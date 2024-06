Válka mezi Izraelem a Gazou: Hamás vnímá americký plán na příměří „pozitivně“, Netanjahu ale přísahal, že bude pokračovat ve válce

1. 6. 2024

čas čtení 8 minut



Izraelský premiér prohlásil, že armáda bude pokračovat, dokud nebude militantní skupina „eliminována“ poté, co Hamás reagoval pozitivně na návrh amerického prezidenta na trvalé příměří



Americký prezident Joe Biden vyzval Hamás, aby přijal novou mírovou dohodu, kterou podle něj předložil Izrael.



Dohoda nabízí trvalé příměří a stažení Izraele z Gazy výměnou za propuštění všech rukojmích a dlouhodobou rekonstrukci zdevastované enklávy.



V reakci na to palestinská militantní skupina Hamás vydala v pátek večer prohlášení, v němž uvedla, že „pozitivně hodnotí“ Bidenův projev týkající se „trvalého příměří, stažení izraelských sil z Gazy, rekonstrukce a výměny vězňů“.



První fáze Bidenova nově oznámeného plánu se podobá plánu, o němž se již několik měsíců jednalo v Kataru a Káhiře, ale který ztroskotal především na zásadních neshodách mezi Hamásem a Izraelem ohledně toho, zda bude příměří trvalé.



Přestože podmínky nové dohody stanovil Biden, opakovaně ji označil za izraelský návrh.



Dal však jasně najevo, že si je vědom toho, že proti němu bude značný odpor ze strany izraelské pravice, včetně členů tvrdé pravice ve vládní koalici.



V prohlášení vydaném úřadem Benjamina Netanjahua se zdůrazňuje, že Izrael bude bojovat, dokud nebude dosaženo jeho cílů, včetně „eliminace vojenských a řídících schopností Hamásu“.



Mezi těmi, kdo vyzvali Hamás, aby souhlasil s návrhem na příměří v Gaze, byl i britský ministr zahraničí David Cameron, který na Twitteru napsal, že skupina „musí přijmout tuto dohodu, abychom se dočkali zastavení bojů“.



Šéf OSN António Guterres mezitím „pevně doufá“, že nejnovější vývoj „povede k dohodě stran o trvalém míru“, uvedl jeho mluvčí Stephane Dujarric.



Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že izraelská nabídka „poskytuje záblesk naděje a možnou cestu z válečné slepé uličky“, zatímco šéfka EU Ursula von der Leyenová uvítala to, co označila za „vyvážený a realistický“ přístup k ukončení války.



Vysoce postavený americký představitel uvedl, že dohoda, kterou nastínil Joe Biden, je téměř totožná s podmínkami, které Hamás požadoval (ale dříve odmítal), včetně cesty k trvalému příměří.



Nebylo jasné, s jakým nadšením přijal izraelský premiér Benjamin Netanjahu mírový návrh, který podle amerického prezidenta předložila izraelská vláda.



Benjamin Netanjahu reagoval na návrh Joea Bidena na mír mezi Izraelem a Hamásem chladně a trval na tom, že izraelská armáda bude pokračovat v boji, dokud „nezlikviduje“ schopnost palestinské militantní skupiny ovládat Gazu a představovat vojenskou hrozbu.



Výroky izraelského premiéra přišly poté, co Hamás prohlásil, že se staví kladně k návrhu třífázového příměří, který oznámil americký prezident a který se týká trvalého příměří v Gaze.



Plán by začal šestitýdenním úplným příměřím a stažením Izraele z obydlených oblastí Gazy a vyzývá k propuštění izraelských rukojmích a palestinských vězňů a k obnově území.



Netanjahuův úřad uvedl, že pověřil svůj vyjednávací tým, aby předložil dohodu, „přičemž trvá na tom, že válka neskončí, dokud nebude dosaženo všech jejích cílů, včetně návratu všech našich rukojmích a eliminace vojenských a vládních schopností Hamásu“.

- Světový potravinový program (WFP) uvedl, že od začátku května, kdy Izrael zahájil útok na Rafáh, se každodenní život v některých částech jižní Gazy stal „apokalyptickým“. „Zvuky, pachy a každodenní život jsou strašlivé a apokalyptické,“ řekl novinářům Matthew Hollingworth, ředitel organizace pro Gazu, poté, co se vrátil z cesty do Gazy. „Lidé spí za zvuků bombardování, spí za zvuků dronů, spí za zvuků války, protože nyní se tanky valí do částí centrálního Rafáhu, který je vzdálen jen několik kilometrů. A probouzejí se za stejných zvuků.“ Při exodu z jižního města lidé utíkali do oblastí, kde není dostatek vody, zdravotní péče ani pohonných hmot, potraviny jsou omezené, přestaly fungovat telekomunikace a není dost místa na kopání latrín, upozornil ředitel WFP pro palestinská území.



Při společném náletu USA a Velké Británie na húsijské raketové odpalovací zařízení v Jemenu zahynulo podle húsijského ministerstva zdravotnictví 16 lidí a více než 40 jich bylo zraněno. Počet obětí nebylo možné potvrdit, ale pokud by byl přesný, představoval by největší ztrátu na životech od ledna, kdy USA a Spojené království zahájily kampaň na oslabení húsijské armády. Letecké údery zasáhly hlavní město Saná, přístav Hodeidah a Taiz na jihozápadě oblasti kontrolované Húsíi.



Húsíové později vypustili několik bezpilotních letounů a dvě balistické rakety, uvedla americká armáda poté, co západní údery vyvolaly hrozbu odvety. Ústřední velitelství USA (Centcom) uvedlo, že zachytilo čtyři bezpilotní letouny - tři nad Rudým mořem a další nad Adenským zálivem - zatímco pátý dron se zřítil. Hútíové rovněž odpálili dvě protilodní balistické střely, uvedl Centcom a dodal, že nebyli hlášeni žádní zranění ani škody.



- Americký ministr zahraničí se při jednáních s nejvyššími diplomaty Jordánska, Saúdské Arábie a Turecka snažil přimět Hamás k přijetí nového plánu příměří v Gaze. Antony Blinken v telefonátech ze svého letadla při návratu ze zasedání NATO v Praze „zdůraznil, že Hamás by měl dohodu neprodleně přijmout“, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.



- Bývalý šéf Mosadu popsal svou nedůvěru a zklamání z obvinění, že jeho nástupce v izraelské zpravodajské službě vyhrožoval hlavní žalobkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC), a přirovnal toto jednání k mafiánské taktice. Tamir Pardo, který působil jako ředitel Mossadu v letech 2011-2016, reagoval na vyšetřování listu Guardian týkající se údajné operace Mossadu, jejímž cílem bylo vyvinout nátlak na bývalou prokurátorku ICC Fatou Bensoudaovou, aby upustila od vyšetřování válečných zločinů.





- Podle bývalého vysoké americké činitelky, která tento týden rezignovala, americké ministerstvo zahraničí minulý měsíc zfalšovalo zprávu, aby zbavilo Izrael odpovědnosti za blokování přílivu humanitární pomoci do Gazy, čímž negovalo doporučení vlastních expertů. Stacy Gilbertová v úterý opustila svou pozici starší civilní vojenské poradkyně v jednom z úřadů ministerstva.





- Tělo mexicko-francouzského muže, který zemřel při útoku Hamásu na Izrael 7. října, dorazilo v pátek do Mexico City, uvedly úřady. Ostatky Oriona Hernandeze Radouxe „byly přijaty na letišti ... pracovníky ministerstva zahraničních věcí“, uvedlo ministerstvo. Izraelská armáda minulý týden uvedla, že vojáci nalezli jeho tělo na severu Gazy spolu s těly dalších dvou mužů, včetně jednoho Brazilce a Izraelce.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Poslední přezkum důkazů zkoumal chování Izraelských obranných sil do 24. dubna, uvedlo ministerstvo zahraničí. Rozšířený přezkum zahrnuje izraelské zabití tří britských humanitárních pracovníků zaměstnaných charitativní potravinovou organizací World Central Kitchen.Armáda pokračuje v postupu dále do Rafáhu v nejjižnější části Gazy.. Datum projevu nenavrhla.