Izraelští vojáci: Na ponižování Palestinců není nic špatného

19. 6. 2024

Z dokumentárního filmu o pozoruhodných názorech některých Izraelců:

"Tady říká voják, že zničili palestinskou univerzitu. V Gaze už teď není školství."

Izraelský voják: "Myslíte si, že školství v Gaze bylo něco, co se mělo zachovat?"

"Pro lidi je to ponižující, a víte... "

Izraelský voják: "Možná je to ponižující... "

"Je to něčí domov. Palestince to dehumanizuje."

Izraelský voják: "Ponižování Palestinců nevidím jako problém. Na ponižování Palestinců není nic špatného"

🚨 The [@zeteo_news] documentary trailer is out, and even the brief clips are shocking. The trailer features interviews with soldiers that reveal some shocking details.



You must watch this! ->> pic.twitter.com/SBVwtqGXeq