USA: Ohledně zabíjení civilistů se musíte obrátit na Izrael, my mu jen dodáváme zbraně

19. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Novinář: Když mluvíte o Západním břehu Jordánu, Haaretz, izraelský deník informoval, že izraelští ostřelovači usmrtili v uprchlickém táboře v Dženínu sedm nevinných kolemjdoucích. To samozřejmě není Gaza. Mezi mrtvými byli dva teenageři a ředitel vládního nemocničního chirurgického oddělení. Takže to jsou vojáci, kteří se zaměřují na sedm lidí, mají je v dalekohledu, vidí, co to je za lidi, je to na Západním břehu. Jaké je tohohle vysvětlení?



Mluvčí americké vlády: To vám vysvětlit nemohu. Musíte se obrátit na vládu Izraele. 5žekl bych, že takovýto incident by se měl vyšetřit. Izrael by to měl vyšetřit. Pokud to byli vojáci IDF, měly by to vyšetřit IDF. Pokud zjistí nějaké chyby, budou se muset zodpovídat a musí to být zveřejněno.



Novinář: Jednaly Spojené státy vůbec s Izraelem o této otázce?



Mluvčí americké vlády: Musel bych zkontrolovat, zda jsme se zmínili o tomto konkrétním incidentu, ale obecně se to v takovýchto incidentech děje.



