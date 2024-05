Maďarsko opět zablokovalo jednání o vstupu Ukrajiny do EU

31. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Maďarské úřady nadále blokují zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, přestože si členské státy EU přejí zahájit jednání na konci června. Maďarské úřady nadále blokují zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, přestože si členské státy EU přejí zahájit jednání na konci června.

Podle zdrojů obeznámených se situací hodlá EU zahájit jednání o přistoupení Ukrajiny k unii 25. června. Belgie, která bude předsedat EU do konce června, tlačí na to, aby rozhovory začaly ještě během jejího funkčního období. 1. července se předsednictví EU přesune do Budapešti a jednání mohou být odložena na pozdější datum. Maďarsko blokuje rozhodnutí zahájit jednání mezi Kyjevem a EU s odvoláním na obavy ze situace maďarských menšin na západní Ukrajině.

Podle zdrojů obeznámených se situací Kyjev splnil požadavky Budapešti. V březnu Evropská komise navrhla rámec pro vyjednávání, pokud EU schválí žádost Ukrajiny podanou v prosinci.

Pokud Maďarsko a zbytek zemí EU jednání schválí, může trvat roky, než se zváží členství Ukrajiny v unii. Například Chorvatsko, poslední země, která vstoupila do EU, podala žádost v roce 2003 a členem Evropské unie se mohla stát až v roce 2013.

Maďarský premiér Viktor Orbán na konci loňského roku prohlásil, že je proti jednáním o vstupu Ukrajiny do EU. Kyjev podle něj není připraven vstoupit do unie, protože Ukrajina nesplňuje kritéria pro vstup do EU.

Ukrajina požádala o přistoupení k EU bezprostředně po totální invazi Ruska v únoru 2022. Evropská komise 8. listopadu doporučila zahájit jednání s Ukrajinou a Moldavskem o začlenění do EU. Brusel však zdůraznil, že jednání by měla oficiálně začít poté, co Kyjev splní zbývající podmínky pro zahájení procesu vstupu.

Kyjev by měl zejména zintenzivnit boj proti korupci, přijmout zákon o lobbingu v souladu s evropskými normami a posílit záruky národnostních menšin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po rozhodnutí Evropské komise uvedl, že "historie Ukrajiny a celé Evropy učinila krok správným směrem" a pověřil vládu, aby se začala připravovat na jednání.

Zdroj v angličtině: ZDE

0