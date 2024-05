Podivuhodné zotavení Roberta Fica

31. 5. 2024 / Jan Molič

čas čtení 4 minuty





Pacient Robert Fico utrpěl několik střelných ran, včetně pětinásobného průstřelu střev, kyčelního kloubu a ramene. Přesto, po pětihodinové operaci s nejistým výsledkem, je již po čtrnácti dnech doma a jí sám. Tak rychlé zotavení po tak vážných zraněních je neobvyklé a vyvolává otázky o skutečné závažnosti zranění nebo dokonce o tom, zda k nim vůbec došlo. Je neobvyklé, aby tak důležitého člověka pustili rychle domů, zejména když má problémy se srdcem a užívá léky na ředění krve. Některé okolnosti kolem atentátu vyvolávají otázky a pochybnosti.



Zvažme několik bodů, které by mohly podporovat teorii o tom, že šlo o "inside job". Pacient Robert Fico utrpěl několik střelných ran, včetně pětinásobného průstřelu střev, kyčelního kloubu a ramene. Přesto, po pětihodinové operaci s nejistým výsledkem, je již po čtrnácti dnech doma a jí sám. Tak rychlé zotavení po tak vážných zraněních je neobvyklé a vyvolává otázky o skutečné závažnosti zranění nebo dokonce o tom, zda k nim vůbec došlo. Je neobvyklé, aby tak důležitého člověka pustili rychle domů, zejména když má problémy se srdcem a užívá léky na ředění krve. Některé okolnosti kolem atentátu vyvolávají otázky a pochybnosti.Zvažme několik bodů, které by mohly podporovat teorii o tom, že šlo o "inside job".





1. Absence krve na místě činu a podivné chování ochranky



Na místě činu ani na rukou ochranky nebyla vidět žádná krev. Mohlo jít o vnitřní krvácení, které nebylo vidět, ale absence vizuálních důkazů je podezřelá. Video z místa činu ukazuje ochranku, která v první chvíli Ficovi ani nešla na pomoc. Nikdo atentátníka po prvním výstřelu nezneškodnil. Policejní odborník, který řídil přes šedesát bezpečnostních operací, tvrdí, že bezpečnostní složky zde naprosto selhaly.



2. Reakce okolních lidí



Na videu jsou dále vidět lidé stojící u plotu, jako by se ani nestřílelo. Byli paralyzováni překvapením? Spíš to vypadá, jako by byli zvědaví. Jejich reakce je neobvyklá.



3. Dokonalé informační embargo



Následovalo informační embargo. Během celé doby neunikla ani fotografie z nemocnice, přestože se okolo Fica muselo pohybovat značné množství lidí, navíc neproškolených v utajování informací. Naopak je podezřelé, že ihned po činu uniklo video s výpovědí atentátníka. Byl to nejspíš někdo od policie, kdo video vypustil - a ten nejspíš naopak v utajování proškolen byl.



Dokonalé informační embargo také nesedí s tím, jak se prý věci jinak řešily ad-hoc. Co když bylo zavedeno proto, že čím méně informací se vypustí, tím méně rozporů v nich lze najít, tím méně si lze domýšlet, jak se to celé odehrálo?



4. Motiv atentátníka



Motiv atentátníka je nejasný a protichůdný. Chtěl-li Fica pouze zranit, proč střílel několikrát? Pokud chtěl bojovat proti Ficovi, proč ho chtěl jen postřelit? Jeho čin by totiž způsobil přesný opak, to mu snad muselo dojít.



Je naivní si myslet, že "inside job" není možný. Stejně naivní je si myslet, že válka probíhá jen kdesi na Ukrajině. Mnozí lidé pořád uvažují jako by žili v době míru. Hybridní válka, jakou dnes zažíváme, má mnoho podob a je zaměřena na destabilizaci společenských systémů zevnitř. Není to jen o klasických bojových operacích, ale také o dezinformacích a psychologických operacích.



Důležitou otázkou je, komu atentát ve finále prospěje. Totiž tam lze hledat strůjce celé věci. Evidentně neprospěje slovenské opozici. Prospěch bude mít naopak ten, kdo bude vykreslen jako oběť a může si nárokovat status mučedníka. V tomto případě Fico, který využije situace k posílení svého postavení a ovlivnění veřejného mínění.



Dezinformační scéna přitom paradoxně obvinila západ, že to byl on, kdo atentát provedl. Jenže co by tím západ získal? Bohužel, chybí motiv. Naopak motivů na druhé straně je přehršel.



Ale samozřejmě to mohlo být úplně jinak. Třeba šlo opravdu jen o vyšinutého střelce a souhru okolností. Ať tak či tak, situace bude využita, především v neprospěch západu.



Závěr



V dnešní době je nutné zůstávat obezřetní a kriticky přemýšlet o informacích, které se k nám dostávají. Každá událost, ať už se zdá jakkoli neuvěřitelná nebo podezřelá, může mít své vysvětlení. Současně bychom neměli zavírat oči před možností, že se stáváme součástí složitější hry, kde dezinformace a manipulace hrají klíčovou roli. Neměli bychom se bláhově domnívat, že válka je kdesi daleko a nás se netýká. Fakticky už jsme ve válce, kde účel světí prostředky. Pokud chce někdo vyhrát, udělá pro to cokoli. Naprosto cokoli včetně zinscenovaného atentátu nebo nějaké formy útoku na Reichstag.

1