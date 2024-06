Čeští demokraté a stávkování

10. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Na Slovensku se stávkuje ve veřejnoprávních médiích. A v soukromé televizi Markíza došlo pod hrozbou stávky k dohodě, kdy vedení prý ustoupilo zaměstnancům. Čeští demokraté jsou zde konfrontováni s pro většinu z nich nepříjemnou skutečností: stávky mohou znamenat dobrý nástroj pokroku a ochrany demokracie. Často to tak v dějinách Západu bylo.

Chápu, že pro český tzv. demokratický diskurs by bylo lepší, kdyby demokracii chránili oligarchové. Proč třeba rodina pana Kellnera neudělala v Markíze nějaké prodemokratické heslo? To by přece tolik lidí z lepší společnosti v Česku potěšilo. Ideální pro tzv. českého demokrata by bylo, kdyby zaměstnanci hájili zájmy totalitní, diktátorské, zatímco volným trhem vyčarovaný oligarcha by se zjevil jako deus ex machina a demokracii by zachránil.

Jenže to by Rusko bylo dávno vzornou demokracií. Zatímco v zemích se silnými odbory, které dokážou tvrdě stávkovat, na západ od našich hranic by dávno byla totalita. A věřím, že mnoho tzv. českých demokratů to tak vlastně chce vidět pořád bez ohledu na realitu. S tím Ruskem se jim to teď trochu pokazilo, ale přece jen plují přesně tím směrem, tedy do Ruska na křídlech oligarchů.

Slovensko a Maďarsko jsou bohužel asi bez ohledu na stávky pro demokracii na dlouho ztracené. Nám by možná stávky mohly ještě pomoci, třeba pokud by odbory dokázaly dostat stovky miliard, které plynou za hranice České republiky, do mezd zaměstnanců, aby tu ty peníze zůstaly pro náš trh, naše veřejné rozpočty, náš důchodový systém. Ale ne, promiňte, nás zachrání přece oligarchové.

