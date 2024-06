Finsko: Ruské vojenské letectvo narušilo státní hranici

12. 6. 2024

Finské ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování údajného narušení vzdušného prostoru země ruským vojenským letadlem. Finské ministerstvo obrany zahájilo vyšetřování údajného narušení vzdušného prostoru země ruským vojenským letadlem.

"Ruské vojenské letadlo je podezřelé z narušení teritoria ve východní části Finského zálivu, poblíž města Loviisa. K možnému narušení území došlo ráno 10. června. Letadlo zůstalo ve finském vzdušném prostoru asi dvě minuty," uvedlo finské ministerstvo obrany.

Ministr obrany Antti Häkkänen uvedl, že Helsinky berou možné porušení zákona vážně a úřady zahájily vyšetřování incidentu.

"K předchozímu potvrzenému narušení území ruským letectvem došlo v srpnu 2022. Dvě ruské stíhačky byly ve finském vzdušném prostoru ve Finském zálivu," dodalo ministerstvo.

Ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že letadla dlouhého doletu prováděla plánované lety ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami Baltského, Barentsova a Norského moře.

"Akce se týkala strategických nosičů raket Tu-95MS a také dálkových bombardérů Tu-22M3. Nejdelší let trval více než 6 hodin. V některých fázích trasy byly dálkové bombardéry doprovázeny stíhačkami cizích států," poznamenalo ruské ministerstvo obrany.

Zdůraznilo, že všechny lety ruských vzdušně-kosmických sil jsou prováděny v "přísném souladu" s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru.

Na konci loňského roku, poté, co se Finsko stalo členem NATO, Helsinky a Washington podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Aby se na to mohli připravit, bude jim umožněn neomezený přístup do 15 zařízení a oblastí, kde mohou skladovat vojenské vybavení a munici, uvedla agentura Reuters s odvoláním na text dohody. Patří mezi ně čtyři letecké základny, vojenský přístav a železnice na severu země vedoucí k ruským hranicím.

