"Mozek je velmi zranitelný": Nizozemští cyklisté jsou vyzýváni k nošení přileb, protože počet úmrtí na silnicích roste

17. 6. 2024

V tomto národě cyklistů je nošení přileb vzácné, ale úřady nabádají lidi, aby se nad tím zamysleli



Když 42letá Myrthe Bossová nasedá na kolo a jede na nákup do nizozemského města Ede, nasazuje si helmu. Tento úkon, který je v mnoha zemích považován za nezbytný, označuje Bossovou v Nizozemsku, kde je nošení přileb vzácné, za radikální osobu.

Nyní však nizozemská vláda a provincie - a také neurologové jako Bossová - v souvislosti s rostoucím počtem úmrtí v dopravě, která jsou spojena zejména se staršími jezdci a elektrokoly, tlačí na to, aby se cyklisté zamysleli.



"Jsem velkým fanouškem cyklistiky, ale je důležité se chránit," říká Bossová. "Mozek je velmi zranitelný orgán s omezenou schopností regenerace. Pokud spadnete z kola a utrpíte poranění mozku, má to dlouhodobé následky. A velká část lidí, kteří spadnou při jízdě na kole, má poranění mozku."



Sama to moc dobře ví: v roce 2019 zemřela její matka po srážce s autem na kruhovém objezdu. "Přilba nezabrání všemu, ale zajistí, že na hlavu dopadá méně nárazů z ulice," říká Bossová. "Vidíte, co to udělá v rodině, když takhle někoho ztratíte."



Podle organizace Veiligheid NL, která se zabývá prevencí úrazů, vzrostl v Nizozemsku počet cyklistů, kteří se každoročně vážně zraní, za posledních deset let o 27 %. Nizozemský institut pro výzkum bezpečnosti silničního provozu (SWOV) zjistil, že kdyby všichni cyklisté nosili přilby, bylo by ročně o 85 úmrtí méně. Evropská rada pro bezpečnost dopravy mezitím varuje, že smrtelné nehody starších lidí a elektrocyklistů vrátily nizozemskou bezpečnost silničního provozu "o 15 let zpět".



Jízda na kole je součástí kulturní identity země a 28 % cest se uskutečňuje na kole. Děti často nosí přilby, ale dospělí bývají velmi odolní.



Ve snaze změnit tuto mentalitu plánuje nizozemské ministerstvo dopravy příští měsíc zveřejnit pokyny pro dobrovolné používání přileb. Provincie, jako je Gelderland a Utrecht, se již snaží přispět svým dílem a pořádají úspěšné slevové akce, zatímco společnosti zabývající se rozvozem jídla, jako je Just Eat, nyní zavedly povinné přilby pro cyklisty rozvážející zboží. Nedávný úvodník v lékařském časopise Medisch Contact měl jednoduchý titulek: "Ta fraktura lebky ti sluší."



Dokonce i sdružení cyklistů Fietsersbond mění tón a zároveň zdůrazňuje, že bezohledné řidiče ani špatnou infrastrukturu nelze omluvit. "Zastáváme stanovisko, že helmy nehodám nezabrání, ale může být moudrým rozhodnutím ji dobrovolně nosit," uvedla jeho ředitelka Esther van Garderen. "Přílišné zdůrazňování toho, že byste měli nosit přilbu, by však lidi od jízdy na kole někdy odradilo a působí dojmem obviňování obětí. Myslím, že to přichází pomalu, i když neexistuje společnost s nulovým nebezpečím a my si vážíme naší kultury, kde můžete jezdit na kole bezpečně a svobodně."



Dánsko, které se pyšní stejně přívětivým klimatem pro cyklisty, se na své jižní sousedy dívá přezíravě. Martin Hein, mluvčí ministerstva dopravy, uvedl, že přilby tam sice nejsou povinné, ale mnoho Dánů si je po kampaních nevládních organizací za bezpečnou jízdu na kole oblíbilo. "Protože jsou chytří," řekl. "Máme jen velmi málo kromě hlavy, a pokud se o ni nebudeme starat, nebudeme schopni zabezpečit své rodiny."





Ačkoli země jako Austrálie a Švédsko mají přísná pravidla pro používání přileb, Dánové se obávali, že zákon by lidi od jízdy na kole odradil a nakonec by byl pro jejich zdraví horší. Podle Patricka Rugebregta, mluvčího organizace SWOV, která zkoumala nedávnou kampaň o přilbách v provincii Zeeland, mají podobnou nechuť i svobodomyslní Nizozemci. "Největší překážkou je veřejné mínění," řekl.

"Jednak jsou Holanďané dost ješitní, a druhak si Holanďané neradi nechávají poroučet: když někdo řekne, že musíš udělat tohle, udělají pravý opak. To je zakořeněno v naší kolektivní DNA. Ale jedna dobrá věc u elektrokol je, že děti starších lidí říkají svým rodičům: měli byste nosit helmu. Stává se to normálnější."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Bart Groothuijze, který vede nadaci Castodian propagující bezpečnější jízdu na motorce, viní z toho nemístný pocit svobody a ješitnost. "Můj postoj je takový, že pokud nenosíte helmu při jízdě na kole, koni nebo jakémkoli jiném dopravním prostředku, ve kterém jste vystaveni všemožným živlům, jste buď blbí, nebo se z vás po havárii stanou blbcii," řekl.