Mezinárodní trestní soud by měl vyšetřit izraelský zásah na záchranu rukojmích

14. 6. 2024

Pokud je pravda, že při záchraně čtyř rukojmích ze strany IDF zemřelo více než 100 žen a dětí, porušil Izrael mezinárodní právo, zdůrazňuje Kenneth Roth.



Obrovské ztráty na životech Palestinců spojené se záchranou čtyř rukojmích držených Hamásem, kterou izraelská armáda provedla 8. června, volají po vyšetření. Únos a zadržování těchto čtyř civilistů Hamásem byl jasným válečným zločinem, ale to nezbavuje izraelskou armádu povinnosti dodržovat při záchranné operaci mezinárodní humanitární právo. Dostupné důkazy naznačují, že Izrael selhal v několika smrtelně nebezpečných ohledech.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy, jehož čísla se obecně ukázala jako spolehlivá, uvádí, že při operaci bylo zabito nejméně 274 Palestinců a více než 600 jich bylo zraněno. Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, ale uvádí, že mezi mrtvými je 64 dětí a 57 žen, což je 44 % z celkového počtu. Vzhledem k tomu, že mnoho mužů, kteří byli v průběhu operace zabiti, se nacházelo na nedalekém tržišti, musíme předpokládat, že značná část z nich byli také civilisté. To je hrozivý počet civilních obětí.

Mezinárodní humanitární právo vyžaduje, aby se armáda zdržela zahájení útoku, pokud by předpokládané civilní oběti "byly nadměrné ve vztahu ke konkrétní a přímé vojenské výhodě, kterou očekává". Lze dospět k závěru, že izraelská operace tomuto standardu neodpovídala.



Tím spíše, že se zpochybňuje její nezbytnost. Po záchraně těchto čtyř rukojmích osvobodila izraelská vojenská operace celkem sedm živých rukojmích. Naproti tomu více než 100 rukojmích bylo propuštěno v důsledku dohody Izraele s Hamásem o příměří z listopadu 2023. Málokdo pochybuje o tom, že k tomu, aby se většina zbývajících rukojmích vrátila domů živá, bude nutná další dohoda. Jednání probíhají bolestně pomalu, částečně proto, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zřejmě upřednostňuje svůj nerealizovatelný cíl před osvobozením rukojmích zničit Hamás.



Izrael upozorňuje, že Hamás ohrožuje civilisty tím, že drží rukojmí v hustě obydlené čtvrti Nuseirat v centrální části Gazy. Mezinárodní humanitární právo vyžaduje, aby vojenské síly přijaly "veškerá možná opatření" k ušetření civilistů, což Hamás porušil tím, že držel rukojmí ve dvou obytných domech v Nuseiratu, ale to nezbavuje Izrael samostatné povinnosti vyhnout se útoku, který způsobuje nepřiměřené škody civilistům. Palestinští civilisté nepřestávají být civilisty jen proto, že jsou ohroženi Hamásem.



Povinnost přijmout veškerá proveditelná opatření se vztahuje i na izraelskou armádu. Jedním ze zřejmých opatření je zahájit vojenské operace v době, kdy je přítomno méně civilistů, ale izraelská armáda zahájila záchrannou operaci krátce před polednem v naději, že překvapí Hamás, který by očekával noční operaci. To možná zvýšilo bezpečnost operace pro zúčastněné izraelské vojáky, ale přeneslo to riziko na mnoho palestinských civilistů, kteří byli uprostřed dne venku, zejména na nedalekém trhu, což značně zvýšilo počet obětí.



Zdá se, že operace na záchranu jedné ženské rukojmí proběhla relativně hladce, ale záchrana tří mužských rukojmích, kteří byli drženi v odděleném obytném domě, narazila na problémy. Než se izraelské síly k těmto rukojmím dostaly, čelily přestřelce a poté při útěku útokům raketovými granáty.



"Ve snaze poskytnout záchranářům dostatek času a dostatečné krytí k tomu, aby dostali zajatce na svobodu," izraelské letectvo podle New York Times "začalo zasahovat desítky blízkých cílů". Očití svědci hlásili "těžké bombardování ... s raketami a střelami dopadajícími na hustě zaplněný tábor, kde žijí tisíce vysídlených rodin". Jeden z představitelů nemocnice uvedl, že "mnoho Palestinců bylo zabito a zraněno při úderech v blízkosti tržiště Nuseirat, které bylo podle něj plné kolemjdoucích".



Jaké byly ony "desítky blízkých cílů", na které izraelské letectvo zaútočilo? Bylo schopno v tehdejším chaosu zasáhnout bojovníky Hamásu s nějakou přesností? Nebo prostě jen shazovalo bomby do okolí v naději, že uvolní cestu záchranářům k útěku, přestože oblast byla plná civilistů? To nevíme, ale nezávislé vyšetřování je jednoznačně nutné. Nevybíravé útoky jsou válečným zločinem.





Ještě jeden prvek izraelské operace si zaslouží pozornost. Podle izraelského tisku přinejmenším část záchranného týmu vjela do Nuseiratu v nákladním autě, které mělo vypadat, jako by vezlo nábytek pro vysídlené Palestince, a "auto řídila vojákyně v civilním oblečení". To může představovat válečný zločin perfidie, který zakazuje vojákům převlékat se během vojenských operací za civilisty, pokud to vede ke smrti nebo zranění.





Kenneth Roth, bývalý výkonný ředitel organizace Human Rights Watch (1993-2022), je hostujícím profesorem na Princetonské škole veřejných a mezinárodních vztahů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Účelem tohoto pravidla je ochrana civilistů. Vojáci sice mohou provádět úskoky - například předstírat, že jedou vlevo, zatímco jedou vpravo -, ale nesmějí se vydávat za chráněnou osobu, například za civilistu, protože to ohrožuje civilisty, když je nepřátelské síly nedokážou rozeznat od vojenských sil protivníka. Proto vojáci v boji nosí uniformy.Co lze nyní dělat? Izraelská armáda v minulosti nevyšetřovala vysoké představitele IDF za válečné zločiny, natož aby zkoumala pravidla nasazení, která vydává pro vojenské operace. Proto je zapotřebí vyšetřování mezinárodním trestním soudem. Hlavní žalobce Karim Khan již požádal o vydání zatykače v souvislosti se strategií vyhladovění, kterou v Gaze údajně uplatňovali Netanjahu a jeho ministr obrany Yoav Gallant, a naznačil, že by mohl stíhat používání bomb o váze dva tisíce liber Izraelem, které decimují civilní čtvrti. Na jeho seznam incidentů, které si zaslouží prověření, by se měla přidat i tato snaha o záchranu rukojmích.Je rovněž zapotřebí vyvíjet politický tlak. Americká vláda uvítala propuštění čtyř rukojmích, ale obrovské ztráty na životech palestinských civilistů si nezasloužily ani poznámku pod čarou. Pokud americká vláda dá zelenou takovým smrtícím operacím navzdory vážným otázkám o jejich legálnosti, jen tím povzbudí Netanjahua k dalším podobným akcím.