Hunter Biden byl shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby ve federálním případu zbraní

12. 6. 2024

čas čtení 5 minut





Hunter Biden, nejstarší žijící syn amerického prezidenta, byl v úterý shledán vinným ve všech třech bodech obžaloby, kterým čelil v souvislosti s nákupem pistole a zároveň užíváním kokainu



Biden přijal rozsudek u soudu, kde ho podpořili jeho přátelé a rodina včetně první dámy Jill Bidenové.



Porota dospěla k verdiktu po zhruba tříhodinovém dvoudenním jednání. Následoval po týdenním soudním procesu v rodném městě Bidenovy rodiny Wilmingtonu ve státě Delaware, během něhož někteří z jeho nejbližších příbuzných podávali někdy až mučivá svědectví o jeho návyku na drogy. Hunter Biden se rozhodl nevystoupit jako svědek na svou obhajobu. Biden přijal rozsudek u soudu, kde ho podpořili jeho přátelé a rodina včetně první dámy Jill Bidenové.Porota dospěla k verdiktu po zhruba tříhodinovém dvoudenním jednání. Následoval po týdenním soudním procesu v rodném městě Bidenovy rodiny Wilmingtonu ve státě Delaware, během něhož někteří z jeho nejbližších příbuzných podávali někdy až mučivá svědectví o jeho návyku na drogy. Hunter Biden se rozhodl nevystoupit jako svědek na svou obhajobu.





Joe Biden řekl v úterý: "Přijmu rozsudek v tomto případě a budu i nadále respektovat soudní proces. Hunter zvažuje odvolání.



„Jill a já budeme Hunterovi a celé naší rodině vždy nablízku s naší láskou a podporou,“ pokračoval. „Na tom se nikdy nic nezmění.“



Prezident již dříve prohlásil, že v případě odsouzení svého syna mu milost neudělí. Rovněž vyzdvihl synovu odolnost a sílu během jeho léčby ze závislosti.



Termín vynesení rozsudku zatím nebyl stanoven, ačkoli maximální trest, který by Hunteru Bidenovi mohl hrozit, je 25 let vězení, což by bylo mnohem více, než se očekává u prvotrestného činu.



Hunter Biden ve svém prohlášení uvedl, že je spíše vděčný své rodině a přátelům za jejich podporu, než že by byl rozsudkem zklamán.



„Uzdravení je možné díky Boží milosti a já jsem požehnán, že tento dar zakouším den po dni,“ dodal.



Jeho právní zástupce Abbe Lowell uvedl, že jsou rozsudkem „samozřejmě zklamáni“, ale respektují proces a budou „energicky uplatňovat všechny právní námitky, které má Hunter k dispozici“.



Trumpova kampaň zaslala CNN prohlášení, že soudní proces není „ničím jiným než odváděním pozornosti od skutečných zločinů Bidenovy zločinecké rodiny“.



Hunter Biden byl obviněn z toho, že v říjnu 2018 při vyplňování formuláře pro nákup revolveru Colt učinil dvě nepravdivá prohlášení: nejprve nepravdivě uvedl, že není závislý na drogách ani je neužívá, a poté toto prohlášení prohlásil za pravdivé. Třetí obvinění tvrdilo, že zbraň poté 11 dní nelegálně vlastnil, než ji jeho švagrová a tehdejší milenka Hallie Bidenová (manželka jeho zemřelého bratra) v panice vyhodila do koše.



Lowell tvrdil, že obžaloba nepředložila žádný důkaz o tom, že by v měsíci, kdy si koupil a vlastnil zbraň, užíval kokain - na němž byl podle pozdějšího přiznání v pamětech závislý, než se začal léčit.



Obhájce rovněž prokázal, že Huntera v tomto období nikdo neviděl drogu užívat.





Zprávy získané z Hunterova mobilního telefonu však zpochybnily tvrzení, že v období před nákupem zbraně a po něm drogy nepožíval. Den poté, co si zbraň koupil, poslal Hallie Bidenové textovou zprávu, že se má sejít se známým drogovým dealerem jménem Mookie. O den později pak v další textové zprávě prozradil, že spí v autě a kouří kokain.





Lowell porotcům řekl, že skutečnost, že Hunter Biden má slavné příjmení, neznamená, že má menší práva než kterýkoli jiný obžalovaný, a vyzval je, aby ho shledali nevinným.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

309

Jeho dcera Naomi Biden Nealová - svědčící na jeho obhajobu - soudu řekla, že její otec se v týdnech před nákupem zdál být střízlivý. Obžaloba však předložila další textové zprávy, které prozrazovaly napjatý a narušený vztah mezi otcem a dcerou včetně jedné, v níž Naomi otci sdělila, že už to s ním nemůže vydržet.Obžaloba předvolala další členy Bidenovy rodiny, včetně jeho bývalé manželky Kathleen Buhleové, s níž byl ženatý 24 let, a Hallie Bidenové, vdovy po jeho bratrovi Beauovi, když se snažila prokázat, že Hunterovo užívání drog pokračovalo i v letech 2018 a 2019.Svědectví vykreslilo portrét Huntera Bidena propadajícího se stále hlouběji do závislosti, když se snažil vyrovnat se smrtí Beaua, který zemřel v roce 2015 na rakovinu mozku.Po rozpadu manželství navázal milostný vztah s Hallie Bidenovou, která přiznala, že s ním kouřila kokain.Při pondělním shrnutí prokurátor Leo Wise uvedl, že textové zprávy Huntera Bidena ukazují, že se snažil uzavřít obchody s drogami před nákupem zbraně i po něm.Důkazy proti obžalovanému označil za „osobní, ošklivé a zdrcující“ a poznamenal, že Hunter Biden 14. října 2018, dva dny po koupi zbraně, sdělil Hallie Bidenové, že kouřil kokain.Zoe Kestanová, Hunterova bývalá přítelkyně, která se s ním seznámila v jednom pánském klubu, minulý týden soudu řekla, že Hunter často vybíral peníze na financování nákupu drog.Řekla, že kouřil něco, o čem se domnívala, že je to kokain, „každých asi 20 minut“ a že ho viděla kouřit během několika dní v Malibu v Kalifornii v září 2018, tedy měsíc předtím, než si koupil zbraň.Jednání přihlížela Hunterova nevlastní matka Jill Bidenová, která byla přítomna každý den kromě minulého čtvrtka, kdy odletěla do Normandie ve Francii, aby se s manželem zúčastnila osmdesátého výročí Dne D.