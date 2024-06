Krevní test posílený umělou inteligencí dokáže odhalit Parkinsonovu chorobu několik let před jejím nástupem

19. 6. 2024

Podle vědců by nová metoda včasné diagnostiky mohla zlepšit výzkum léčby, která by zpomalila nebo zabránila onemocnění



Vědci sdělují, že krevní test, který využívá umělou inteligenci, dokáže předpovědět, u koho se rozvine Parkinsonova choroba, a to až sedm let předtím, než se objeví její příznaky.



Test je navržen tak, aby fungoval na zařízení, které se již nachází v mnoha laboratořích zdravotnictví, a pokud bude ověřen na široké populaci lidí, mohl by být v Británii do dvou let k dispozici zdravotnickým službám.



"V současné době zavíráme dveře do stáje, až když kůň utekl," řekl profesor Kevin Mills, vedoucí autor studie z UCL Great Ormond Street Institute of Child Health. "Musíme se k lidem dostat dříve, než se u nich objeví příznaky. Vždy je lepší dělat spíše prevenci než léčbu."



Parkinsonova choroba je nejrychleji rostoucím neurodegenerativním onemocněním na světě, což je dáno především stárnutím populace. Touto poruchou trpí více než 10 milionů lidí na celém světě. Je způsobena hromaděním bílkoviny zvané alfa-synuklein, která poškozuje nebo ničí nervové buňky produkující důležitou látku dopamin v části mozku zvané substantia nigra.



Lidé, u nichž se Parkinsonova choroba rozvine, mohou pociťovat třes, potíže s pohybem a svalovou ztuhlost, ale také problémy s rovnováhou, pamětí, závratě a bolesti nervů. Mnozí dostávají substituční dopaminergní léčbu, ale probíhá snaha o nalezení léčby, která by nemoc zpomalila nebo zastavila.



Při vývoji testu použili vědci z UCL a univerzity v Göttingenu algoritmus strojového učení, aby u pacientů s Parkinsonovou chorobou rozpoznali charakteristický vzorec osmi krevních bílkovin. Algoritmus pak dokázal předpovědět budoucí výskyt Parkinsonovy choroby u dalších pacientů, kteří poskytli vzorky krve. U jednoho pacienta byla porucha správně předpovězena více než sedm let před vznikem příznaků. "Je možné, že by to mohlo jít ještě dál," uvedla doktorka Jenny Hällqvistová z Neurologického ústavu UCL a první autorka studie publikované v časopise Nature Communications.



Prof. Roger Barker, konzultant neurologie, který se specializuje na Parkinsonovu chorobu na univerzitě v Cambridge a v nemocnici Addenbrooke's, uvedl, že pokud bude test ověřen dalšími skupinami, zvyšuje se možnost diagnostikovat Parkinsonovu chorobu v nejranějších stadiích, což umožní zařazovat pacienty do klinických studií v době, kdy proces onemocnění teprve začíná. "Lidé s Parkinsonovou chorobou by tak mohli být léčeni chorobu modifikujícími terapiemi ještě předtím, než ztratí mnoho buněk v mozku," řekl. "Je zřejmé, že takové terapie musíme ještě najít, ale tato studie je krok správným směrem."





Prof. Ray Chaudhuri, lékařský ředitel Mezinárodního centra excelence Parkinsonovy nadace, uvedl, že existuje "obrovská neuspokojená potřeba" krevních testů, které by předpovídaly a diagnostikovaly Parkinsonovu chorobu, ale upozornil, že takové testy s sebou nesou "velké problémy".



"Parkinsonova choroba není jediné onemocnění, ale syndrom a může se projevovat různými způsoby," řekl. "Léčba se proto liší a jedna velikost není vhodná pro všechny. V této fázi je nepravděpodobné, že by předpověď mohla tyto podskupiny signalizovat." Dodal, že bez účinné léčby vyvolává včasná diagnóza značné etické problémy a také může mít vliv na pojistné smlouvy pacientů.





"Tento proces nám však pomáhá získat skupinu lidí s Parkinsonovou chorobou, kteří mohou být připraveni nebo vhodní pro budoucí zkoušky neuroprotektivních molekul," řekl Chaudhuri. "Navíc existují předběžné důkazy, že u těchto "rizikových" lidí s Parkinsonovou chorobou může být fyzická aktivita a programované cvičení prospěšné z hlediska možného zpomalení průběhu nemoci."







