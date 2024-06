Afrika čelí nezamýšleným důsledkům spoléhání na ruské žoldnéře

7. 6. 2024

Uzavírání smluv s ruskými soukromými vojenskými společnostmi, ať už Wagnerovou nebo její nástupnickou organizací Africký sbor, pravděpodobně povede k řadě nezamýšlených důsledků pro klientské státy. Kromě nárůstu nevybíravého násilí může outsourcing bezpečnosti ruským soukromým vojenským společnostem vyvolat třenice uvnitř vojenských sil, které mohou zhoršit křehké vztahy mezi civilním a vojenským sektorem, píšou Jaclyn Johnson, Christopher Faulkner a Zachary Streicher.

Vzhledem k nedávnému nárůstu pučistických aktivit v celém regionu jsou vnitrovojenské třenice, které by mohly přispět k erozi norem, kritickou hrozbou pro stabilizaci civilně-vojenských vztahů v Sahelu.

Vzhledem k tomu, že Africké sbory pokračují v expanzi přes Sahel, americkým zahraničněpolitickým praktikům a pozorovatelům by prospělo, kdyby se podívali za bezprostřední dopady svých aktivit optikou s nulovým součtem.

Dlouhodobé dopady činnosti a taktických rozhodnutí ruských soukromých vojenských společností odhalí jejich nedostatky v roli bezpečnostních partnerů. Zatímco Západ ustoupil, pokud jde o bezprostřední vliv v regionu, kyvadlo by se mohlo vrátit zpět do středu, jak se časový horizont rozšiřuje.

Na první pohled se protipovstalecká a protiteroristická tažení wagnerovců zdají být úspěchem, alespoň pro kupce. Civilisté ve Středoafrické republice uznávají brutalitu taktiky wagnerovců, ale zdá se, že vítají zvýšenou bezpečnost, jakkoli pomíjivou. Snaha o posílení bezpečnosti Goïty v Bamaku, ochota podporovat tažení malijských ozbrojených sil proti Tuaregům a následné územní zisky si získaly přízeň některých Malijců. Při bližším zkoumání však odhalíme skutečný modus operandi Wagnerovy skupiny – takový, který zcela, ne-li záměrně, ignoruje zákon o ozbrojeném konfliktu, v němž se jeho personál zaměřuje na civilisty, podněcuje a podílí se na znásilňování a sexuálním násilí a celkově praktikuje politiku zakořeněnou v nevybíravém cílení. To má daleko k receptu na trvalou bezpečnost a místo toho zhoršuje nejistotu a zároveň připravuje půdu pro vojenskou nespokojenost.

Nevybíravá taktická rozhodnutí jsou nejen brutální, ale byla zpochybněna i z hlediska jejich účinnosti. Podle souboru údajů o umístění a událostech ozbrojených konfliktů se násilí proti civilistům dramaticky zvýšilo od doby, kdy Wagner vstoupil na scénu. Toto násilí zahrnovalo hromadné popravy, dokonce namířené proti dětem. Aby byla zachována věrohodná popiratelnost, Wagner poukazuje na agresivní protipovstalecká tažení, která se snaží podporovat stabilitu jako vysvětlení pro úmrtí civilistů. Obrovské množství ruské propagandy a dezinformací také přispívá k zachování pověsti Wagnera. Jak poznamenal jeden analytik, ruské soukromé společnosti se rozhodly, že akce, i když riskují chyby, je cennější než nečinnost. I když stojí za zmínku, že trajektorie násilí v Mali i ve Středoafrické republice se před Wagnerovou účastí ubírala tristním směrem, Wagner tyto trendy pouze urychlil a Africký sbor nepochybně ponese štafetu.

Kromě prudkých důsledků Wagnerových taktických rozhodnutí v oblasti bezpečnosti využívá organizace svého přístupu v regionu k těžbě zdrojů v bezostyšné ukázce neokoloniálních tendencí. Wagnerův podnikatelský přístup hlásá režimní bezpečnost přístupu ke zdrojům. Rodící se režimy těží ze zvýšené bezpečnosti nebo z jejího příslibu, zatímco Wagnerova síť skořápkových korporací získává podíl v těžebním průmyslu klientských států. Ve Středoafrické republice jsou dceřiné společnosti Wagnerovy skupiny jako Lobaye Invest a Midas Resources klíčovými hráči v odvětví zlata a diamantů, pomáhají krýt Wagnerův účet, obohacovat ruské oligarchy a pomáhat kremelskému režimu, který porušuje sankce. Ačkoli byl Wagner v Mali méně úspěšný, pokusil se proniknout do malijského sektoru těžby zlata. Tento trend pokračuje, když Bamako a Moskva koncem loňského roku podepsaly dohodu, která by vedla k výstavbě největší rafinerie zlata v Mali. Predátorská povaha této těžby zdrojů může prospět válečnému úsilí Kremlu jinde.

Zatímco bezprostřední účinky Wagnerovy jsou poměrně dobře pozorovatelné, seismické posuny ovlivňující armády v regionu zůstaly pozorovateli a vědci do značné míry neprozkoumány. Náš probíhající výzkum zkoumá potenciální důsledky pro státní síly, když vůdci prosazují politiku uzavírání smluv se soukromými vojenskými společnostmi. Několik nedávných příhod poukazuje na roztříštěnost, rozvrat a nízkou morálku mezi státními armádami jako přímý důsledek Wagnerových operací v regionu. Navzdory tomu, že se ruské společnosti prezentují jako lepší partner než Západ, připravují půdu pro trvalý vnitrovojenský konflikt.

K dnešnímu dni se výzkum outsourcingu z velké části zaměřoval na následné účinky uzavírání smluv, přičemž většina studií se zaměřovala na to, jak partnerství s těmito konkrétními aktéry ovlivňuje dynamiku konfliktů, jako je intenzita, trvání a opakování. Zapojení soukromých společností však může také ovlivnit armádu jedinečným způsobem. Například Wagnerův příjezd do zemí, jako je Středoafrická republika a Mali, byl představen jako dar z nebes pro armády, které čelí rozsáhlým bezpečnostním problémům. Outsourcing bezpečnosti, zejména pokud je toto rozhodnutí spojeno se značnými investicemi věnovanými externím agentům, má však velmi reálný potenciál vyvolat mezi řadovými vojáky značné rozhořčení. Tyto křivdy mohou s největší pravděpodobností zapustit kořeny v místech, která se potýkají s vážně omezenými zdroji nebo nepříznivými podmínkami pro vojáky. Tento jedinečný souběh podmínek – omezené materiální zdroje a nepříznivé, nebezpečné podmínky pro personál bojující proti mnohostranným povstáním – v současné době definuje sahelskou krajinu, což činí tyto armády obzvláště náchylnými ke vzpourám a zvratům. Tato rizika se zaváděním a pokračující přítomností žoldnéřů jen zesilují.

Jednoduše řečeno, spoléhání se na společnosti, jako je Wagner, může ozbrojeným silám přitížit stejně tak, jako jim může pomoci. Kromě zjevných stížností souvisejících s náklady, kdy rozhodnutí vlády utrácet za žoldnéře může odklonit zdroje od armády, může také země, která považuje za nezbytné najmout žoldáky, degradovat morálku. Bez ohledu na to, zda existuje skutečná potřeba vyhledat pomoc zvenčí, nebo jak je to vnímáno, někteří příslušníci ozbrojených sil mohou takové uzavření smluv považovat za hlasování o nedůvěře a v souladu s tím jednat způsobem, který otevřeně signalizuje jejich nespokojenost. Stručně řečeno, mohou se vzbouřit.

Vzpoury jsou vojenské protesty, jejichž cílem je vyslat ostrý signál o kolektivních křivdách. Vzpoury jsou často raným indikátorem vojenské nespokojenosti, která, pokud se nekontroluje, může propuknout v dramatičtější události, jako jsou převraty nebo masové dezerce. Zdá se, že Wagnerovy operace ve Středoafrické republice vyvolaly určité rozpory napříč segmenty bezpečnostního sektoru. Zprávy humanitárních organizací naznačují, že třenice mezi četnictvem ve Středoafrické republice a Wagnerem, vedlejší produkt Wagnerovy nevybíravé taktiky, vedly vojenskou policii ke vzpouře a projevu nespokojenosti. Tato událost upozorňuje na způsoby, jakými Wagnerova taktická rozhodnutí podkopávají instituce v regionu.

Navíc nespokojenost anebo podezřívavost vůči ruským jednotkám může vést některé vojáky k dezerci. Ve Středoafrické republice existují neoficiální důkazy, že středoafrické ozbrojené síly zažívají takové dezerce, údajně jako přímý důsledek nasazení Wagnerovy skupiny. Podle zpráv bývalí rebelové, kteří byli povoláni do armády Wagnerem, přeběhli, aby se (znovu) připojili k hlavní opoziční povstalecké skupině, Koalici vlastenců pro změnu. Jejich motivace částečně pramenila z fám, že Wagner cvičí a přemisťuje vojáky na jiné fronty v Mali a na Ukrajině. V rozhovoru jeden z těchto zběhlých vojáků uvedl: "Naši kolegové, kteří zmizeli, nejsou v Bangui ani v Berengu, zatímco nám bylo řečeno, že byli přesunuti do hlavního města k dalšímu výcviku. Možná jsou právě teď na Ukrajině, aby sloužili jako lidská potrava ruským silám."

Tato vnitrovojenská dynamika je symptomem mnohem většího problému, který by mohl být zhoršen přítomností ruských jednotek. Mimo Středoafrickou republiku existuje potenciálně hluboký dopad na bezpečnost státu, pokud by armády rostoucího seznamu ruských klientů v Sahelu zažily dezerce, nízkou morálku a vzpoury. Stát je jen tak silný, jak silná je jeho armáda. Právě to, k čemu byl Wagner/Africký sbor smluvně zavázán – bezpečnost – je to, co nakonec může ohrozit.

Kromě taktických voleb vedoucích k ukřivděným vojákům mohou také následovat vnitroorganizační třenice, když stát najme společnost, jejíž personál pak převezme pozice autority nad řadovými vojáky. Podlézání cizincům může vyvolat křivdy, které ohrožují soudržnost organizace a s ní i vojenskou efektivitu. Probíhající případ Wagnera/Afrických sborů v Mali ilustruje tuto dynamiku, protože výzkumníci poznamenávají, že navzdory sdíleným postojům k protipovstaleckým strategiím jsou někteří příslušníci malijských ozbrojených sil stále více nespokojeni s ruskými žoldáky. Problémy s velením a kontrolou, linie autority a dokonce i rasismus byly uváděny jako klíčové rysy vedoucí k nespokojenosti. I když je možná příliš brzy na to, abychom to mohli říci, ohlášené třenice mohou nakonec vést k výčitkám u kupujícího a s nimi i k vojenským vzpourám.

Zatímco informací je poskrovnu, realita je taková, že ruské společnosti zasévají semena pro budoucí civilně-vojenské výzvy klienta. Jak ukazují výše uvedené případy, existuje reálný (a rostoucí) potenciál taktických a operačních rozhodnutí Wagnerovy skupiny, spolu s náklady na jejich kontrakty, který může ohrozit vnitrovojenskou soudržnost. A vzhledem k tomu, že se Africký sbor rozšiřuje do dalších sahelských států s nedávnou historií křehkých civilně-vojenských vztahů, jsou rizika ještě pravděpodobnější. Uzavření smlouvy s Wagnerem možná vyřešilo krátkodobou bezpečnostní výzvu pro nové junty, ale toto řešení má potenciál vytvořit vážné a trvalé vnitřní výzvy, které se projeví v lepším případě vojenskými vzpourami a v horším vážnějšími civilně-vojenskými krizemi. I když takové třenice mohou být omezeny na dnešní den (nebo alespoň omezeny z hlediska toho, co je veřejně známo), stojí za to věnovat pozornost tomu, jak se vyvíjejí vztahy mezi Africkým sborem a státními armádami. Jak se říká, familiárnost plodí opovržení.

Ironií je, že v případech, jako je Středoafrická republika a Mali, Wagner byl/je stejně tak "protipovstaleckým" prostředkem jako protipovstaleckou silou. Jak ukázali vědci, zahraniční rekruti mohou mít tlumící účinek na pravděpodobnost převratů a vytvářet významné překážky pro koordinaci puče. Ale zatímco spoléhání se na soukromé vojenské společnosti, jako je Wagner, může izolovat vůdce režimu od nejvážnějších hrozeb pro jejich vládu, taková partnerství pokládají základy pro třenice v bezpečnostním sektoru, které přicházejí s úplně jiným souborem problémů.

