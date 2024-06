Izrael zřejmě "systematicky porušuje" válečné zákony, konstatuje úřad OSN pro lidská práva

19. 6. 2024

Izraelské síly zřejmě opakovaně porušují základní zásady válečného práva, uvedl úřad OSN pro lidská práva. Podle úřadů vedených Hamásem bylo zabito více než 37 000 Palestinců.



Podle OSN izraelská armáda zřejmě opakovaně porušuje válečné zákony a nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.

Toto tvrzení vychází z hodnocení šesti izraelských útoků, které si v Gaze mezi 7. říjnem a 2. prosincem vyžádaly vysoký počet obětí a zničily civilní infrastrukturu.

Volker b vysoký komisař OSN pro lidská práva, uvedl, že požadavek na volbu metod, které se vyhýbají civilním škodám nebo je alespoň minimalizují, "se zdá být soustavně porušován".



Mluvčí úřadu OSN uvedl, že "je třeba se ještě dočkat věrohodného a transparentního vyšetřování", a dodal, že bude třeba "v tomto ohledu podniknout mezinárodní kroky", pokud Izrael vyšetřování neprovede.



Stálá mise Izraele při OSN v Ženevě označila analýzu za "věcně, právně a metodologicky chybnou".



Izraelská ofenzíva - zahájená po smrtícím útoku Hamásu ze 7. října - zabila podle úřadů v Gaze více než 37 000 Palestinců.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý prohlásil, že USA zadržují zbraně, a naznačil, že to zpomalilo ofenzívu ve městě Rafáh na jihu Gazy.



"Je nemyslitelné, aby v posledních několika měsících americká administrativa zadržovala zbraně a munici Izraeli," řekl.



Prezident Joe Biden od května odkládá dodávky některých těžkých bomb Izraeli kvůli obavám ze zabíjení civilistů v Gaze.



USA se snaží vyhnout jakémukoli náznaku, že izraelské síly překročily červenou linii, což by vyvolalo rozsáhlejší zákaz dodávek zbraní.



Navzdory mezinárodnímu tlaku izraelské síly ve středu podle palestinských obyvatel a zdravotníků postoupily hlouběji do západního Rafáhu.



Podle nich bylo zabito osm lidí, přičemž obyvatelé hlásili, že po půlnoci se tanky přesunuly do pěti čtvrtí a že v oblasti al Mawasi došlo k silnému ostřelování a střelbě do stanů.



Zatímco obavy z neutěšených humanitárních podmínek v Gaze přetrvávají, napětí na severní izraelské hranici s Libanonem roste.



Íránem podporovaný Hizballáh si s Izraelem již osm měsíců vyměňuje palbu a minulý týden vypálil dosud největší salvy raket a dronů na izraelské vojenské objekty.





Stalo se tak poté, co izraelský úder zabil dosud nejvýše postaveného velitele.







