Izrael bude blokovat Mezinárodní červený kříž

20. 6. 2024

Nejprve se Izrael pokusil marginalizovat, zakázat a nahradit OSN @UNRWA Nyní se snaží vytvořit mechanismus, který by nahradil Mezinárodní červený kříž @ICRC. Návštěvy vězňů od Červeného kříže jsou ctěny, respektovány a povolovány bojoujícími stranami po celém světě.

First Israel tried to marginalize and replace the United Nations @UNRWA



Now it is seeking to establish a mechanism to replace @ICRC. Red Cross prisoner visits are honored, respected and permitted by combatants around the globe. https://t.co/O3aNKta7lH