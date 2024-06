Jaderný tendr a císařovy nové šaty

19. 6. 2024 / Boris Cvek

S napětím čekám na výsledek jaderného tendru. Budou to Francouzi, nebo snad Jihokorejci? Budou to dva, nebo čtyři bloky? Bude vůbec rozhodnuto? Řekněme, že rozhodnuto být musí. To by byla totiž strašná blamáž. Ale rozhodnutí je jen začátek dlouhé cesty.

Musejí se sehnat peníze, lidi, musí fungovat povolovací procesy. Řekněme, že by se mohlo skutečně začít stavět podle předpokladů, tedy v roce 2029. Věříte tomu? Já ne. Myslím, že se nezačne stavět nikdy. Ale i kdyby se to podařilo, stále jsme na začátku. Výstavba jaderné elektrárny ve francouzském Flamanville začala v roce 2007 a měla stát až do spuštění do provozu v roce 2012 3,3 miliardy eur. Ještě stále není v provozu a náklady už nyní přesáhly 19 miliard eur. Zpoždění tedy 12 let.

Ale i kdyby se to u nás dařilo mnohem lépe a měli bychom zpoždění jen 10 let, budeme ve 30. letech v situaci, že elektřinu budeme muset dovážet. Firmy už tlačí na rozvoj infrastruktury, jež by umožnila dovoz levné elektřiny z Německa. Kromě toho kolem roku 2040 bude velmi pravděpodobně zelená energie ještě levnější a dostupnější než dnes. Je to jako v té pohádce Hanse Christiana Andersena o císaři, který je nahý. Někdy se stává, že lidé se zblázní a hrají komedii, ačkoli všichni vidí, že císař na sobě žádné šaty nemá. Jen dítě má odvahu říci pravdu. Nechápe finanční zájmy, nemá výchovou formovanou optiku.

Vraťme se ale do současnosti. Prvním krokem na cestě k nalezení bolestné pravdy musí být tendr. Až se císař objeví nahý, bude mít frak, nebo hermelín? Budeme mít dva bloky, nebo čtyři? Budou to Francouzi, nebo Jihokorejci?

