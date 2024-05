Ozvěny roku 1962, berlínské krize a světa balancujícího na hraně války

Tu a tam narazím na analýzu tak pronikavou, inteligentní a znepokojivou, že jsem nucen se zastavit a zhluboka se nadechnout, píše Brad Glosserman. Tu a tam narazím na analýzu tak pronikavou, inteligentní a znepokojivou, že jsem nucen se zastavit a zhluboka se nadechnout,

Nedávné úvahy historika Philipa Zelikowa o současné geopolitice jsou jedním z takových děl. Jeho varování před vyhlídkami na celosvětovou válku v příštích třech letech bohužel spojila dohromady spoustu nových textů – a nedávných událostí – které všechny podtrhují nebezpečí světa, ve kterém žijeme.

Začněme tím, že se vynoří "osa převratu", která zahrnuje Čínu, Rusko, Írán a Severní Koreu. Tuto přezdívku vymysleli Andrea Kendall-Taylorová a Richard Fontaine z CNAS, washingtonského think-tanku pro národní bezpečnost. Této skupině se v posledních týdnech dostává značné pozornosti, protože Čína, Severní Korea a Írán byly označeny za "kritické podporovatele válečné mašinérie Moskvy".

Ve skutečnosti však jejich vazby sahají mnohem hlouběji do minulosti. Tyto země již dlouho pociťují silnou přitažlivost. Jak Moskva, tak Peking se ucházejí o přízeň Pchjongjangu a Teheránu, protože tyto vlády považují za partnery v projektech, které mají zpochybnit moc a výsady Západu. Válka urychlila prohlubování jejich vazeb prakticky ve všech dimenzích mezinárodní interakce.

Spojuje je křivda. Kendall-Taylor a Fontaine tvrdí, že tato skupina je svázána "sdílenou opozicí vůči globálnímu řádu ovládanému Západem, antagonismem zakořeněným v jejich přesvědčení, že tento systém jim neposkytuje status nebo svobodu jednání, kterou si zaslouží". Tyto čtyři země usilují o zvrácení stávajících pravidel, norem a institucí, které brzdí šíření jejich vlivu a moci, a jsou ochotny využít nestability, aby tohoto cíle dosáhly.

Spolupracují na posílení svých vojenských schopností a diplomatického vlivu, zatímco současně podkopávají mezinárodní instituce, které by mohly tyto snahy kontrolovat, stejně jako ekonomickou sílu, která je základem globální moci USA. Odmítají univerzální hodnoty, lidská práva a mezinárodní demokracii – pokud to brání prosazování jejich národních výsad. Tvrdí však, že všechny země jsou si rovny do té míry, do jaké musí respektovat svůj vnitřní politický systém.

Zelikow s touto formulací souhlasí. Také on hází tyto čtyři země do jednoho pytle jako skupinu "antiimperialistů a antihegemonistů, kteří se všichni zaměřují na Ameriku jako na kotvu a symbol toho, co nesnášejí – údajné uvěznění, moc zabalenou do zbožnosti, odporující národnímu prosazování nových velmocí".

Podíváme-li se na tento okamžik očima historika, poznamenává, že je to již potřetí, co USA čelí "cílevědomé skupině mocných protivníků v rychle se měnícím a militarizovaném období historie". (První z nich, zahrnující Itálii, Německo a Japonsko, se odehrála v letech 1937 až 1941 a druhá byla studená válka, která se objevila v letech 1948 až 1962 a zahrnovala Sovětský svaz a Čínu.)

Poučením z těchto epizod Zelikow dochází k závěru, že "historie minulých protiamerických partnerství ilustruje oportunismus, neustálou strategickou kalkulaci a rekalkulaci, rozdělené rady a potenciál pro rychlé, dramatické změny".

Zlověstné je, že tito vůdci často nedělali "to, co se zdálo rozumné dobře informovaným externím specialistům". Hlavy čtyř členů současné osy vykazují podobné patologie. Čínský vůdce Si Ťin-pching se spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem považují za historické vůdce; severokorejský vůdce Kim Čong-un to pravděpodobně tvrdí také. Myslí a jednají v bublinách a kokonech, izolováni od nesouhlasných názorů a protichůdných tlaků. Mezitím ministerstva propagandy pokládají základy pro válku, oběti a existenční boj.

Je příznačné, že Zelikow se obává, že tato skupina se "rozhodla zdvojnásobit úsilí", protože se "vážně připravuje na období velké konfrontace". V důsledku toho se domnívá, že vstupujeme do "výjimečně nestálého, dynamického a nestabilního období světových dějin. Během příštích dvou nebo tří let se situace pravděpodobně ustálí trvaleji tím či oním směrem: širší válkou nebo nejistým mírem. Existuje vážná možnost celosvětové války."

Je ironií, že katalyzátorem konfliktu by mohla být zdánlivá "mírová nabídka". Poukazuje na čínskou snahu vykreslit loňský summit mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a Si Ťin-pchingem jako "historický" a takový, který "podpořil vizi San Francisca orientovanou na budoucnost". Tento rámec je založen na vzájemném respektu, mírovém soužití a oboustranně výhodné spolupráci. Očekává zřeknutí se nové studené války ze strany USA, ukončení podpory nezávislosti Tchaj-wanu a přijetí čínského politického systému jako legitimního.

Zelikow slyší ozvěny tohoto okamžiku v "duchu Camp Davidu", což je fráze, kterou použil Sovětský svaz po summitu mezi tehdejším americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem a sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v roce 1959. Také tehdy bylo na Washingtonu, aby přijal nároky a postavení Moskvy, zejména v Evropě, aby se odvrátil konflikt. USA nebyly ochotny ustoupit a následovala berlínská krize.

Zelikow varuje, že čínská vláda, stejně jako diktatury minulosti, bude testovat odhodlání USA s odůvodněním, že Washington neodpoví vojenskou silou na nepřímý útok proti svým zájmům. Nahraďte Berlín Tchaj-wanem, aby byla analogie kompletní.

Jeho myšlení se shoduje s názorem Isaaca Kardona a Jennifer Kavanaghové, dvou akademiků z Carnegie Endowment for International Peace, kteří tento měsíc v časopise Foreign Affairs napsali, že "hrozba obojživelné invaze je špatným ohniskem amerického úsilí o ochranu Tchaj-wanu". Svět by měl spíše očekávat další "plíživé pronikání" a "operace v šedé zóně", které demonstrují limity americké moci v Asii. "Pomalé škrcení" Tchaj-wanu by "výrazně snížilo" autonomii Tchaj-wanu a důvěryhodnost USA.

Studie provedená American Enterprise Institute (AEI) a Institutem pro studium války, rovněž zveřejněná tento měsíc, testovala tuto hypotézu s chmurnými výsledky. Autoři navrhli čínskou nátlakovou kampaň, která Tchaj-wan podrobila "čtyřem letům stále rostoucího vojenského tlaku, fyzických a kybernetických útoků degradujících základní služby, kvaziblokádě prostřednictvím inspekcí lodí, izolace prostřednictvím kybernetické války a odstřižení internetových kabelů, kognitivní války a kinetických operací na tchajwanských pobřežních ostrovech".

Cílem tohoto úsilí bylo "zničit spojení mezi USA a Tchaj-wanem a společenskou smlouvu mezi vládou RPC a jejím lidem tak, aby významné procento obyvatelstva bylo otevřeno diskusi o míru s ČLR, která nevidí žádnou přijatelnou alternativu". Povedlo se.

Tyto spekulace se rozvinuly minulý týden, kdy Čína zahájila dvoudenní vojenské cvičení s cílem "potrestat" Tchaj-wan po inauguraci Lai Ching-teho prezidentem. Cvičení se poprvé zúčastnila čínská pobřežní stráž, která navrhla nový přístup k Tchaj-wanu, který je v souladu s výše uvedenými úvahami.

Jak vysvětlil takzvaný autoritativní vojenský expert na Čínu pro CCTV: "Tchaj-wan je izolovaný ostrov, umístěný v moři se slabou soběstačností. Tchajwanská ekonomika je orientována na vývoz a většina její spotřeby energie závisí na dovozu. Jakmile je obklíčen a zablokován, může to snadno vést k ekonomickému kolapsu a proměnit jej v mrtvý ostrov. Toto cvičení je zaměřeno na nácvik nového způsobu blokády ostrova Tchaj-wan."

Panuje prakticky shoda v tom, že autoři studie AEI to pochopili správně, že USA a Tchaj-wan "nejsou připraveny odstrašit nebo zabránit koordinované mnohaleté nátlakové kampani, která by měla vyústit v kapitulaci Tchaj-wanu a případnou anexi. ...” Přesto Zelikow varuje, že úspěch USA v předchozích konfrontacích s osami protivníků může povzbudit zbožná přání. "Jejich historická paměť podporuje víru, že (USA a jejich spojenci) vždy projektovali dostatečnou sílu pro velmocenské soupeření, pokud se budou dostatečně snažit."

Z dlouhodobého hlediska mají USA a jejich spojenci lepší pozici k tomu, aby zvítězili ve strategickém soupeření, které dominuje současné geopolitice. Obnovení rovnováhy moci, která by zvýhodňovala jejich zájmy, však bude nějakou dobu trvat, a nyní jsou USA a jejich partneři přetíženi a veřejnost se obává zapojení, které by mohlo vést k válce.

Do té doby musí tyto vlády překonat přehnanou sebedůvěru, neschopnost dobře číst protivníky a neodpovídající strategie. Vzhledem k současnému politickému prostředí je to obrovská výzva.

