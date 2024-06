Po zveřejnění článku kritizujícího Izrael byla webová stránka akademického časopisu Columbia Law Review zrušena správní radou

6. 6. 2024

Studentští redaktoři časopisu Columbia Law Review konstatují, že na ně správní rada časopisu vyvinula nátlak, aby zrušili publikování akademického článku palestinské právničky zabývající se lidskými právy, který obviňuje Izrael z páchání genocidy v Gaze a z udržování režimu apartheidu.



Když redakce tuto žádost odmítla a článek v pondělí ráno zveřejnila, správní rada - složená z vyučujících a absolventů právnické fakulty Kolumbijské univerzity - zcela zrušila internetové stránky časopisu Law Review. V úterý večer byl časopis offline, statická domovská stránka informovala návštěvníky, že doména „je v údržbě“.



Několik redaktorů Columbia Law Review označilo zásah rady za bezprecedentní porušení redakční nezávislosti tohoto periodika, které je vedeno studenty Columbia Law School. Správní rada dohlíží na finance této neziskové organizace, ale v minulosti nehrála žádnou roli při výběru článků.



V dopise zaslaném v úterý studentským redaktorům a poskytnutém agentuře Associated Press představenstvo uvedlo, že je znepokojeno tím, že článek s názvem „Nakba jako právní pojem“ neprošel „obvyklými procesy posuzování nebo výběru článků v Law Review, a zejména tím, že řada studentských redaktorů o jeho existenci nevěděla“.



„Abychom zachovali status quo a poskytli studentským redaktorům určitou příležitost k přezkoumání článku a také poskytli Law Review čas na rozhodnutí, jak postupovat, dočasně jsme pozastavili webové stránky,“ pokračoval dopis.



Osoby, které se podílely na zadání a úpravě článku, uvedly, že postupovaly podle přísného recenzního řízení, i když připustily, že podnikly kroky, aby předešly očekávané reakci tím, že omezily počet studentů, kteří se o článku dozvěděli.



V článku Rabea Eghbariahová, doktorandka na Harvardu, obviňuje Izrael z řady „zločinů proti lidskosti“ a argumentuje potřebou nového právního rámce, který by „vystihl pokračující strukturu podmanění v Palestině a odvodil právní formulaci palestinského stavu“.



Eghbariahová v textové zprávě uvedla, že pozastavení webových stránek právnického časopisu je třeba vnímat jako „mikrokosmos širší autoritářské represe, která probíhá na univerzitách v USA“.



Redakce sdělila, že v prosinci drtivou většinou hlasovala o zadání článku o palestinských právních otázkách, poté vytvořila menší komisi - otevřenou všem členům redakčního vedení publikace -, která nakonec článek Eghbariahové přijala. Podle zprávy v The Intercept poskytla Eghbariahová časopisu Harvard Law Review dřívější verzi článku, kterou se tato publikace rozhodla nezveřejnit kvůli internímu odporu.



V očekávání podobných kontroverzí a v obavách z úniku předběžné verze článku komise redaktorů pracujících na článku jej nenahrála na server, který je viditelný pro širší členskou základnu právnického časopisu a pro některé administrátory. Článek byl až v neděli zpřístupněn celému kolektivu Columbia Law Review - což podle pracovníků redakce není neobvyklé.



„Nikdy jsme žádný článek nerozesílali předem,“ řekl Sohum Pal, editor článků v publikaci. „Takže myšlenka, že je to všechno kvůli obavám z procesu, je naprostá lež.“



V dopise studentům představenstvo uvedlo, že studentští redaktoři, kteří na článku nepracovali, měli mít možnost si ho přečíst a vznést připomínky.



„Ať už je váš názor na tento článek jakýkoli, je zřejmé, že bude kontroverzní a bude mít potenciální dopad na všechny osoby spojené s časopisem Review,“ napsali.



Ti, kteří se podíleli na zveřejnění článku, uvedli, že se jim během víkendu ozvala malá skupina studentů, kteří vyjádřili obavy z ohrožení své kariéry a bezpečnosti, pokud by byl článek zveřejněn.



Někteří naráželi na kamiony, které objížděly Kolumbijskou univerzitu a další kampusy po útoku Hamásu na Izrael 7. října a označovaly studenty za antisemity kvůli jejich minulé nebo současné příslušnosti ke skupinám považovaným za nepřátelské vůči Izraeli.



Rada v dopise rovněž navrhla, aby bylo k článku připojeno prohlášení, že článek neprošel standardním recenzním řízením ani nebyl dán k dispozici všem studentským redaktorům k přečtení předem.



Erika Lopezová, redaktorka, která na článku pracovala, uvedla, že mnoho studentů bylo rozhodně proti a označila to za „naprosto nepravdivé, když se naznačuje, že jsme nepostupovali podle standardního procesu“.



Řekla, že od neděle, kdy začali dostávat podněty od redakční rady, se studentští redaktoři pravidelně vyjadřovali a nadále tento článek pevně podporovali.



Když se v pondělí ráno dozvěděli, že webové stránky byly zrušeny, rychle nahráli článek Eghbariahové na veřejně přístupné webové stránky. Od té doby se hojně rozšířil po sociálních sítích.





„Je opravdu ironické, že tento článek pravděpodobně získal větší pozornost než cokoli, co jsme normálně publikovali,“ dodala Lopezová, „i poté, co naši webovou stránku zlikvidovali tím jaderným útokem.“







