin pojišťoval své sázky až do roku 1947 a možná i déle. Ale v roce 1949 bylo mezi Stalinem a Maem vše odpuštěno. Stalinovo postavení bylo pevně na prvním místě. Jeho satelity chápaly, co znamená stranická disciplína.

V lednu 1950 se Stalin rozhodl schválit invazi do Jižní Koreje. Povolal severokorejského vůdce Kim Ir-sena do Moskvy, aby mu Stalin mohl osobně a tajně podrobně vysvětlit své důvody a plány. Poslechněte si, jak Stalin vysvětloval situaci:

Čína již není zaneprázdněna vnitřními boji a může věnovat svou pozornost a energii pomoci Koreji. V případě potřeby má Čína k dispozici vojáky, kteří mohou být použity v Koreji, aniž by to poškodilo ostatní potřeby Číny. Vítězství Číny [v občanské válce] [v roce 1949] je důležité i z psychologického hlediska. Prokázala sílu asijských revolucionářů a ukázala slabost asijských reakcionářů a jejich mentorů na Západě, v Americe. Američané opustili Čínu a neodvážili se postavit novým čínským úřadům vojensky. (Tento americký postoj překvapil Maa, který očekával velkou přímou americkou vojenskou intervenci v občanské válce.)

Nyní, když Čína podepsala smlouvu o spojenectví se SSSR, budou Američané ještě více váhat, zda se postavit komunistům v Asii. Podle informací přicházejících ze Spojených států je tomu skutečně tak. Převládající náladou je nezasahovat. Taková nálada je posílena skutečností, že SSSR má nyní atomovou bombu a že naše pozice v Pchjongjangu jsou upevněny.

Musíme však znovu zvážit všechny "klady" a "zápory" osvobození. Za prvé, budou Američané zasahovat, nebo ne? Za druhé, osvobozování může být zahájeno pouze tehdy, pokud ho čínské vedení schválí.

Mao tento plán skutečně podpořil. Sovětsko-čínské plánování z tohoto období má pozoruhodné rysy, které stojí za povšimnutí a zamyšlení. Za prvé, sovětsko-čínské plánování se odehrálo v době, kdy obě země byly stále ještě velmi těžce poškozeny, a to všemi možnými způsoby, svými nedávnými válkami. V obou zemích byli členové vedoucí skupiny, kteří se snažili tyto rány nejprve zahojit. Tito muži se také obávali nových válek, do kterých by se mohly zapojit Spojené státy. Byli přehlasováni.

Za druhé, tempo sovětsko-čínského plánování bylo pozoruhodně rychlé a rozhodné. Berlínská blokáda přišla v roce 1948. Číňané vyhráli občanskou válku v roce 1949 a Sověti otestovali atomovou bombu. Po urovnání neúspěšné berlínské blokády uzavřel Stalin obranné spojenectví s Maem.

A konečně v roce 1950 naplánovali tři velké operace ve východní Asii: Severokorejskou invazi na jih s tím, že Čína přislíbila, že v případě potřeby hru podpoří; čínskou invazi na Tchaj-wan později v tomto roce; a revoluci Viet Minhu proti Francouzům v Indočíně za použití čínských útočišť, poradců a zbraní.

V roce 1950 Spojené státy skončily v bojích v Koreji, zablokovaly postup na Tchaj-wan námořními silami a neochotně se rozhodly podpořit Francouze v Indočíně. Washington v roce 1949 zrušil své dřívější rozhodnutí, že nic z toho neudělá.

Toto americké odhodlání možná Stalina překvapilo. Měl možnost to vyhodnotit a rekalkulovat. On a Mao také začali usilovně přemýšlet o tom, co by podle nich mělo být nadcházejícím oživením japonské nebo německé moci.

Stalinovou reakcí bylo zdvojnásobení úsilí. V září 1950 Stalin rozhodl, že Čína by se měla připojit ke korejské válce a porazit Američany. Domovská Čína by byla chráněna před americkým protiútokem sovětskou aliancí.

Můžeme znovu poslouchat, jak Stalin odhadoval tuto novou situaci, když velmi tajně psal Maovi:

"1) USA, jak ukázaly korejské události, nejsou v současné době připraveny na velkou válku;

2) Japonsko, jehož militaristický potenciál dosud nebyl obnoven, není schopno poskytnout vojenskou pomoc Američanům;

3) USA budou nuceny ustoupit v korejské otázce Číně, za níž stojí jejich spojenec, SSSR...;

4) ze stejných důvodů budou muset USA nejen opustit Tchaj-wan, ale také odmítnout myšlenku separátního míru s japonskými reakcionáři...

Samozřejmě jsem vzal v úvahu i to, že USA, i přes svou nepřipravenost na velkou válku, mohou být stále z prestiže zataženy do velké války, což by zase mohlo zatáhnout do války Čínu a spolu s tím i SSSR, který je s Čínou vázán Paktem vzájemné pomoci. Měli bychom se toho bát? Podle mého názoru bychom neměli, protože společně budeme silnější než USA a Anglie, zatímco ostatní evropské kapitalistické státy (s výjimkou Německa, které nyní není schopno poskytnout Spojeným státům žádnou pomoc) nepředstavují seriózní vojenské síly. Je-li válka nevyhnutelná, pak ať je vedena nyní, a ne za několik let, kdy bude japonský militarismus obnoven jako spojenec USA..."

Mao překonal ostré neshody mezi čínskými vůdci a pokračoval v plánu vstoupit do války. Čínská ofenzíva byla jen s obtížemi zvládnuta. USA vážně uvažovaly o jaderné eskalaci v Asii a mobilizovaly do 3. světové války.

Pak, jak již bylo zmíněno, v lednu 1951 Stalin urychlil plánování bezprostřední invaze do Jugoslávie. Později téhož roku se Stalin odmlčel.

Zdálo se, že v letech 1951 a 1952 se pomalu rozvinula napjatá rovnováha. Proč? Možná to byl důsledek dalších čínských porážek v Koreji. Možná pomohl rozsah pomoci USA a NATO Jugoslávii. Pak tu byl rozsah a rychlost západní mobilizace pro všeobecnou válku, rozsáhlé nasazení amerických jaderných zbraní a odhodlání Západu, které bylo zřejmé ze jmenování Dwighta Eisenhowera a Bernarda Montgomeryho do čela nově mobilizovaných sil NATO.

Konfrontace ožila v letech 1958 až 1962. Rostoucí napětí mezi Sovětským svazem a Čínou nebezpečí ještě zhoršovalo, protože každá mocnost chtěla ukázat, že je skutečným vůdcem světové revoluce. Peking se ucházel o válku kvůli Tchaj-wanu a pomáhal sponzorovat obnovenou válku v Indočíně. Moskva vyhrožovala válkou kvůli Berlínu – aby vyhrála bitvu o budoucnost Německa a ukázala, že americké jaderné hrozby při obraně spojenců jsou plané. Teprve na konci roku 1962, kdy Moskva ustoupila od okraje propasti, začala hrozba 3. světové války ustupovat.

Protiamerická liga nyní

"Všechno se teď mění, velmi rychle." To byla Putinova slova rok poté, co zahájil plnou invazi na Ukrajinu. V některých historických obdobích se zdá, že se události zrychlují. Moje pracovní hypotéza je, že na začátku roku 2022 bylo protiamerické partnerství v optimistické náladě. Mysleli si, že od roku 2014 jejich různé omezené ofenzivní tahy fungovaly a že Západ je podplatitelný nebo se trhá na kusy.

Odpůrci svobodného světa měli v roce 2022 svou "coming outovou" párty. Byl to pro ně špatný rok. Svobodnému světu se toho roku dařilo.

V roce 2023 se však jeho protivníkům dařilo mnohem lépe. Cítí to. Pociťují také sílící vlnu násilí po celém světě.

Průběh roku 2024 je stále nejistý. Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli soudit, jak se bude válka na Ukrajině nebo na Blízkém východě vyvíjet.

Hlavní protivníci Ameriky – Čína a Rusko – jsou pod svými současnými vůdci v zásadě revizionistickými mocnostmi. Jejich vůdci se považují za muže osudu, s hodnotami a historickými perspektivami zcela odlišnými od konzumních nebo sociálních měřítek, jimiž je zaplavena velká část světa. Během posledních dvou let spolu s Íránem a Severní Koreou zintenzivnily svou společnou práci na vzájemném posilování slabin ve svých obranně-průmyslových základnách, přičemž nejaktivnějším podnikatelem je Rusko.

Všichni se cítí být uvězněni expanzí americké moci, kterou považují za křehkou, i když místy hrozivou. Všichni se dlouho připravovali na velké zúčtování. Ptají se: Je teď ten správný čas? Když ne brzy, tak kdy?

Je možné argumentovat relativně neškodným případem, kdy se konflikty během roku 2024 nebo dokonce 2025 příliš nezhorší. Existují ekonomické obavy. Ve všech nepřátelských zemích, zejména v administrativní a podnikatelské třídě, existují frakce, jejichž pohled je úzce zaměřený a v zásadě setrvačný. Jejich názory by se nám mohly zdát rozumné.

Přesto existuje mnoho historických případů, kdy diktátoři neudělali to, co se dobře informovaným odborníkům zvenčí zdálo rozumné. Jeden historik, který se touto problematikou hluboce zabývá, si povšiml především toho, že "diktátoři, kteří se obklopují kultem osobnosti, mají sklon uzavírat se do vlastního světa, což ve svých iluzích potvrzují následovníci, kteří je obklopují".

Výchozím předpokladem při národním hodnocení je hypotéza o postavení vlád a zobecnění jejich národních zájmů. Přesto mají všechny relevantní vlády frakce, které se mohou zcela zásadně rozcházet v názorech na to, jaké jsou jejich zájmy, jak by měly být prosazovány a jaká rizika by měla být akceptována.

Tyto frakční debaty jsou pro lidi zvenčí těžko viditelné nebo změřitelné. Jejich výsledky často oportunisticky a nepředvídatelně krystalizují kolem něčího návrhu nebo nějakého vnějšího vývoje, který si vynucuje volbu.

Na společnou britsko-francouzsko-izraelskou invazi do Egypta během Suezské krize v roce 1956 se dnes vzpomíná hlavně jako na chybu britské vlády. Přesto byl tento plán ve skutečnosti vypracován frakcemi ve francouzské a izraelské vládě. Washington o tom nic nevěděl. Francouzi a Izraelci rozvinuli svůj plán v době, kdy Spojené státy oprávněně dospěly k závěru, že krize se řeší diplomacií.

Francie byla nepostradatelným organizátorem – Izraelci a Britové se navzájem nenáviděli. Ve francouzském případě však tato myšlenka byla v přímém rozporu s tím, co chtělo francouzské ministerstvo zahraničí. Francouzská a izraelská frakce, hlavně ve vojenských a zpravodajských službách, prodala svůj společný plán jedné frakci v britské vládě (premiér Anthony Eden) a přivedla s sebou poněkud zdráhavého francouzského a izraelského premiéra.

Spojené státy nemají v současném konfliktu strategickou iniciativu. Reagují na rozhodnutí ostatních, která jejich analytici nemusí předvídat a rozumět jim. Američtí a spojenečtí plánovači mohou doufat v to nejlepší a plánovat to nejhorší.

V kategorii "nejlepších" existují dvě skupiny relativně vlídných očekávání, která nemusí být nutně konzistentní. Jedním z nich je, že protivníci Ameriky si myslí, že už si vedou docela dobře. Současné trendy považují za uspokojivé. Budou sledovat, jak ukrajinský odpor slábne a láme se, jak se "Západ" unavuje a hádá a jak se Izrael trhá na kusy. Mezitím budou pokračovat v budování svých sil.

Nebo si někdo může myslet, že protivníci USA vystřízlivěli z nedávných nezdarů, problémů doma a demonstrací odhodlání USA a spojenců. Současné trendy považují za neuspokojivé, ale snesitelné. Mohou se tedy rozhodnout ustoupit, vyrovnat se se sankčními režimy, nechat rusko-ukrajinskou válku vyhasnout a upevnit svou pozici v celé Eurasii a na globálním Jihu.

Oba tyto druhy uklidňujících argumentů jsou věrohodné. Jsou natolik věrohodné, že je pravděpodobně již vyslovují frakce v Pekingu, Moskvě nebo Teheránu.

Některé nepřátelské frakce však mají pravděpodobně jiný názor. Současné trendy je rozčilují. Tito Rusové a Íránci nevidí žádnou cestu ven z vězení. Vyhlídka na patovou situaci vůči jejich hlavním protivníkům je pro ně nepřijatelná. Tito Číňané vidí pomalé budování obkličujících aliancí, přezbrojování Japonska, pomalu se mobilizující Tchaj-wan a americké plány na high-tech protitahy a zadržování. Tyto nepřátelské frakce by hledaly své vlastní přijatelné tahy.

Domnívám se, že v kategorii "nejhorší" se Putin spokojí s tím, že se vypořádá s Ukrajinou, jejíž síly jsou vyčerpané a jejíž ekonomika chřadne. Putin zatím nevidí žádný důvod, proč by si měl myslet, že musí válku ukončit.

Proč je to tak důležité pro situace mimo Ukrajinu? Válka na Ukrajině již vytvořila proměnlivější strategické prostředí. To již způsobilo viditelné semknutí řad na obou stranách.

Putin již odcestoval do Teheránu k osobním důvěrným rozhovorům s íránskými vůdci, kde nástup Ebráhíma Raísího v červnu 2021 zahájil období zintenzivňování vztahů s ostatními členy toho, co Írán považuje za frontu "odporu". Putinovy rozhovory se Si Ťin-pchingem byly jistě "strategické" (jak je popisuje ruská vláda).

Domnívám se, že protiamerické partnerství se pravděpodobně rozhodlo zdvojnásobit své úsilí. Pravděpodobně se vážně připravují na období velké konfrontace. Můj názor na to se opírá o mou analýzu výše uvedené historie, stejně jako o některá klíčová hodnocení Moskvy, Teheránu, Pekingu a – v menší míře – Pchjongjangu.

Si Ťin-pching a Putin se považují za osudové muže světodějných dějin. Věří, že jsou schopni rozhodné, strategické akce. Si Ťin-pching se řadí po bok Maa a Stalina. Putin připomíná Petra Velikého. V Číně, Rusku a Íránu jsou informační a rozhodovací prostředí uzavřené.

V Číně, Rusku a Íránu již ministerstva propagandy připravují své obyvatelstvo na dobu války, velkých obětí a existenčního boje. Rusko se stává hypermilitarizovaným. V Číně jsou nejviditelnější kina, která sledují přímočará poselství v masivně populárních a nákladných filmech, které byly záměrnými vládními projekty, jako je Bitva u jezera Čchang-ťin (nejvýdělečnější čínský film všech dob), jeho nedávné pokračování (také jeden z nejvýdělečnějších filmů všech dob) a Červená řeka (nejlepší film loňského roku).

Ruští vůdci se domnívají, že jsou nyní ve válce se "Západem". Nyní to považují za existenciální boj.

Íránští vůdci mají rovněž pocit, že jsou v existenčním boji o přežití revoluce doma, zatímco jsou zároveň zapojeni do války s Izraelem. Domnívám se, že někteří Íránci nyní nahromadili tolik zášti a nenávisti, že mohou být zoufalí a udělat téměř cokoli, aby dosáhli na Izrael.

Severokorejské záměry se zdají být motivované, ale stejně neprůhledné jako obvykle. Moje pracovní hypotéza je, že se připravují na období konfliktu a že přemýšlejí o možných příležitostech, jak hrát důležitou roli.

V každém hlavním městě jsou na jedné straně argumenty pro ústup a na druhé straně pro větší bojovnost. Militantnější frakce se pravděpodobně dohadují a spekulují o způsobech, jak zvrátit situaci.

Vyhlídky Pekingu jsou nejdůležitější a zároveň nejobtížněji hodnotitelné, protože jeho vláda viditelně usiluje o politiku "mírového soužití" se Spojenými státy. Myslím si, že je nanejvýš pravděpodobné, že Peking věc vyhodnotil tak, že kostky byly vrženy pro období eskalující konfrontace.

"Sanfranciská vize"

Dne 4. prosince 2023 zaslalo čínské velvyslanectví ve Washingtonu vybraným Američanům dopis, v němž vysvětlilo názor jejich vlády na právě skončený summit s prezidentem Joem Bidenem v San Franciscu (ve skutečnosti ve Woodside v okrese San Mateo). Číňané považovali summit za "historický" a podle nich "podpořil vizi San Francisca orientovanou na budoucnost".

V čínské verzi nabízejí cestu vzájemného respektu. Každá strana může "koexistovat v míru a usilovat o oboustranně výhodnou spolupráci". Zdálo se, že Biden, jak vysvětlila ambasáda, souhlasí. Řekl jim, že Spojené státy "neusilují o novou studenou válku, nesnaží se změnit čínský systém, nesnaží se oživit své aliance proti Číně, nepodporují 'nezávislost Tchaj-wanu' a nemají v úmyslu mít konflikt s Čínou".

Pokud jde o Čínu, ta říká, že je připravena uskutečnit svou část sanfranciské vize. Čína doufá, že Spojené státy učiní totéž, včetně toho, že se budou "řídit principem jedné Číny a přestanou vyzbrojovat Tchaj-wan".

V roce 2023 učinili čínští lídři strategické rozhodnutí nahradit vzdorovité "vlčí válečníky" mírovými nabídkami, roztažením olivových ratolestí, výzvou ke vzájemné spolupráci a mírovému soužití. V rámci této strategie se tak břemeno volby přesouvá na Spojené státy a další země, aby se rozhodly, zda tyto nabídky přijmou.

Tato čínská artikulace jejich sanfranciské vize nese nápadnou, děsivou podobnost s "duchem Camp Davidu". Tato fráze sovětské ražby vznikla v září 1959. Kontextem byl první rok druhé berlínské krize. Eisenhower dělal vše, co mohl, aby zmírnil nebezpečí války. Pozval Chruščova do Spojených států, do Camp Davidu, což byl výrazný projev úcty. Chruščov nabídku přijal, protože věřil, že by mohl přesvědčit Eisenhowera, aby ustoupil z Berlína. Eisenhower neustoupil, ale jeho řeč byla uklidňující a vzhlížela k velké mezinárodní konferenci, která byla plánována na jaro 1960 v Paříži.

Sověti tak hovořili o duchu Camp Davidu. Vysvětlili, že nabízejí Americe a světu "mírové soužití". Co obnášelo mírové soužití? Znamenalo to konec imperialisticko-kapitalistických válek a přijetí toho, že jaderné zbraně je vyloučily. Znamenalo to přijetí a uznání výsledku 2. světové války, včetně legitimity komunistického východního Německa. Znamenalo to konec okupačních režimů. Zahraniční síly by se mohly stáhnout z obou německých států. Imperialisticko-kapitalistická vláda byla v procesu svržení revolučními silami po celém světě. Světoví "nemajetní" si nárokovali své právoplatné místo. To však byl přirozený, nevyhnutelný historický proces a nebyla to žádná příležitost k mezinárodní agresi nebo vměšování.

Duch Camp Davidu trval asi šest měsíců. Začalo být zřejmé, že Západ se nevzdá své pozice v Berlíně, což byla patová situace globálního významu pro obě strany. Pařížská konference v květnu 1960 byla rozhořčeně rozpuštěna. Mnohým nezasvěceným nedávalo smysl, že by Chruščov nepřijal status quo v Berlíně. Skutečně nebezpečné fáze patové situace však měly teprve přijít.

Zdá se, že Peking nyní přichází s nabídkou, která se nápadně podobá té, kterou tehdy učinila Moskva. Nabízejí mírové soužití, jen kdyby "USA začaly správně vnímat Čínu a pohlížely na ni jako na svého partnera, a ne jako na soupeře". A opět, domnívám se, že Číňané budou raději vypadat, že břemeno volby – status Tchaj-wanu – přenášejí na Spojené státy.

Američanům se může zdát, že jsou to Číňané, kdo jsou potížisty, kteří se snaží narušit status quo. To byl argument Johna F. Kennedyho Chruščovovi na jejich jediném setkání ve Vídni v červnu 1961. Chruščov s tím nesouhlasil. On a východní Němci by se domáhali pouze svých zákonných práv, vysvětlil. Byly to Spojené státy, které by se tomu musely postavit a zahájit válku.

"Snažíte se nás ponížit," odpověděl Chruščov. "Mluvíte o své prestiži, ale berte v úvahu naši prestiž." Když Kennedy trval na svém, Chruščov ho varoval: "Ať k válce dojde raději teď než později, až budou k dispozici ještě strašnější typy zbraní."

Čínští vůdci dnes respektují americké vojenské a technologické schopnosti. Nezdá se, že by si byli jisti vítězstvím v žádném scénáři. Tyto obavy by nás však neměly uklidnit. Zdá se, že berou plány Bidenovy administrativy na spojenectví a budování obrany docela vážně. Z jejich pohledu již začala Američany vedená mobilizace nepřítele.

Čínští analytici by pak mohli nabídnout několik důvodů, proč podniknout nezbytné kroky raději dříve než později. Jejich akce nezpůsobí geopolitický zlom, protože věří, že k tomuto zlomu již došlo.

Vidí, že Amerika už energicky organizuje, s jistým efektem, svou globální koalici, aby zavedla zadržování a strategické oddělení prostřednictvím technologických a obchodních kontrol. Prozatím, v tomto válečném prostředí, se evropské vlády podřizují Američanům, i když mnozí z jejich podnikatelů s tím nesouhlasí.

Mohli by také vidět, že Američané a Evropané se cítí ekonomicky a finančně křehcí. Budou se bát rozpoutání konfliktu, který okamžitě vyvolá apokalyptickou globální ekonomickou a finanční krizi. A pokud taková bouře přijde, čínští lídři se mohou domnívat, že ji lépe přečkají. Už pomáhají vytvořit paralelní globální obchodní systém, který by vyhovoval Rusku, Íránu, Severní Koreji a dalším obětem amerických sankcí.

A samozřejmě jim nemůže uniknout, že ukrajinská krize šokovala Ameriku natolik, že se mnohem více snažila zvýšit svou obranně-průmyslovou základnu. To je pro Čínu znepokojivý vývoj. Američané by mohli změnit svou schopnost vyrábět přesnou munici dlouhého nebo středního doletu. Američanům to ale bude nějakou dobu trvat. I rok nebo dva navíc mohou znamenat rozdíl.

Japonsko dále přezbrojuje. To by mohlo mít obrovské důsledky. I to bude nějakou dobu trvat. Čínským lídrům se japonský obrat může zdát obzvláště zlověstný. Japonsko také překonalo historické křivdy, které blokovaly úzkou vojenskou a zpravodajskou spolupráci s Jižní Koreou.

Američané mají nyní obrovské množství schválených prodejů zbraní na Tchaj-wan. Prozatím se však téměř nic z toho neuskutečnilo. Čínští lídři budou raději, aby nic z toho nikdy neproběhlo. Američané si zajistili plánované základny na Filipínách. Zatím však nejsou připraveni je používat. A Američané organizují nové vojenské kombinace a cvičení se svým partnerstvím AUKUS, Quad, Japonskem a Jižní Koreou.

A co nejdůležitější partner Číny? Právě teď se zdá, že Putin drží moc pevně. To nemusí trvat donekonečna. Putinův pevný postoj prozatím znamená, že se Čína může spolehnout na euroasijské zásoby strategických zdrojů, které představuje, zejména ropy.

Peking nyní pravděpodobně považuje rozdělení východní Asie proti nim za něco, co se již rýsuje, přičemž nepřátelské síly začínají nabírat na síle – se zvláštními obavami o Japonsko. Sjednocování partnerů USA v letech 2022 a 2023 pravděpodobně mění způsob, jakým Číňané nyní vidí své volby. Tyto politické úspěchy USA mohou posílit argumenty frakcí, které naléhají na akci raději dříve než později.

Novost amerického postoje

Rok před útokem na Pearl Harbor, 14. prosince 1940, napsal americký velvyslanec v Japonsku Joseph Grew dlouhý dopis svému starému příteli Rooseveltovi. Grew znal Roosevelta už od školních let v Grotonu. Byl jediným americkým velvyslancem na světě, který svůj dopis prezidentovi zahájil slovy "Drahý Franku".

"Historie ukázala," napsal Grew, "že kyvadlo v Japonsku se vždy pohybuje mezi extremistickými a umírněnými postoji." Grew se domníval, že se blíží "zúčtování" – "hlavní otázkou je, zda je pro nás výhodné, aby k tomuto zúčtování došlo dříve, nebo později".

O více než měsíc později, 21. ledna 1941, poté, co 29. prosince pronesl k národu přelomový rozhovor u krbu, si Roosevelt našel čas, aby svému starému příteli poslal dlouhý dopis. Podle Roosevelta "základní tezí bylo, že nepřátelství v Evropě, Africe a Asii jsou součástí jediného světového konfliktu".

Poté, co Roosevelt podrobně popsal některé důsledky, dospěl k závěru: "Předkládám vám své myšlenky v tomto rozsahu, protože problémy, kterým čelíme, jsou tak rozsáhlé a tak vzájemně propojené, že jakýkoli pokus o jejich vylíčení nutí člověka uvažovat v pojmech pěti kontinentů a sedmi moří. Na závěr musím zdůraznit, že vzhledem k tomu, že naším problémem je obrana, nemůžeme stanovovat pevné plány. S každým novým vývojem se musíme s ohledem na okolnosti, které v té době panují, rozhodnout, kdy a kde můžeme nejefektivněji shromáždit a využít naše zdroje."

V průběhu času a v oddělených prostředích americká vláda stanovila plány, které, pokud nejsou "tvrdé a rychlé", mohou být v současné globální situaci kumulativně neudržitelné.

Spojené státy musí být schopny zdvojnásobit své úsilí v Evropě, zatímco v Asii a na Blízkém východě přehodnotit, jak "co nejefektivněji organizovat a využívat naše zdroje". Tento názor se neopírá o abstraktní představy regionálního významu. Vychází z praktické analýzy zátěžových testů.

Pokud jde o Osu, i když se zdálo, že její řady zahrnují i Sovětský svaz, její základní válečné výrobní kapacity se neblížily mobilizovaným Spojeným státům. A nikdy neměla smysluplnou schopnost zaútočit na americkou domovinu. V letech 1937-41 a 1948-62 Američané cítili, že pokud se zmobilizují, jejich válečná produkce bude zdrcující a že jejich případná úderná síla je neomezená.

Američané jsou zvyklí považovat své obranné postavení za mocné. Civilní obyvatelstvo sleduje zprávy o vzdálených válkách a fandí tomu či onomu týmu – a jsou vždy daleko. Je opravdu těžké, kognitivně i institucionálně těžké, udržet otevřené dveře do prázdnoty toho, co neznáme, a přizpůsobit se měnícím se okolnostem.

Čína se připravuje na válku. Neříkám, že usiluje o válku. Komunistická strana Číny však veřejně i soukromě mobilizuje svou zemi k tomu, aby se tak stalo.

Posledních 10 let Čína usilovně pracovala na přípravě a zdokonalování svých plánů na mobilizaci národní obrany. Toto téma opakovaně upoutalo Si Ťin-pchingovu osobní pozornost. Nezdá se, že by byl spokojen. On a jeho poradci však mohou porovnat své odhodlání a připravenost k národní mobilizaci se srovnatelnou situací ve Spojených státech.

Jedním z ponaučení z války na Ukrajině je povrchní a křehký charakter americké obranně-průmyslové základny. Čínská výrobní kapacita nyní převyšuje Spojené státy i Evropu dohromady.

Tři z těchto protivníků mají také mnoho jaderných zbraní. Další, Írán, je na pokraji jejich získání. Pákistán, který není přátelskou zemí, má také spoustu jaderných zbraní. Všechny jaderně vyzbrojené státy věří, že by nyní mohly být schopny odstrašit americké útoky proti své vlasti. Všechny – včetně Íránu – věří, že jsou vůči invazi prakticky nezranitelné. Mohou proto cítit větší svobodu plánovat a vést omezené války.

Američanům mohou být předloženy nové scénáře, uzávorkované jaderným nebezpečím, ve vztahu k zájmům, o které se většina z nich příliš nestará. Většina žijících Američanů už nemá hmatatelnou vzpomínku na bojiště nebo národní zranitelnost. Rozsah šoku z 11. září pro americké cítění je toho svým způsobem důkazem a pro mladší Američany je to nyní nejasná historie. Američtí protivníci věří, ať už právem či neprávem, že jsou tvrdší a že jejich společnosti jsou tvrdší, ochotnější plnit rozkazy a zvládat těžkosti než ty americké.

Břemeno eskalace by mohlo ležet na Spojených státech

Moje pracovní hypotéza je, že protivníci nezahájili přímý útok na Spojené státy. Žádný Pearl Harbor. Místo toho mohou takoví protivníci vidět tuto dobu jako dobu, kdy to bude Amerika, kdo bude zdrženlivý v zahájení přímých vojenských akcí v reakci na nepřátelské kroky, které přímo neútočí na Spojené státy.

Spekulace o možné válce s Čínou mají tendenci předpokládat nějaký velký čínský útok. To je však v rozporu s čínskou strategickou tradicí. Tato tradice klade důraz na plánování pečlivě omezených válek. To je přesně to, co Čína dělala v každé ze svých vojenských konfrontací se Spojenými státy. Jejich vojenské spisy často zdůrazňují to, čemu říkají "kontrola války".

Čína bojovala s Amerikou již dříve. Jejich výklad této historie je velmi odlišný od způsobu, jakým se tyto konflikty obvykle vyučují ve Spojených státech. Čína vstoupila do války se Spojenými státy v Koreji a ve Vietnamu a rozšířila kontrolu nad Jihočínským mořem bez války.

V Koreji byla čínská válka neoficiální, vedená "čínskými lidovými dobrovolníky". Sovětský svaz slíbil obranný deštník, který by odrazil americké protiútoky proti čínské domovině. To se povedlo.

Ve Vietnamu byla čínská válka tajná, vedená stovkami tisíc vojáků a dělníků působících pouze v Severním Vietnamu a Laosu. Severní Vietnam vyslal zbraně a vojáky, aby pomohl dobýt Jižní Vietnam. Tento plán byl zahájen v roce 1959. Přinejmenším do roku 1966 Čína chránila Severní Vietnam před konvenční protiinvazí Spojených států. Čína varovala Spojené státy, že jakákoli taková invaze by se setkala s úplným čínským protiútokem v korejském stylu. Tato varování fungovala. Účinně drželi Spojené státy na uzdě a omezili parametry války tak, jak si Čína přála.

V Jihočínském moři se čínské dobývání nesetkalo s vojenským odporem. Okupace byla vedena nejprve jako civilní prosazování územních práv. Čína důrazně popírala jakékoli plány na militarizaci svých základen v Jihočínském moři. Poté přistoupila k plné militarizaci a tolerovala občasné mezinárodní protestní plavby.

Z čínského pohledu by v ideálním případě mohla Čína podniknout své kroky poté, co by byla veřejně vyprovokována. Například v případě Nancy Pelosiové z roku 2021 by mezinárodní veřejné mínění obvinilo Spojené státy z vyvolání krize. Bidenova administrativa musela tvrdě pracovat, aby tuto krizi zvládla.

Dalším druhem příležitosti k rozhodné akci, z pohledu Číny, by mohl být jakýkoli pokus USA o skutečnou dodávku významného amerického vojenského vybavení na Tchaj-wan (ideálně nějaký druh raket – a Čína by tak mohla mít svou verzi americké kubánské raketové "karantény" z roku 1962).

Jako ilustraci toho, jak aplikovat historické precedenty k osvětlení výzvy globální připravenosti, zvažte závazek USA vůči Tchaj-wanu. Tento závazek je morálně a politicky ospravedlnitelný. V praxi to může být těžké udržet. Vidím tři hlavní možné scénáře:

Pearl Harbor. Čína kombinuje invazi na Tchaj-wan s útokem na americká zařízení, přinejmenším na Guamu, a možná i na japonské území. Spojené státy a možná i Japonsko jsou okamžitě ve válce s Čínou, s vysokou pravděpodobností rychlé eskalace do všeobecné války.

Korea 1950. Čína zaútočí na Tchaj-wan, pravděpodobně v souvislosti s přípravami na invazi. Ačkoli, stejně jako v Jižní Koreji v roce 1950, je americký obranný závazek nejednoznačný, nestoudný charakter útoku zvyšuje pravděpodobnost přinejmenším americké a japonské intervence a všichni se připravují na možnost eskalace do všeobecné války.

Nepřímé řízení. Čína zavádí kontroly na vzdušných a námořních hranicích, aby se Tchaj-wan stal samosprávnou administrativní oblastí Číny. Není třeba přímého útoku na Tchaj-wan ani blokády obvyklého obchodu. Aniž by Číňané zahájili násilné akce, mohou prosadit suverénní kontrolu nad vzdušnými a námořními hranicemi Tchaj-wanu a zavést celní a imigrační kontroly. To není totéž jako blokáda. Blokáda by se místo toho stala jedním z možných důsledků, pokud by druhá strana násilně zpochybnila čínské tvrzení o nepřímé kontrole.

Ve scénáři nepřímé kontroly pak Čína může donutit ostatní země (nebo Tchaj-wan), aby se rozhodly, zda a jak zpochybnit takovou realizaci "jediné Číny", kterou svět formálně uznává. A Čína by mohla podniknout násilnou odvetu proti jakýmkoli tchajwanským leteckým nebo námořním jednotkám, které by se násilně postavily proti čínskému kroku.

Tchaj-wan by si mohl ještě nějakou dobu vládnout sám. Situace by byla v podstatě podobná situaci, v jaké byl Hongkong poté, co se Britové v roce 1997 vzdali kontroly, až na to, že Čína by nemusela vztyčit svou vlajku na samotném ostrově. Tchaj-pej by mohla podat protesty a uspořádat své demonstrace. Jakýkoli tchajwanský vojenský krok by však mohl vyvolat čínské reakce, které by Tchaj-wan nedokázal překonat. Pokud by se například Tchaj-wan snažil přerušit vývoz polovodičů do Číny, mohla by přerušit veškeré dodávky energie na Tchaj-wan, včetně energie, která provozuje jeho hlavního výrobce čipů, TSMC. Neexistuje žádný věrohodný scénář, v němž by si Tchaj-wan mohl vynutit výsledek, kdy by zásoboval svět, ale ne Čínu. Nakonec by Čína mohla řídit tchajwanský obchod s polovodiči a přístup k jeho dodavatelským řetězcům, aniž by se dotkla samotných výrobních center.

Americká armáda a 99 % veřejných komentářů se soustředí na první dva scénáře. Třetí možnost se mi zdá pravděpodobnější. Nyní je to proveditelné, bez varování. V každém ohledu je to pro Čínu nejjednodušší možnost. Ve všech ohledech je to pro Spojené státy nejtěžší možnost, které mohou čelit. Čína již tuto možnost v omezeném měřítku zkouší při kontrole vod kolem tchajwanského ostrova Ťin-men. Tato možnost by mohla účinně dosáhnout čínských cílů s nejmenším nebezpečím masivního narušení a nejlepším postojem k eskalační dominanci, protože ostatní možnosti stále zůstávají.

S odstupem se tedy zdá, že obecný americký postoj vůči Tchaj-wanu připomíná druhou berlínskou krizi z let 1958-62, v níž by břemeno vojenské eskalace za účelem zachování přístupu dopadlo na Spojené státy, které mohou, ale nemusí mít japonskou podporu, a to v prostředí, kde se konvenční boj o obnovení přístupu jeví jako velmi náročný. V oné dřívější berlínské krizi, kdy Spojené státy čelily podobně hrozivé konvenční výzvě, se nakonec spoléhaly na hrozbu či blafování, že sáhnou jako první k použití jaderných zbraní. Tato hrozba byla tehdy, v situaci jaderné převahy USA, slabě věrohodná. Nyní je taková hrozba nemyslitelná. Z dobrých politických i strategických důvodů však Spojené státy nemohou a nebudou chtít preventivně a viditelně opustit Tchaj-wan. Z praktického hlediska je toto dilema akutní.

Také v jiných regionech mohou obtížnější scénáře přenést hlavní břemeno volby násilné eskalace na Spojené státy. Rusko již testuje limity schopností Západu udržet Ukrajinu. Během roku 2024 velmi tlačí na pilu. Jejich cílem je vyčerpat Ukrajinu a rozbít její politiku, ekonomiku a společnost. Jak vysvětlil jeden prominentní ruský nacionalista: "Za rok nebo dva bude muset být speciální vojenská operace ukončena rozhodujícím vítězstvím, aby se současné americké a spřízněné kompradorské elity v Evropě vyrovnaly se ztrátou své dominance a souhlasily s mnohem skromnějším postavením v mezinárodním systému."

Situace v Evropě je stále zvladatelná. Mé návrhy v této oblasti jsou známé. Bude nejasné, zda vojenská pomoc může posílit obranu Ukrajiny. Může to být ještě větší výzvou zjistit, zda Západ dokáže udržet úroveň finanční pomoci, která je pro Ukrajinu životně důležitá, zejména v roce 2025, protože Evropané stále lomí rukama nad tím, zda a jak použít ruská finanční aktiva zmrazená v jejich jurisdikci. Období maximálního nebezpečí může přijít, pokud budou podporovatelé Ukrajiny úspěšní a pozice Ukrajiny se stane udržitelnou a slibnou. Protože pak se Rusko bude muset rozhodnout, zda bude eskalovat.

Některá z krátkodobých nebezpečí jsou vedlejším produktem vlastních politických úspěchů administrativy. Rozsáhlé budování západní obrany je nyní v pohybu. V posledních letech může přinést významné ovoce, včetně nárůstu v Evropě a na Ukrajině – ale ne hned. Další důvod pro Rusy, aby v letech 2024 a 2025 tlačili na pilu, jak jen mohou.

Na Blízkém východě může Írán provokovat pomocí proxies, pokračovat v obnově svého jaderného programu, který urychlil v roce 2023, a odvážit se útoku na vyčerpaný a izolovaný Izrael. Írán může také vyzvat Spojené státy, aby se připojily k takové válce na Blízkém východě. Vidíme, jak tato válka může začít. Íránci, nebo alespoň jejich frakce, si možná myslí, že lépe vidí, jak to skončí.

Mezitím Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty možná plánují zůstat mimo takovou válku, protože provádějí diplomatickou revoluci na Blízkém východě. Jejich přeskupení zahrnuje uvolňování napětí s Íránem, zprostředkované Čínou. Zahrnuje dohody s Čínou, Ruskem a Indií, které dále zaručují jejich bezpečnost. Tito arabští vůdci si myslí, že jsou Henrym Kissingerem této éry, který chytře naviguje a ovládá prostor mezi soupeři.

Současná válka v Gaze a izraelsko-íránská válka ovlivňuje domácí politickou situaci v Iráku a Turecku. Rozsah operací, které mohou Spojené státy provádět z Incirliku a Al-Udajdu, může být omezenější. Spojené státy by se neměly domnívat, že mohou snadno použít kteroukoli z těchto základen v určitých nepředvídaných situacích týkajících se Íránu nebo získat snadné povolení pro určité tranzity vzdušným prostorem.

Současná závislost Evropy na plynu a ropě z Blízkého východu, severní Afriky a východního Středomoří, kterou rusko-ukrajinská válka značně zhoršila, se prohloubila. Evropské státy budou cítit velký tlak, aby se vyhnuly čemukoli, co by mohlo tyto dodávky ohrozit.

Spojené státy by proto měly hluboce přehodnotit svou strategii a strategický postoj vůči celému regionu Blízkého východu. Základním principem takového přehodnocení by mohlo být to, že do hry vstupuje budoucí životaschopnost samotného Izraele. Jeho současná vláda je na cestě, která ji izoluje a oslabí, až se shromáždí její nepřátelé. Jakákoli budoucí izraelská vláda však bude čelit strašlivým volbám, které budou pravděpodobně zahrnovat občanské nepokoje jako v roce 1948, ale mnohem horší. Spojené státy, stejně jako Izrael, se budou muset více zaměřit na základní požadavky izraelského přežití, přinejmenším jako svobodné a perspektivní společnosti.

Spojené státy by měly mít plány na možnou válku s Íránem, které nepředpokládají ani nespoléhají na zahájení preventivní války, ať už samostatně nebo ve spojení s Izraelem. Tyto plány možná budou muset předpokládat íránský přístup ke zbraním hromadného ničení. Tyto plány budou také muset mít věrohodnou koncepci, jak by taková válka mohla skončit.

Zbožná přání a alternativy

Ačkoliv Američané prohráli omezené války, v nichž se rozhodli neangažovat, jejich historická paměť podporuje přesvědčení, že vždy projektují dostatečnou sílu pro velmocenské soupeření, pokud se budou dostatečně snažit.

Protivníci Ameriky se občas uchylují ke zbožným přáním. Spojené státy rozhodně ukázaly, že to také dokážou. Stojí-li tváří v tvář břemenu volby eskalace, politická, finanční a průmyslová základna, která takovou volbu podporuje, je slabší, než byla v minulých epizodách.

Volání po masivně větší vojenské připravenosti může být politicky nerealistické. Ve Spojených státech existuje jen malá podpora veřejnosti pro další velké zvýšení výdajů na obranu nad současnou úroveň. Navzdory nárůstu výdajů po ruské invazi na Ukrajinu však Michael Brown poznamenává, že "Amerika má menší armádu se starším a menším vybavením než kdykoli v historii". I kdyby byly plány na velké rozšíření námořních nebo vzdušných sil financovány, mají dlouhou dobu realizace, přinejmenším do 30. let 21. století. Ani pak výsledky nemusí poskytnout takové schopnosti, které by vyřešily konkrétní volby eskalace, jimž Amerika čelí. V závislosti na scénáři se Spojené státy mohou také setkat se závažnými praktickými problémy ve svých vnitřních rozhodovacích procesech, připravenosti klíčových spojenců nebo požadavcích vojenských operací.

Nejhorším případem ve velké krizi bude, pokud se Spojené státy a jejich spojenci zavážou k vítězství, povzbuzeni svou vlastní rétorikou a svědomitými, ale neuváženými vojenskými plány, a pak budou vymanévrováni a poraženi. Pro Spojené státy by to byl "suezský moment", nebo možná mnohem horší.

Spojené státy proto možná budou muset upřednostnit akce na bojištích a v problémech, kde jsou jejich zájmy, připravenost spojenců a schopnosti na svém vrcholu. Tam, kde jsou zranitelnější, budou Spojené státy možná muset v tichosti přehodnotit své současné vojenské plány. Současná situace v západním Pacifiku a na Blízkém východě může být v závislosti na situaci obzvláště nepříznivá.

Jedním ze způsobů, jak tyto plány přehodnotit, je zajistit závislost na vojenské ochraně. Z několika důvodů se americká vláda příliš opírá o vojenské kapacity, aby vykompenzovala hluboké, chronické slabiny ve všech svých civilních institucích pro zahraniční práci. Spojené státy se stále častěji uchylují k ekonomickým sankcím. Jak ilustruje případ Ukrajiny a problém ruských aktiv, tato závislost převálcovala schopnosti, kulturu a personální obsazení obvyklých byrokracií, které se těmito snahami zabývají, což je v případě USA hlavně na ministerstvech financí a obchodu. Celková schopnost strategicky řídit toto úsilí závisí na několika přetížených státních úřednících.

Naproti tomu Roosevelt začal od roku 1940 a zrychloval v roce 1941 a začal vytvářet zcela nové instituce pro "ekonomickou válku". Správní rady a výbory se množily a kvalifikované mozkové trusty resetovaly selhávající strategie.

Hlavním důvodem pro vytvoření "Národní bezpečnostní rady" v roce 1947 bylo to, aby koordinovala ekonomické nástroje národní moci vedle vojenských, jak to Američané viděli u Britů v jejich systému válečného kabinetu. Tento systém ve Velké Británii zahrnoval Ministerstvo pro ekonomickou válku, které rekrutovalo některé z nejschopnějších lidí ve Whitehallu.

V centru americké výrobní byrokracie stál dnes již téměř zapomenutý muž jménem Ferdinand Eberstadt. Byl v centru náročné mezirezortní a veřejné/soukromé ekonomické práce jak v Radě pro válečnou výrobu, tak v Radě pro munici armády a námořnictva a později v Radě pro národní bezpečnostní zdroje.

Eberstadt se stal nejdůležitějším samostatným zastáncem vytvoření Národní bezpečnostní rady Spojených států. Pak se stal nejvlivnějším zastáncem zákona o národní bezpečnosti, který jej vytvořil. Jeho důvody pro podporu Národní bezpečnostní rady jsou dnes prakticky zapomenuty, ale nemohou být relevantnější.

Spojené státy a jejich spojenci jsou již velmi daleko ve vytváření rozděleného ekonomického světa, aby izolovali Rusko, Írán a Severní Koreu. Samozřejmě, že nejsou zcela izolovaní. Jen stále více fungují v odděleném světě obchodu a financí, s Čínou jako centrem. Tento rozdělující se svět může zahrnovat velkou část takzvaného "globálního Jihu".

Uprostřed obrovské veřejné diskuse o tchajwanských scénářích málokdo analyzuje ekonomiku do hloubky. Nedávná ilustrace z konce roku 2022 se zabývala pouze scénářem blokády Tchaj-wanu, aniž by analyzovala sekundární důsledky jakékoli vojenské akce nebo kroků druhého řádu. Právě tento velmi konzervativní scénář počítal se ztrátami v řádu bilionů dolarů po celém světě, obrovskými problémy v navazujících dodávkách polovodičů, kolapsem obchodních financí a pravděpodobnými národními snahami o kontrolu odlivu měn.

Klíčový bod: V mém scénáři nepřímé kontroly by břemeno zpochybnění kontrol na čínských hranicích, a tedy i jakéhokoli přerušení tchajwanského vývozu, jako jsou polovodiče, ve skutečnosti dopadlo na Spojené státy a jejich spojence, nikoli na Čínu. To může Spojené státy odradit.

Američané si obvykle myslí, že "odstrašování" spočívá v tom, jak odradit špatné země od útoků na ně nebo na jejich přátele. Pro americké protivníky je toto paradigma obrácené. Myslí si, že odrazují Ameriku od toho, aby na ně zaútočila.

Když začala 2. světová válka, i na počátku studené války, byla světová ekonomika již hluboce roztříštěná a imperiálně organizovaná. Tyto zkušenosti nejsou dostatečně sugestivní, pokud jde o rozsah rozbití nyní. O něco sugestivnější byl zážitek, když v roce 1914 vypukla válka. 31. července 1914 se uzavřely newyorské a londýnské akciové trhy. Znovu se otevřely až po dalších pěti měsících.

Dokonce i relativně omezená válka s Čínou by téměř automaticky, prakticky přes noc, vedla ke zmrazení nebo zabavení čínských a amerických aktiv všeho druhu v hodnotě bilionů dolarů, přičemž všechny druhy protistran by se ocitly ve vírech. Mohlo by to rychle vyvolat největší narušení globální ekonomiky od Velké hospodářské krize a její dopady by to mohlo snadno překonat.

Z pohledu protivníků Ameriky nemusí být ekonomické noční můry tak děsivé. Mohou si myslet, že jsou na takové pohromy připravenější než Spojené státy.

Vzhledem k tomu, že některé z těchto eventualit jsou mimo americkou kontrolu, prezident a jeho hlavní poradci musí tato rizika přinejmenším zmapovat a viditelně se připravit na jejich zvládnutí. Spojené státy by měly viditelně plánovat, zda a jak by ony a jejich spojenci mohli přečkat extrémní ekonomické nepředvídané události, které by nutně doprovázely vypuknutí byť jen omezené války.

Tyto eventuality budou zahrnovat náhlé narušení, zmrazení nebo konfiskaci čínských a amerických a spojeneckých finančních aktiv v jurisdikci druhé strany. Mohlo by dojít k náhlému narušení obchodu a dodavatelských řetězců mnoha druhů. Spojené státy a jejich spojenci by také mohli uvažovat o pozitivních krocích a ujištěních, které by mohly zmírnit šoky a uklidnit další země po celém světě.

Takové viditelné přípravy získají svou vlastní dynamiku. Pokud se tyto plány stanou životaschopnými, mohou se dokonce stát přijatelnou náhražkou těch nejzranitelnějších vojenských kroků.

Celkový obraz

Pokud Spojené státy a jejich partneři v Evropě a Asii dokážou přečkat současnou mezinárodní a domácí politickou krizi, budou mít lepší pozici k tomu, aby se jim po zbytek 20. let 21. století dařilo, než jejich hlavní protivníci. Mají dobré předpoklady k tomu, aby ovlivnili podobu velkých technologických revolucí tohoto věku, pomohli usměrnit budoucnost globální ekonomiky, stavěli na novém postavení Ameriky jako energetické supervelmoci při řízení energetické transformace a provedli hlubokou revizi obranných mechanismů, které si země vybudují v digitálním věku.

Je tedy důležité mít na paměti, že širší základy pro Spojené státy a svobodný svět jsou slibné. Jsou obzvláště slibné ve srovnání s kurzy, které vytyčují protivníci Ameriky.

Hlavní výzva pro Spojené státy a jejich přátele může být krátkodobá. Hrstka klíčových úředníků funguje na samé hranici svých možností. Až na několik výjimek se civilní lídři ve Spojených státech a ve svobodných státech Evropy a Asie, které jsou stále v míru, nechtějí pokoušet vyděsit svou veřejnost do předválečného módu. Jsou znepokojeni tím, jak by jejich veřejnost mohla reagovat na takové poplachy. A právě teď se s tím země svobodného světa vyrovnávají. Jejich různí nepřátelé mají také problémy a starosti.

Můj argument je ozvěnou Rooseveltova varování Grewovi z ledna 1941. "Nemůžeme stanovovat pevné plány," řekl. Dnešním lídrům by se však dalo odpustit, pokud se cítí zapleteni do zdánlivě "tvrdých a pevných" závazků po celém světě. Zatímco nepřátelé manévrují a Amerika provádí své vlastní soukromé zátěžové testy, Spojené státy a jejich přátelé by měli zostřit své zaměření a své strategie na silné stránky a opěrné body spojenců. "S každým novým vývojem se musíme s ohledem na okolnosti, které v té době panují, rozhodnout, kdy a kde můžeme nejefektivněji shromáždit a využít naše zdroje."

Nejhorším případem by bylo obětovat fundamentálně silné vyhlídky do budoucna kvůli krátkodobým chybným kalkulacím. Poté, co Kennedyho a první Johnsonova administrativa úspěšně prošly roky intenzivní krize, se roky 1963-64 ve studené válce obrátily k lepšímu. Dynamika sovětského a čínského postupu slábla. Svobodný svět stál na prahu historického pokroku a úspěchů ve společnosti a vědě.

Pak to američtí lídři zpackali. Velkou tragédií Vietnamu bylo, že ačkoli se ukázalo, že obavy ze Severního Vietnamu byly dobře posouzeny, účinnost závazku k obraně Jižního Vietnamu nikoliv. Přílišné americké angažmá ve Vietnamu, v onom slibném okamžiku světových dějin, se místo toho stalo strašlivou ranou, kterou si způsobili sami.

Úkolem tohoto krizového období je přečkat je se zachováním, či dokonce posílením základních silných stránek a výhod Ameriky.

Zdroj v angličtině: ZDE

