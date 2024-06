Po přiznání viny ze "špionáže" proti USA byl Julian Assange propuštěn na svobodu

26. 6. 2024

Dohoda s USA o přiznání viny umožňuje zakladateli WikiLeaks vrátit se do Austrálie po mimořádném právním boji trvajícím více než deset let





Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange odešel od soudu na americkém tichomořském ostrovním území Saipan na svobodu poté, co se přiznal k porušení amerického zákona o špionáži z roku 1917, a to na základě dohody, která mu umožnila vrátit se domů do Austrálie a ukončila mimořádnou 14 let trvající právní ságu.



Nejmenší a nejvzdálenější federální okresní soud v USA ve středu přijal dohodu o přiznání viny uzavřenou mezi Assangem a americkou vládou za podmínek, které vyžadovaly, aby se přiznal k jednomu trestnému činu spiknutí za účelem získání a vyzrazení tajných dokumentů národní obrany USA.

Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody bez dohledové doby a finančního trestu vzhledem k době, kterou si již odseděl v londýnské věznici Belmarsh. Ve středu v poledne odletěl ze Saipanu a zamířil do Canberry.



Jeho propuštěním končí právní sága, která trvala více než deset let a během níž Assange strávil pět let v přísně střeženém vězení a sedm let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kde bojoval proti vydání do USA, kde čelil 18 trestním obviněním.



V rozhovoru s novináři před soudem na Saipanu jeho právníci označili stíhání za "bezprecedentní" a za útok na svobodu projevu, ale uvedli, že je načase, aby tento boj skončil.



Bezprostředně po tříhodinovém slyšení americká vláda stáhla žádost o Assangeovo vydání z Británie, stáhla všechna zbývající obvinění, která byla v USA vznesena, a zakázala Assangeovi vrátit se do USA bez povolení. Zamířil rovnou na letiště a na australskou půdu měl přiletět ve středu v 19:30 (11:30 středoevropského času).



Assange, který na Saipan přiletěl z Londýna, dorazil k soudu v šedém obleku v doprovodu australského vysokého komisaře ve Spojeném království Stephena Smithe a australského velvyslance v USA Kevina Rudda. Přivítal ho houf zahraničních i místních médií, ale neodpovídal na žádné otázky.



Americké ministerstvo spravedlnosti souhlasilo s konáním slyšení na odlehlém ostrově kvůli Assangeovu nesouhlasu s cestováním na americkou pevninu a kvůli jeho blízkosti k Austrálii.



Assange během slyšení řekl, že se domníval, že americký první dodatek, který chrání svobodu projevu, chrání jeho činnost.



"Při práci novináře jsem vybízel svůj zdroj, aby poskytl informace, o kterých se říkalo, že jsou tajné, abych je mohl zveřejnit," řekl soudu. "Domníval jsem se, že první dodatek tuto činnost chrání, ale uznávám, že to bylo ... porušení zákona o špionáži."



Vládní zástupce USA Matthew McKenzie uvedl, že Assangeovy názory na první dodatek a zákon o špionáži se neshodují s fakty.



"Odmítáme tyto názory, ale akceptujeme, že je zastává," řekl McKenzie a podrobně popsal rozsáhlé informace, které WikiLeaks zveřejnil nebo získal od svého zdroje, Chelsea Manningové, která byla za svůj čin odsouzena k 35 letům vězení, ale odseděla si sedm let poté, co trest zmírnil tehdejší prezident Barack Obama.



Hlavní americká okresní soudkyně Ramona V. Manglona nakonec přijala Assangeovo přiznání viny a propustila ho bez dohledu vzhledem k již odslouženému času.



Na závěr slyšení řekla: "Po tomto prohlášení se zdá, že budete moci odejít z této soudní síně jako svobodný člověk. Doufám, že bude obnoven klid." Assange, který vypadal dojatě, objal svůj právní tým.



Assangeův právník Barry Pollack v následném projevu označil stíhání za "bezprecedentní" a za útok na svobodu projevu, ale řekl, že je načase, aby tento boj skončil. Dodal, že práce WikiLeaks bude pokračovat.



Na otázku, jak dlouho trvalo dosáhnout dohody, Pollack odpověděl: "Šedesát dva měsíců ve vězení Belmarsh."



Jennifer Robinsonová, vysoce postavená a dlouholetá členka Assangeova právního týmu, poděkovala jeho podporovatelům, včetně australského premiéra Anthonyho Albanese.



"Když australští představitelé činili kontakty s USA, věděli, že jednají s plnou autoritou australského premiéra," řekla.



"Pro Juliana Assange, jeho rodinu, přátele, příznivce i pro nás a všechny, kdo věří ve svobodu slova na celém světě, je obrovskou úlevou, že se nyní může vrátit domů do Austrálie a shledat se se svou rodinou."



WikiLeaks uvedly, že Assange odcestuje do Canberry, kde se shledá se svou rodinou.



Assangeův otec John Shipton, který vedl desetiletou kampaň za osvobození svého syna, řekl agentuře Reuters : "Moje víra nikdy, nikdy, nikdy nezemřela. To, že se Julian může vrátit domů do Austrálie a pravidelně se vídat se svou rodinou a dělat běžné životní věci, je poklad. Život měřený mezi krásou obyčejných věcí je podstatou života."



Dohoda o přiznání viny, která byla zveřejněna v pondělí, znamenala konec nadnárodního právního boje o Assangeův osud. Jeho činy vyvolaly konfliktní názory, přičemž někteří, včetně po sobě jdoucích amerických administrativ, ho obviňovali z ohrožení života. Jiní ho oslavovali jako hrdinu za to, že zveřejněním uniklých dokumentů poskytnutých Manningovou odhalil pochybení americké armády v Iráku a Afghánistánu.



"Tohle není něco, co se stalo za posledních 24 hodin," řekl Albanese na tiskové konferenci. Je to něco, co bylo zvažováno, trpělivě a kalibrovaně zpracováváno, což je způsob, jakým se Austrálie chová."



Než byl Assange uvězněn v Londýně, několik let se skrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, kde měl čelit obviněním ze znásilnění a sexuálního napadení, která popíral a která později švédské úřady stáhly.





Náhlý závěr umožňuje oběma stranám prohlásit, že dosáhly určitého úspěchu, neboť ministerstvo spravedlnosti bylo schopno vyřešit případ, který vyvolával ožehavé právní otázky a který by se vzhledem k zdlouhavému tempu vydávacího procesu možná vůbec nedostal před porotu.







