Zvlášť hloupé vyjádření paní Černochové

20. 6. 2024

Mimořádně hloupé je proto, že nožem by samozřejmě nezabil patnáct lidí. Kromě toho, řešením je samozřejmě zákaz soukromého vlastnictví střelných zbraní, viz Británie po masakru střelnou zbraní ve škole v Dunblane.

“Kdyby tam nešel se zbraní s tlumičem, šel by tam s nožem,“ uvedla Černochová k činům masového vraha z filozofické fakulty. Co říkat jiného, když dříve nelegální tlumiče prolobbujete na přání majitelů střelnic zrovna vy... Strašný. https://t.co/QWhh4rFUjO

Pro kontext je asi ještě nutno dodat, že další ze spoluautorů zákona, bývalý sociální demokrat Hamáček, je už mimo politiku a pracuje pro zbrojařskou firmu.



To kdybyste nevěděli, jak to vypadá, když se nějaká lobby směje pozůstalým do obličeje. https://t.co/zoHSE1CMU8