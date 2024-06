Gaza: Jako lékař nedokážu pochopit, jak je možné, že to barbarství může pokračovat tak dlouho

Moderátorka, Channel 4 News, sobotu 8. června 2024: Nyní se k nám připojil doktor James Smith, který se právě vrátil z Gazy, kde do středy pracoval v nemocnici Al Aksa. Děkuji vám, že jste přišel. Obrovské množství obětí tohoto útoku bude směřovat do této nemocnice, ve které jste byl ještě před pár dny. Jak vám vaši kolegové říkají, že to tam vypadá?

Dr. James Smith: Ve skutečnosti jsme pracovali v obou nemocnicích, které vidíte na záběrech, které jste vysílali. Al Auda v Nuseratu a Al Aksa a ve dnech, kdy jsem pracoval v nemocnici, jsme viděli několik případů hromadných obětí, ale byly nepatrné ve srovnání s tím, co se stalo dnes.

Na pohotovostech obou nemocnic dnes pracovalo několik našich kolegů, kteří tam pracovali po boku palestinských kolegů, a ti popisovali ty nejstrašnější podmínky, jaké jsem se kdy jako lékař na pohotovosti pokoušel pochopit.

Desítky pacientů na podlaze, v nemocnici Al Aksa mají resuscitační místnost, která je v nejlepších časech schopna ošetřit tři lidi, měli tam vedle sebe 10, 15 pacientů, z nichž mnozí byli intubováni nebo na tom byli kriticky špatně. A viděli jsme márnici, která byla přeplněná těly zabitých lidí. Pracoval jsem v té nemocnici nejen v posledních dnech, ale už v prosinci, v lednu. A tohle se nepodobá ničemu, co jsem tam viděl předtím.

Moderátorka: Brutálně řečeno, ty záběry vypadají, jako chaos, jako by to byl absolutní masakr, ale pravděpodobně stále existují procesy,o které se jako lékaři musíte snažit, abyste mohli pracovat na záchraně lidských životů. Co se děje?





Dr. James Smith: Takže tamní tým vedený palestinskými lékaři a sestrami se v průběhu posledních osmi měsíců snažil udržet jakýsi třídicí systém. Takže lidé v nejkritičtějším stavu se nacházejí v červené oblasti, žlutá oblast je určena pro ty, kteří jsou v méně kritickém stavu, a zelená oblast pro ty, kterým se obvykle říká chodící zranění. Ale rozsah obrovského počtu lidí, kteří byli dnes zraněni při těchto náletech, způsobil, že se tento systém fakticky zhroutil.





Kromě toho jsme v posledních dnech zaznamenali pravidelné výpadky elektřiny. Poslední den, kdy jsem pracoval v tamější nemocnici, jsme měli pacienta na ventilátoru, který zemřel, protože vypadl proud a ventilátor přestal fungovat. A to jsou velmi, velmi obtížné podmínky, když mluvíme o zhrouceném systému zdravotní péče, což vidíte na záběrech zde, je to v akci.





Dr. James Smith: Samozřejmě. Často docházelo základní lékařské vybavení. Neměli jsme léky, které jsme potřebovali. Neměli jsme vybavení, které jsme potřebovali k poskytnutí základní první pomoci. Pacienti, kteří potřebují na operační sál, aby jim byl proveden život zachraňující chirurgický zákrok, často byli v dlouhé frontě pacientů a prostě to nestihli.





Moderátorka: Mohu se vás krátce zeptat, vždyť jste se vrátil doslova až dnes. Co to dělá s lidmi, jako jste vy a palestinští lékaři, kteří tam stále jsou? Jak to na vás působí?





Dr. James Smith: Je to strašné. Vidím své kolegy, poznal jsem kolegy v záběrech, které jste vysílali a nedokážu pochopit, jak je možné, že to barbarství může pokračovat tak dlouho.













Dr. James Smith: Ano.





Dr. James Smith:Děkuji vám.





A pravděpodobně je, že i lidé, kteří se do té nemocnice dostanou a jsou naživu s léčitelnými zraněními, mohou stejně zemřít.A bude to škodlivé pro všechny zúčastněné.Jamesi Smithi, děkuji vám, že jste přišel.