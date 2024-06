Jak ruský agent pracoval na prosazování narativu Moskvy v Evropě

12. 6. 2024

čas čtení 7 minut

Operativec ruské rozvědky, který vede dezinformační kampaň Kremlu v Africe, pomáhal řídit vlivové operace v Evropě po celá léta, podle dokumentů, které viděli agentura Bloomberg a vládní úředníci obeznámení s touto záležitostí, informuje Alberto Nardelli. Operativec ruské rozvědky, který vede dezinformační kampaň Kremlu v Africe, pomáhal řídit vlivové operace v Evropě po celá léta, podle dokumentů, které viděli agentura Bloomberg a vládní úředníci obeznámení s touto záležitostí,

Arťom Kurejev, který byl v roce 2022 identifikován jako agent ruské Federální bezpečnostní služby v estonském soudním případu, byl v častých kontaktech s nejméně půl tuctem evropských novinářů. Některým z nich zařídil a uhradil cestovní náklady na návštěvu okupovaných území na Ukrajině a občas se zdá, že nabídl, že zaplatí za podstrčené zpravodajské články, ukazují dokumenty.

Při jiných příležitostech si osvojil jemnější metody, aby se pokusil ovlivnit zpravodajství, a to organizováním rozhovorů, označováním témat ve zprávách a debatami o nich nebo organizováním tiskových akcí.

Země skupiny G7 a Evropská unie před summitem lídrů, který se bude konat tento měsíc v Itálii, učinily z boje proti ruským dezinformacím a vlivovým operacím nejvyšší prioritu. Toto úsilí zahrnuje veřejné odhalování ruských kampaní a metod, sankcionování médií a jednotlivců a koordinaci reakcí na akce Moskvy, jakož i snahu zabránit šíření dezinformací na hlavních technologických platformách.

Čelit takovým dezinformačním kampaním však není snadné, protože jejich cílem je zasít zmatek a pochybnosti v cílovém publiku, spíše než přesvědčit lidi o konkrétním souboru faktů - aby se polarizovala společnost v otázkách, jako je migrace, válka nebo vztahy Západu se zbytkem světa.

Dokumenty poskytují hluboký vhled do operací a metod jednoho ruského zpravodajského agenta, který se podílel na vlivových kampaních v Evropě. Podobných operací po celém kontinentu i jinde bude mnoho.

Americké ministerstvo zahraničí v únoru obvinilo ruské zpravodajské služby z poskytování materiální podpory a poradenství nové informační agentuře s názvem "Africká iniciativa". Uvedla, že projekt šíří "smrtící dezinformace" o USA a Evropě, včetně údajného vypuknutí virového onemocnění přenášeného komáry ve snaze podkopat programy veřejného zdraví.

Jmenovala Kurejeva šéfredaktorem iniciativy a uvedla, že projekt také rekrutoval členy z "rozpadajících se podniků" zesnulého vůdce žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, který loni zahynul při leteckém neštěstí.

Federální bezpečnostní služba, známá jako FSB, a Africká iniciativa na žádosti o komentář ke Kurejevovi nereagovaly.

Kurejev byl také v lednu jmenován investigativním webem The Insider jako kontakt lotyšské zákonodárkyně v odcházejícím Evropském parlamentu Taťány Ždanoky, kterou média obvinila ze spolupráce s ruskou rozvědkou. Ždanoka, která nekandidovala ve víkendových volbách do Evropského parlamentu, obvinění popřela v prohlášení na Facebooku. Její kancelář v e-mailu uvedla, že Ždanoka viděla Kurejeva jednou v Bruselu na akci v Evropském parlamentu, ale kromě toho o něm nic bližšího neví.

Kreml popírá, že by se Rusko podílelo na dezinformačních kampaních v Evropě. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v lednu odmítl obvinění ze špionáže proti Ždanoce jako "hon na čarodějnice" srovnatelný s érou mccarthismu v USA v 50. letech. "Kolik lidí bylo zatčeno a uvrženo do vězení na základě obvinění ze styků s komunisty nebo KGB?" řekl novinářům. "To je to samé."

Jeden z autorů článku The Insider, bývalý reportér Bellingcatu Christo Grozev, loni tvrdil, že novinář ze Severní Makedonie jménem Darko Todorovski dostával platby za publikování článků v Bulharsku.

Ruský dokument, který viděla agentura Bloomberg, naznačuje, že Kurejev souhlasil s tím, že Todorovskému zaplatí 300 eur za články ve dvou publikacích. Není známo, zda a kdy byly takové platby provedeny.

Todorovski uvedl, že se zúčastnil tří návštěv vojenských zón na Ukrajině, které pro novináře zorganizovalo ruské ministerstvo obrany. Znal Kurejeva z těchto tiskových turné jako někoho, kdo pracuje pro mediální společnost a "spolupracuje s mnoha novináři z různých zemí, včetně Západu," řekl v pondělí v e-mailových odpovědích na otázky.

Todorovski řekl, že články, které napsal o těchto návštěvách, byly publikovány v Bulharsku, i když popřel Grozevovo tvrzení o platbách. "Prohlášení bez důkazů, že jsem obdržel peníze a pokyny, nejsou závažná," řekl.

Podle dokumentů korespondence mezi oběma muži z let 2021 až 2023 zahrnuje pokyny k distribuci a vyhledávání článků v ruských a anglických překladech na okrajových webech, jako jsou londonnewstime.com a veteranstoday.com, a také rezervace hotelů, které Kurejev provedl na dva z Todorovského pobytů v Rusku v dubnu loňského roku.

Todorovski řekl, že měl v té době pozvání k účasti v televizních programech o Asii "a na univerzitě se konala konference a pracovní setkání". Dodal, že vzhledem k tomu, že se účastní mnoha konferencí a fór, nemůže vědět, kdo platí za všechny jeho hotely. Todorovski uvedl, že se s Kurejevem setkal v roce 2022 v Rusku.

Některé z těchto výměn názorů odrážejí techniky typické proruské propagandistické kampaně, která často zahrnuje vymyšlené zprávy umístěné na okrajových webových stránkách a poté zesílené prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích nebo převzaté státními médii.

Jeden z evropských vládních činitelů uvedl, že Kurejev a Todorovski byli v loňském roce zapojeni do práce na webové stránce s názvem "antibellingcat", která se věnovala diskreditaci investigativního média.

Todorovski řekl, že projekt opustil před rokem a věřil, že už není aktivní.

Evropský představitel, který si nepřál být jmenován, protože informace jsou citlivé, řekl, že Kurejev byl v kontaktu s ruskou vojenskou rozvědkou GRU ohledně některých aspektů svých evropských vlivových operací. GRU na žádost o komentář nereagovala.

Ze samostatných dokumentů vyplývá, že Kurejev rezervoval a zaplatil letenky skupině novinářů na návštěvu Krymu v roce 2023, dlouho poté, co začala totální válka Ruska na Ukrajině. Rusko obsadilo Krym v roce 2014, což vyvolalo mezinárodní sankce.

Kurejev je v kontaktu s dalšími novináři od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a roky předtím.

Dokumenty naznačují, že on a další zpravodajský důstojník se setkali odděleně s nejméně jedním reportérem z členského státu EU v Rusku, Turecku a jinde. Nejméně ve dvou případech, v srpnu 2019 a v březnu 2022, novinářovy ruské kontakty uhradily cestovní náklady.

Ačkoli se mnohé z těchto diskusí týkají zpravodajství, jako je zprostředkování rozhovorů nebo organizování cest do Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny, dokumenty neposkytují důkazy, že by práce těchto novinářů byla řízena nebo financována Moskvou.

V roce 2021 byl Kurejev podle některých dokumentů v kontaktu s novináři a zprostředkovateli v rámci plánu na zapojení tisku v evropských zemích v souvislosti s ruským předsednictvím Arktické rady. Jeden ze zprostředkovatelů oslovil několik místních novinářů v severské zemi, ale není jasné, zda někdo z nich odpověděl.

Zdroj v angličtině: ZDE

-1