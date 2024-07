Osvobozený ředitel nemocnice v Gaze obvinil Izrael z opakovaného mučení

2. 7. 2024

Mohammed Abu Salmiya z nemocnice Al-Shifa svědčí, že ho Izrael mučil po dobu sedmi měsíců zadržování bez jakéhokoliv obvinění.



Ředitel největší nemocnice v pásmu Gazy obvinil Izrael z mučení sebe i dalších zadržených poté, co byl po sedmi měsících propuštěn z izraelských věznic a vazebních zařízení.



Mohammed Abu Salmiya, ředitel nemocnice al-Shifa ve městě Gaza, byl podle izraelských úřadů jedním z desítek Palestinců, kteří byli v pondělí propuštěni a vrátili se do Gazy.

Lékař, kterého Izrael zadržoval bez obvinění od listopadového zatčení na jeho pracovišti, uvedl, že on i další vězni byli v izraelské vazbě vystaveni "téměř každodennímu mučení".



Špatné zacházení zahrnovalo napadání obušky a psy, zbavování jídla a léků, jakož i fyzické a psychické ponižování, uvedl Abu Salmiya.



Spolu s Abú Salmíjou byli propuštěni i další zadržení, kteří rovněž tvrdili, že byli týráni. Tato tvrzení nebylo možné nezávisle potvrdit, ale shodují se s dalšími výpověďmi Palestinců, kteří byli drženi v izraelské vazbě.



Abú Salmíja rovněž uvedl, že zdravotnický personál v různých zařízeních, kde byl zadržován, se podílel na týrání "v rozporu se všemi zákony" a že některým zadrženým byly kvůli špatné lékařské péči amputovány končetiny.



Izraelská vězeňská služba, která již dříve několik podobných obvinění popřela, bezprostředně nereagovala.



Propuštění Abú Salmíji vyvolalo v Izraeli politickou roztržku a nejvyšší představitelé země popřeli, že by o tomto kroku předem věděli.



Izraelská zpravodajská služba Šin Bet uvedla, že o propuštění rozhodla společně s izraelskou armádou, "aby uvolnila místa ve vazebních střediscích". Agentura uvedla, že se "postavila proti propuštění teroristů", kteří se podíleli na útocích na izraelské civilisty, "takže bylo rozhodnuto propustit několik zadržovaných osob z Gazy, které představují menší nebezpečí".



Itamar Ben-Gvir, izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti, který řídí policii a vězeňskou službu, uvedl, že propuštění Abu Salmiya a dalších osob představuje "bezpečnostní nedbalost", a obvinil ministerstvo obrany, které odpovědnost odmítlo. Vůdce opozice Jair Lapid prohlásil, že propuštění Abú Salmíji je další známkou "nezákonnosti a nefunkčnosti" vlády.



Hádka přišla v době, kdy izraelská armáda nařídila další hromadnou evakuaci Palestinců z velké části druhého města v Gaze, Chán Júnis, což naznačuje, že vojáci jsou připraveni zahájit nový pozemní útok na město.



Velká část Chán Júnisu byla zničena při dlouhém útoku na začátku tohoto roku, ale velké množství Palestinců se od té doby vrátilo, aby uniklo další izraelské ofenzívě v Rafáhu, nejjižnějším městě na území.



Sporadické střety pokračovaly v Rafáhu a na dalších místech Gazy i v pondělí, uvedli místní obyvatelé a úředníci. Ozbrojené křídlo Islámského džihádu, Íránem podporovaného spojence Hamásu, uvedlo, že vypálilo rakety na několik izraelských obcí poblíž plotu s Gazou. Podle izraelské armády si salva nevyžádala žádné oběti.



Abú Salmíja byl zadržen, když izraelské síly v listopadu provedly razii v nemocnici al-Šifa poté, co se domnívaly, že Hamás vytvořil v rozlehlém zdravotnickém komplexu propracované velitelské a kontrolní středisko.



Armáda odhalila pod nemocnicí tunel vedoucí do několika místností a další důkazy o přítomnosti bojovníků v objektu, ale jen málo z nich potvrdilo tvrzení, která byla vyslovena před náletem, že komplex skrývá důmyslnou podzemní velitelskou základnu.



Armáda provedla v tomto roce druhý nálet na nemocnici al-Šifa, při kterém způsobila velké škody, poté, co uvedla, že se zde přeskupili bojovníci.



Izrael po podobných obviněních provedl razie v několika dalších nemocnicích v Gaze a donutil je uzavřít nebo výrazně omezit služby. Nemocnice mohou ztratit ochranu podle mezinárodního práva, pokud je bojovníci využívají k vojenským účelům.



Od začátku války izraelské síly zadržely tisíce Palestinců z Gazy a okupovaného Západního břehu Jordánu, kteří přeplnili vojenská vazební zařízení a věznice. Mnozí z nich jsou zadržováni bez obvinění nebo soudu v takzvané administrativní vazbě.



V květnu deník Guardian na základě svědectví informátorů informoval o údajném rozsáhlém týrání v izraelském vazebním zařízení Sde Teiman v Negevské poušti na jihu Izraele.



Také další média zdokumentovala četné případy týrání v táboře, kde jsou od začátku války drženy tisíce zadržených osob z Gazy.



Minulý měsíc izraelský Nejvyšší soud nařídil izraelské vládě, aby jej po právní žádosti organizací na ochranu lidských práv informovala o podmínkách v tomto zařízení.



