Zelená perla za rok 2023 se vybírá z výroků čtrnácti osob

25. 6. 2024

Tisková zpráva ze dne 25. června 2024:





Z osmnácti výroků ve finále jich má nejvíce senátor Tomáš Jirsa





Největší šanci získat Zelenou perlu 2023 má stejně jako loni starosta Hluboké nad Vltavou a senátor za ODS Tomáš Jirsa, který soutěží se třemi antiekologickými výroky.



Po dvou výrocích mají předseda hnutí ANO, poslanec a majitel Zelené perly 2013 a 2019 Andrej Babiš a předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Nezávislá komise, složená z devadesáti čtyř osob, nyní rozhoduje o vítězi ankety.



„Ze zaslaných výroků veřejností jsme uznali třicet od sedmnácti osob, přičemž ve finále je osmnáct výroků od čtrnácti osob, takže letos je výběr pestrý. Mezi nimi jsou i čtyři osoby, které v minulosti získaly buď Zelenou perlu, nebo titul Ropák za antiekologický čin,“ sdělil koordinátor ankety Zelená perla Miroslav Patrik z Dětí Země – Brno, který třicet let do roku 2022 organizoval i anketu Ropák.



Tématem tří výroků senátora za ODS Tomáše Jirsy je odmítání důkazů, že za změnami klimatu může hlavně lidstvo. Předsedovi hnutí ANO, poslanci a majiteli Zelené perly 2013 a 2019 Andreji Babišovi zase vadí, že v institucích EU převažuje ekologická legislativa, která Evropu zničí.



Podle předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné vyšší ochrana přírody bude znamenat konec zemědělství a průmyslu využívající fosilní zdroje.



Silným kandidátem je i bývalý prezident Václav Klaus, který se stal Ropákem 1993 a je majitelem Zelené perly za roky 1995, 2005 a 2007. Podle něho je ekologická politika stejně nebezpečná jako komunismus.



Dalším je předseda představenstva Vodní cesty, a. s., zastupitel Děčína za hnutí ANO a Ropák 2018 Jan Skalický, který tvrdí, že ochrana přírody nekontrolovaně brání veškeré výstavbě.



Poslanec za ANO a Ropák 2020 Karel Havlíček zase připomíná, že dálnice na Vídeň mohla být již hotová, i když měla a stále má velké problémy.



Zelenou perlu 2023 může také získat starosta Dolních Řasnic Marek Kratochvíl, ekonomický poradce premiéra Štěpán Křeček, starosta Malých Žernosek a poslanec Petr Liška (STAN), generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, poslanec a předseda SPD Tomio Okamura a europoslanci Alexandr Vondra (ODS) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).



Zelenou perlu 2022 získal primátor Českých Budějovic a zastupitel Jihočeského kraje Jiří Svoboda. Děti Země – Brno v letech 1993 až 2022 také uspořádaly třicet ročníků ankety o antiekologický čin Ropák, kterou již ukončily, neboť splnila svůj hlavní porevoluční účel. Poslední titul Ropák (2021) má Richard Brabec (ANO).



Odkazy na internetové stránky:



Čtenářské hlasování o Zelené perle 2023 (24.06.2024)

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ctenarske-hlasovani-o-zelene-perle-2023





Galerie držitelů Zelených perel za 28. ročníků





01) 1995 = Václav Klaus (předseda české vlády a předseda ODS)

02) 1996 = Jefim Fištejn (šéfredaktor Lidových novin)

03) 1997 = Petr Nečas (poslanec za ODS a předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS ČR)

04) 1998 = Libor Řehák (pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti MZe ČR a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců)

05) 1999 = Lukáš Mikulecký (bývalý přednosta Okresního úřadu v Jindřichově Hradci)



06) 2000 = Rudolf Zeman (pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR)

07) 2001 = František Brožík (poslanec za ČSSD a místopředseda PS P ČR)

08) 2002 = Miroslav Bindr (zemědělský podnikatel a nájemce pozemků u Rajchéřova)

09) 2003 = Petr Matiňák (starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48)

10) 2004 = Václav Havlíček (vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín)



11) 2005 = Václav Klaus (prezident České republiky)

12) 2006 = Jaroslav Kubera (primátor Teplic a senátor za ODS)

13) 2007 = Václav Klaus (prezident České republiky)

14) 2008 = Jaroslav Mencl (dopravní poradce)

15) 2009 = Pavel Kouda (náměstek hejtmanky Ústeckého kraje za ČSSD)



16) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)

17) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)

18) 2012 = Ladislav Jakl (tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR)

19) 2013 = Andrej Babiš (předseda představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda hnutí ANO)

20) 2014 = Miloš Zeman (prezident České republiky)



21) 2015 = Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR)

22) 2016 = Roman Váňa (poslanec za ČSSD)

23) 2017 = Ján Štuller (vládní zmocněnec pro jadernou energetiku)

24) 2018 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD)

25) 2019 = Andrej Babiš (předseda české vlády, poslanec a předseda hnutí ANO)



26) 2020 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)

27) 2021 = Pynelopi Cimprichová (místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie)

28) 2022 = Jiří Svoboda (primátor Českých Budějovic a zastupitel Jihočeského kraje za hnutí ANO)





Galerie držitelů titulu Ropák za 30. ročníků





01) 1992 = Július Binder (ředitel bratislavského podniku Vodohospodářská výstavba)

02) 1993 = Václav Klaus (předseda české vlády za ODS) a Vladimír Dlouhý (ministr průmyslu a obchodu za ODA)

03) 1994 = František Benda (ministr životního prostředí za KDS/ODS)

04) 1995 = František Malý (přednosta Okresního úřadu v Berouně)

05) 1996 = Josef Kupec (podnikatel brněnské firmy INVESTprojekt s. s r. o.)



06) 1997 = Stanislav Novotný (generální ředitel Povodí Morava, a. s. v Brně)

07) 1998 = Miroslav Grégr (ministr průmyslu a obchodu za ČSSD)

08) 1999 = Jiří Drda (poslanec za ODS a předseda představenstva liberecké firmy Termizo, a. s.)

09) 2000 = Josef Běle (náměstek ministra životního prostředí za ČSSD)

10) 2001 = Miroslav Beneš (poslanec a místopředseda ODS)



11) 2002 = Pavel Švarc (generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. a předseda představenstva Spolany, a.s.)

12) 2003 = Jaromír Schling (poslanec za ČSSD)

13) 2004 = Martin Pecina (náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD)

14) 2005 = Vlastimil Aubrecht (poslanec za ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy)

15) 2006 = Martin Říman (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ODS)



16) 2007 = Jiří Hodač (náměstek ministra dopravy)

17) 2008 = Pavel Bém (primátor hlavního města Prahy za ODS)

18) 2009 = Vladimír Tošovský (ministr průmyslu a obchodu)

19) 2010 = Pavel Drobil (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)

20) 2011 = Jan Stráský (ředitel Správy NP a CHKO Šumava)



21) 2012 = Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí a poslanec za ODS)

22) 2013 = Miloš Zeman (prezident České republiky)

23) 2014 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)

24) 2015 = Jan Mládek (ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD)

25) 2016 = Dan Ťok (ministr dopravy)



26) 2017 = Jaroslav Foldyna (poslanec, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zastupitel Děčína za ČSSD)

27) 2018 = Jan Skalický (předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L)

28) 2019 = Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj a nestr. poslankyně za hnutí ANO)

29) 2020 = Karel Havlíček (místopředseda české vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, nestr. za hnutí ANO)

30) 2021 = Richard Brabec (ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO)



