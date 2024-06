Za dovolenou utratíme nejméně peněz a nejčastěji se vracíme na místa, která jsme již navštívili, ukázal průzkum v jedenadvaceti zemích světa

11. 6. 2024

Praha 11. 06. 2024: Obyvatelé České republiky hodlají letos utratit za dovolenou nejméně peněz ze sledovaných zemí. Nejčastěji se o dovolené vrací na místa, která již navštívili a mají nejmenší zájem o turisticky neznámé destinace. Nejméně berou v potaz i ekologické dopady cestování jako uhlíkovou stopu. Vyplývá to z průzkumu HOLIDAY BAROMETR, provedeného v jedenadvaceti zemích Evropy, Severní Ameriky, Asie, Středního východu a Oceánie pro společnost Europ Assistance.

Průměrný Čech utratí podle reprezentativního průzkumu HOLIDAY BAROMETR letos za dovolenou (doprava, ubytování, strava, zábava) 1 494 €, nejméně ze všech jedenadvaceti sledovaných zemí. S více než dvojnásobným dovolenkovým rozpočtem ve srovnání s námi počítají podle průzkumu ve Švýcarsku (4 023 €) a Velké Británii (3 127 €), přibližně dvojnásobek utratí i v Německu (2 969 €). Z mimoevropských zemí utratí za dovolenou nejvíce obyvatelé USA (3 952 €) a Austrálie (3 792 €). Naopak, nejpodobnější výdaje uvedli v průzkumu Poláci (1 648 €), Japonci (1 582 €) a respondenti z Malajsie (1 516 €).

“Nižší rozpočet souvisí s tím, že upřednostňujeme bližší destinace a častěji se spokojíme s ubytováním se snídaní,” uvádí v této souvislosti Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Na druhé straně se našich rozpočtů na dovolenou méně dotkly problémy způsobené inflací. Vliv inflace na plánování dovolené potvrdilo při průzkumu 23 % Čechů, zato 53 % Italů a 42 % Francouzů nebo Portugalců. Dalších 33 % Čechů nicméně připustilo, že inflace jejich rozhodování ovlivnit mohla.”

Při výběru místa dovolené jsou Češi nejkonzervativnější ze všech sledovaných zemí. Dobrou zkušenost z předchozího pobytu jich uvedlo mezi motivy, proč si destinaci vybrali, celkem 51 %, nejvíce z obyvatel evropských zemí. Pouze 52 % Čechů zmínilo mezi kritérii, podle kterých se rozhodují, cestu do turisticky méně známých míst, což bylo mezi respondenty z Evropy naopak nejméně.

“Při dovolené chceme hlavně odpočívat, záměr, že budou z dovolené pracovat, připustilo v průzkumů pouze 18 % dotázaných Čechů,” dodává Lukáš Soural. “V případě Švýcarů (35 %) nebo obyvatel Velké Británie (35 %) je tento počet takřka dvojnásobný.”

Největší rozdíly mezi sledovanými zeměmi ukázal průzkum v přístupech k ekologickým dopadům dovolených souvisejícím s cestováním a uhlíkovou stopou. Uhlíkovou stopu, která při cestách na dovolenou vzniká, vnímá jako problém pouze 23 % Čechů, nejméně ze všech zemí, zato 59 % Portugalců, 49 % Španělů a 48 % Italů. “V tomto případě se potvrdil trend, který se projevil již v našem předchozím průzkumu MOBILITY BAROMETR, věnovaném dopravním návykům,” uzavírá Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Ekologické aspekty, spojené s cestováním a dopravou, vnímáme velmi vlažně, což se odráží jak v našem přístupu k uhlíkově stopě, tak například v nízké oblibě elektromobilů mezi českými motoristy.”





Jaký je Váš rozpočet pro nejbližší dovolenou, započítáme-li (dopravu, ubytování, jídlo, zábavu, atd.? Údaje v €.

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ 2 446 2 102 3 123 2 736 2 969 4 073 2 499 2 145 1 961 2 041 1 648 1 494





MY HK JP SG IN AU US CA SA AE 1 516 2 955 1 582 2 811 2 419 3 792 3 952 2 743 2 623 3 010





Co bylo důvodem pro Váš výběr destinace? Již jsem tam byl a chci se vrátit.

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ 38 % 37 % 41 % 45 % 46 % 40 % 46 % 27 % 23 % 27 % 32 % 51 %





MY HK JP SG IN AU US CA SA AE 22 % 38% 41 % 41 % 15 % 32 % 28 % 28 % 20 % 18 %





Jak ovlivnily v tomto roce Vaši touhu cestovat následující důvody: Ekologické dopady cestování (uhlíková stopa)?

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ 40 % 45 % 33 % 36 % 36 % 41 % 33 % 49 % 59 % 48 % 41 % 23 %





MY HK JP SG IN AU US CA SA AE 62 % 36 % 32 % 49 % 72 % 27 % 28 % 34 % 58 % 59 %





Budete v místě dovolené pracovat? 1) Ano, už jsem to udělal v minulosti. 2) Ano, letos to bude poprvé. 3) Ne.



EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ 1) 18 % 13 % 22 % 19 % 21 % 23 % 12 % 19 % 16 % 19 % 22 % 13 % 2) 9 % 7 % 13 % 7 % 10 % 12 % 8 % 9 % 9 % 11 % 9 % 5 % 3) 73 % 80 % 65 % 74 % 69 % 65 % 80 % 72 % 75 % 70 % 69 % 82 %







MY HK JP SG IN AU US CA SA AE 1) 43 % 27 % 15 % 26 % 56 % 18 % 32 % 22 % 63 % 51 % 2) 22 % 9 % 11 % 11 % 19 % 10 % 14 % 10 % 18 % 21 % 3) 35 % 64 % 74 % 63 % 25 % 72 % 54 % 68 % 19 % 28 %

Poznámka: EU Evropa, FR Francie, UK Velká Británie, BE Belgie, DE Německo, CH Švýcarsko, AT Rakousko, ES Španělsko, PT Portugalsko, IT Itálie, PL Polsko, CZ Česká republika / MY Malajsie, HK Hongkong, JP Japonsko, SG Singapur, IN Indie, AU Austrálie, US Spojené státy americké, CA Kanada, SA Saúdská Arábie, AE Sjednocené arabské emiráty.





