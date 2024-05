O žebrácké holi po sametovém poli

31. 5. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut

Ještě pár bujných let a budeme tam, odkud jsme sametově se vztyčenou hlavou i prostředníčkem skoro jako poslední, zato správně bázliví, ač vlastně jistě první a nejodvážnější, rychle s normalizací v srdci odcupitali.

Premiér Fiala pomalu klopýtá se svou podivnou Partou Hic k volbám 2025. Blažek s Babišem překlenou další 4 útrpné roky k roku 2029, poté, ať už volby budou nebo také ne, nastane nejvyšší čas balit fidlátky a převracet kabátky.

U Moravce bylo politické vaření bývalých premiérských kuchtíků. Ve studiu se zjevil Topolánek nevalné pověsti premiér, který zde zastupoval Křetínského a debatoval se Zemanovým politickým levobočkem Rusnokem, co dnes oděn v dresu hanebných Kellnerů. Diskuse bývalých loutkových potentátů zapadla přesně do dění dnešních dnů

Dělení majetků v demokratické naší Republice české je poněkud nenahodile zhovadilé. Dosáhli jsme legálně po neutuchající dřině, politickém taškaření a bolševické morálce na tak propastné nerovnosti rozkradením a následným hromaděním majetku, že tradiční kapitalisté v USA, Německu či Velké Británii roní závistí Leninovy slzy.





Vím, není to nic nového, ale opakování je Matka moudrosti a Taťka jistoty. Jedno jediné procento nejbohatších v naší gubernii vlastní totéž co 90 % neúspěšné spodiny. Na hony jsme v tomto vzdáleni soudružským souputníkům z marně trapného projektu Visegrád.





Ne nadarmo, a ne zadarmo jsme měli nejvíc nejvíce zapálené plápolající soudruhy v socialistickém sovětském bloku. Ještě se jim hutně kouřilo ze srpu na hrudi a kladiva na prdeli a už honem rychle do ODS táto, abys něco nezmeškal.





Zapálenou zhovadilost pak nejotrlejší umně transformovali do privatizace zhasnutých světel a restituce právní bezmoci. Naivní český stát pro jistotu dodnes ani neví, kdo vlastní kolik nemovitostí, uměleckých děl a cenných papírů a vědět to ani nechce. Vždyť by se to snad (třikrát fuj!) mohlo zdanit. Proto procento nejbohatších, kteří vyslali ty dva bývalé zbytečné premiéry do diskuse nad stavem rozorané republiky, vlastní víc než 36 % všeho tady a teď.





V Eurozóně probíhá povinně majetkové šetření a finanční pátrání. Právě proto ODS a vesměs celá konzervativní pravice zuby, nehty, fialovými kopyty a východními drápy brání do posledního pravičáka na Klaus Fialově barikádě vstupu Česka do Eurozóny a přijetí Eura.





Co by se měli komu zpovídat, co si kde a jak nak…shromáždili. Nebezpečné zlé rozdělení majetku v naší společnosti nás dovede k neblahým koncům. Ničí demokracii víc, než kdy ničil Putin a jeho místní vyslanci hnutí chci i mírů. Z deficitu ročně ukrajuje astronomické státní výdaje na sociální oblast a působí nesplatitelné dluhy. Vytváří všechny druhy nerovnosti a nerovnosti možností. Zákonitě pak nutně dojde ke kolapsu vlny možností a za lomozu hnědorudých narativů budeme mašírovat špatným směrem. ( zde





Rovněž v minulém a už víc a víc i dnešním režimu si obzvlášť vypečení funkcionáři mající všechny pracující u vládnoucí zádele rozdávali a rozdávají mezi sebou tituly, řády a ocenění. Tradice je tradice, s tím se nedá nic dělat, a tak je potřeba navázat na směšné minulo. ( zde ) Znovu byl proto vybrán, zvolen a oceněn nejlepší horník, elektrikář, dojička či hnojař.





Tykač a jeho fosilní bratr Křetínský za vulgární horníky. Mistr všech režimů Beneš jako věčný ředitel ČEZ v kategorii elektrikář za oškubání milionů občanů a zničení firem a podniků. Titul nejvýkonnější dojička v prvním ročníku této krásné soutěže opakovaně po právu putuje k paní Renátě Kellnerové, přičemž titul zasloužený hnojař dostává, kdo jiný než nejlepší český Agent 25085.





i zde) Kolektivní titul Stachanovci století, který se nejvíce zasloužil o majetky finanční šlechty si přebírá soubor Fialka jmenovitě Fiala, Zajíček a Stanjura, gratulujeme za krásné ojebání celé společnosti. Zvláštní vycenění za neocenitelnou filantropii obdrží ministr financí za příkladné vylepšení strádajících kont uhlobaronů (i dalších) v hodnotě pár set miliard korun použitím záměrně zpackané verze Windfall Tax a stropů prosazené všemi zákonodárci, co jich tady máme. Znovu gratulujeme Zbyňkovi a snad si Daniel na sebe něco malého koupí, třeba nějakou anglickou poštu a Pavel třeba fotbalový klub na hraní. ( zde





Senátoři tradičně odpovědných politických rozpočtových stran, které se nezodpovídají občanům voličům, ale občanům oligarchům vyrazili hnojit vinice. Shodou malebných náhod a spletité hierarchie se objevili na révových polích známých dobrodruhů české privatizace. Dodnes nikdo přesně neví, proč ty dva tehdy nezavřeli. Tak si čile o problematice chudiny, ubohých zdravotně postižených a sociální spodiny pohovořili u sklenky vína. Hostil nám senátory vysmátý Dienstl nejvíce největší privatizační spoluviník energo barona a dotačního loudila Tykače. Na pohovory o nesnázích a strastech české nuzoty se v hojném počtu dostavil i sám Tykač. Nikdo ze senátorů sice návštěvu bosse nečekal, nejvíce byl tupě překvapen šéf Vystrčil, ale co už, jedeme do dolů na obhlídku jako ústřední výbor stranických papalášů v rouše demokracie. ( zde





A kdyby snad neinformovaní senátoři pravicových stran nevěděli či zapomněli na jakou zahrádku a komu na finanční lep opět vlezli tak zde něco pro Matku moudrosti a Taťku jistoty ( zde





, a také zde) Ubohý Tykač věčně brečí, že má málo. Proto požaduje po státu a EU další a další miliardy do soutěžní kasy. Soutěžní kasu má každý oligarcha a na každoročním sletu oligarchů si ji přeměřují a považují. Tykač, který náhodou přijel na náhodné výjezdní zasedání kluků z klubů ODS a TOP09 loudil a plakal, že by rád státní dotaci na provoz jeho čistých uhelných elektráren. (zde) Pokud kdyby stále pilíře české demokracie nevědí, a nemají vůbec ani tucha, kdo, co, proč a jak moc je Tykač právě pro demokracii nebezpečný, tak tady prosím. Stejně jako Křetínský, Bakala, Babiš, Strnad a Kellnerová SPOLU s dalšími oligarchy. ( zde





Tykač umí toho, Křetínský toho, Kellneři tamty, ten příkladně slouží Bakalovi, tihle nabíjejí Strnadům, no ano a tamti všichni Babišovi a zbytku. By mne fakt zajímalo, kolik ministrů koaliční vlády pracuje pro občany a který z nich to asi tak bude. V Parlamentu se ptát netřeba, ono stádní bé abéa bé za zájmy oligopolu nejde přeslechnout.





Premiér Fiala prodal za pár zlatých vodu Polsku, jako kdysi soudruzi uran Rusku a stejně tak dodal za pár drobných Česko se všemi občany oligarchii nepochybně pochybné pověsti. Aktuálně tedy česká oligarchie ovládá již 36 % celkového majetku domoviny. Po pilné a odpovědné práci pravicové vlády a práci další pravicové vlády bude výsledek? 50 %, 65 % nebo opět plných 99 %, jak jsme byli zvyklí před Sametem? Samet číslo 2.00 bude potřeba, a to dost rychle, jinak nás čeká osud horší než smrt.





Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z krajiny podivných sametů

