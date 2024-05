Stop trampingu?! (víkendová příloha Britských listů :-)

31. 5. 2024 / Beno Trávníček Brodský

Foto: Bratrstvo svobodných poutníků. Autor vysvětluje: Jako student jsem chvilku pobýval v osmdesátých letech na VŠ dřevařské ve Zvolenu... měli jsme tam prima sešlost trempíků z různých koutů Česka. Časem jsme potřebovali nějakou kroniku... měli jen červené s nápisem BSP (brigády socialistické práce). Tak jsme to koupili a pak si dali večer bouření mozků, jak se tedy bude naše osada jmenovat, aby to bylo BSP... s náskokem vyhrálo Bratrstvo svobodných poutníků. Já v dřepu první zleva:-)





V poslední době se v Česku objevují zprávy o úspěšných zásazích oficiálních ochránců či správců různých a různě chráněných území proti „nekalým“ ohništím či roubeným přístřeškům (hlavně trampovnám) přiklenutým k nějakému převisu či schovaným v houští (kdo ještě nepotkal - trampovna je drobný nenápadný přístřešek, ve kterém můžete na vandru přenocovat i v lijáku relativně v suchu nebo se aspoň usušit). Může a nemusí být součástí nějakého trampského kempu. Tu a tam v něm můžete najít komusi zbylou konzervu, čaj, hrnek... nebo tam naopak nějaký „přebytek“ necháte pro čísi nouzi budoucí. Co tam nenecháte, je nepořádek, protože jste na vandru. Tedy nejste hovado.

Když jste naopak hogo i fogo současně, tedy homo vícecenný; dokážete si prosadit a postavit jakoukoli zhovadilost kdekoli v přírodě. Nadzemní, podzemní, hlídanou kamerou, hejnem vzteklých dog či maskovanými ranaři. Zaplotíte k tomu třeba kus lesíka, protože je přece váš! A běda, když vám tam někdo bude čundrat!





A ohně? Kdo „v lese“ rozdělá oheň je dneska něco jako „vrah malých dětí“, ať je jinak čímkoli. JENŽE! Vandrák, tedy tremp – nikdy les nezapálí. Ví kde, kdy a jak oheň udělat může a také ví, kdy to fakt nepude, a tak musí vytáhnout liháč nebo jet tentokrát na studeno.





Jak typický je pro čecháčky princip „DOJEDNOHOPYTLE“. Kdy třeba trampové skončí v jednom vaku s pivními čundráky, ocvokovanými šílenci, některými neomalenými turisty či úplnými mastňáky (samozřejmě je řada pozitivních výjimek, jako ve všem).





Přitom skutečný tremp je stav duše a celého člověka, na kterém by společnost měla spíš stavět. Michal Tučný to kdysi hezky popsal na jednom užším proudu, kdy říkal, že country je všechno, čím žije. Stejně je to s dušemi dalších přírodních bytostí - horolezců, vodáků, muzikantů, písmáků, výtvarníků...





Namísto toho ale likvidace trampoven (tím někdy i trampských osad), i bezpečných ohnišť... lidských duší... Šup do žumpy vylít vanu i se „školkou plnou dětí“. Kde potom chce společnost hledat své zdravé jádro?





Když ne v lesní moudrosti A. B. Svojsíka, Jiřího Wolkera... kamarádů ze Ztracenky (Jarka Mottl), Zlatého dna (j. Packard Krsek), Zlatého klíče (Wabi a Miki Ryvolové), Islandu (kapitán Kid), Toronta (Jan a František Nedvědovi) – z druhé strany téže mince mě napadá Mejla Hlavsa a jeho krásná knížka „Bez ohňů je underground“... a spousty a spousty dalších.





V mobilních aplikacích? Televizních tuporeklamách? Nebo v duchu epigrámku „inženýra poezie“ Jirky Žáčka: „Z hlav se setnou ty, co přeční, zato blbové jsou věční.“?





Smutno je mi. Zdá se, že co nezvládne kůrovec, stihneme sami.





Třešinkou na dortu lidské tuposti jsou současné legislativní hrátky o plocení lesa. Stovky let to nikoho ani nenapadlo. Další perlou je diskutovaný zákaz sběru klestu, který leží na zemi a dneska ho můžete sebrat do průměru 7 centimetrů. Co na tom, že to šlo vždycky, i za celý život mého dědy (1905 - 1992).





JE NOVÁ DOBA!

