Biden představil nový izraelský návrh na příměří v Gaze

31. 5. 2024

Joe Biden ve svém projevu z Bílého domu uvedl, že jeho vyjednavači a zahraničněpolitické zpravodajské služby se v posledních několika měsících „neúnavně“ soustředili nejen na příměří v Gaze - které podle něj bude „nevyhnutelně křehké a dočasné“ -, ale na „trvalé ukončení války“



Biden vysvětlil, že Izrael nabídl „nový komplexní návrh“, který Katar předal Hamásu, a že tato dohoda je „příležitostí prokázat“, zda to Hamás myslí skutečně vážně, když říká, že chce příměří.





Nový návrh má tři fáze, řekl Biden.



První fáze by trvala šest týdnů a zahrnovala by „úplné a kompletní příměří, stažení izraelských sil ze všech obydlených oblastí Gazy“, propuštění řady rukojmích (včetně žen, starých lidí, zraněných) a propuštění stovek palestinských vězňů, jakož i propuštění amerických rukojmích.



V rámci první fáze se podle Bidena budou moci civilisté vrátit do svých domovů a čtvrtí ve všech oblastech Gazy, včetně severu. Do Gazy by bylo každý den dopraveno přibližně 600 nákladních automobilů s humanitární pomocí, která by byla bezpečně a efektivně distribuována těm, kteří ji potřebují.



Během této první fáze by Izrael a Hamás jednaly o opatřeních, která by umožnila přejít k fázi druhé - „trvalému ukončení nepřátelství“, uvedl Biden.



Druhá fáze by se uskutečnila za propuštění všech zbývajících žijících rukojmích, včetně vojáků, a za stažení izraelských sil z Gazy, řekl Biden.



Pokud Hamás dostojí svým závazkům, dočasné příměří se stane - slovy izraelského návrhu - trvalým ukončením nepřátelství.



Třetí fáze by zahrnovala rozsáhlý plán rekonstrukce Gazy a veškeré poslední ostatky zabitých rukojmích by byly vráceny jejich rodinám.

