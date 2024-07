Gaza: Izrael trvá na tom, že kampaň proti Hamásu bude "dlouhá", poté, co generálové podpořili příměří

3. 7. 2024

čas čtení 7 minut





Benjamin Netanjahu prohlásil, že jeho země nepodlehne "větru poraženectví", zatímco tisíce lidí pokračují v evakuaci z Chán Júnisu





Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda uvedla, že "zlikvidovala teroristy, lokalizovala zbraně a zlikvidovala místa teroristické infrastruktury" v pásmu Gazy. Vojáci podle ní "pokračují v operační činnosti v centrální části Gazy" a provádějí "cílenou operační činnost založenou na zpravodajských informacích v oblasti Rafáhu".



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Od 7. října bylo při pozemní operaci uvnitř Gazy zabito 320 izraelských vojáků. Zdravotnický úřad na území uvedl, že izraelský vojenský útok zabil téměř 38 000 lidí.



- Izraelská policie se ve středu brzy ráno střetla s židovskými osadníky na okupovaném Západním břehu Jordánu, když likvidovala nelegální osadnické stanoviště.



Na videozáznamu, který viděla agentura Reuters, bylo vidět, jak policejní bagry ničí provizorní stavby na stanovišti. Osadníci si sedli přes malou silnici, aby policii zablokovali přístup, ale policisté je odtáhli z cesty.



Deník Haaretz s odvoláním na úředníka izraelské civilní správy uvedl, že osadníci házením kamenů poškodili jedno vozidlo. Uvedl, že "osadníci zapalovali pneumatiky a vozidla a házeli kameny na policii, která proti demonstrantům použila prostředky k rozhánění davu".



Outpost ve venkovské oblasti je podle izraelského i mezinárodního práva nelegální, ale policie v mnoha případech zákony nedodržuje.



Vysocí představitelé vlády Benjamina Netanjahua osídlování okupovaného Západního břehu podporují. Ministr financí Bezalel Smotrich nedávno řekl svým kolegům, že "zjišťuje fakta na místě, aby se Judea a Samaří [izraelský termín pro okupovaný Západní břeh] staly nedílnou součástí státu Izrael".



"Zavedeme svrchovanost ... nejprve na místě a poté prostřednictvím legislativy. Mám v úmyslu legalizovat mladé osady [nelegální outposty]," uvedl Smotrich v komentáři, o němž informoval Haarec. "Mým životním posláním je zmařit vznik palestinského státu."



V lednu izraelská armáda v tichosti předala významné právní pravomoci na okupovaném Západním břehu osadníkům nakloněným úředníkům pracujícím pro Smotricha.



Palestinská tisková agentura Wafa oznámila, že "řada Palestinců byla za úsvitu zabita a zraněna" při izraelských útocích na pásmo Gazy.



Její zpravodajové hlásili "prudké výbuchy, dělostřeleckou palbu a střelbu z vojenských vozidel, bezpilotních kvadrokoptér a vrtulníku Apache" v oblasti Šedžajá.



Informovala, že záchranáři vyprostili zpod trosek jedné budovy těla sedmi lidí a že pátrací a záchranné operace pokračují.



Al-Džazíra uvádí, že jedním z lidí zabitých dnes ráno izraelskými útoky byl lékař.





Zde jsou obsáhlejší citace zástupce vůdce Hizballáhu, šejka Naima Kassema, o vyhlídkách na mír přes modrou linii vytyčenou OSN, která odděluje Izrael a Libanon.



Pro agenturu Associated Press uvedl:



Pokud bude v Gaze uzavřeno příměří, přestaneme bez jakékoliv diskuse. Pokud válka ustane, tato vojenská podpora [ze strany Hizballáhu pro Palestince v Gaze] již nebude existovat.



Jestli to, co se v Gaze děje, je směsicí mezi příměřím a nepříměřím, válkou a válkou bez ní, na to teď nemůžeme odpovědět, protože neznáme její podobu, výsledky a dopady.



Izrael se může rozhodnout, co chce: omezenou válku, totální válku, částečnou válku. Měl by však počítat s tím, že naše reakce a náš odpor se nebudou pohybovat v rámci stropu a pravidel nasazení stanovených Izraelem. Pokud Izrael vede válku, znamená to, že nemá kontrolu nad jejím rozsahem ani nad tím, kdo do ní vstoupí.



Přes noc izraelská armáda prohlásila, že zasáhla několik cílů uvnitř Libanonu. Uvádí, že "objekty teroristické infrastruktury Hizballáhu", "vojenské struktury" a "hrozby" byly zasaženy na šesti různých místech.



Izraelský premiér a nejvyšší vojenský velitel trvají na tom, že válka s Hamásem bude "dlouhou kampaní", a odmítají zprávy, že by generálové mohli ukončit operaci v Gaze dříve, než dosáhnou všech svých cílů.



Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že jeho země nepodlehne "větru poraženectví" poté, co deník The New York Times citoval izraelské bezpečnostní představitele, podle nichž nejvyšší generálové považují příměří za nejlepší způsob, jak zajistit propuštění zbývajících rukojmích, i když to znamená, že nebude dosaženo všech válečných cílů.



"Jsem zde, abych jednoznačně řekl: To se nestane," řekl Netanjahu a dodal: "Nebudeme kapitulovat před větry defétismu, ani v New York Times, ani nikde jinde. Jsme inspirováni duchem vítězství."



"Je to dlouhá kampaň, s odhodláním a vytrvalostí plníme své úkoly a unavujeme druhou stranu," řekl vrchní armádní velitel vojákům po prohlídce izraelských operací v jižní Gaze.





Stovky Palestinců prchaly z Chán Júnisu na jihu Gazy poté, co Izraelské obranné síly (IDF) opět bombardovaly toto z velké části zničené město a nařídily hromadnou evakuaci obyvatel. Svědci hlásili úterní údery ve městě a jeho okolí, kde bylo podle palestinského Červeného půlměsíce a lékařského zdroje zabito osm lidí a více než 30 jich bylo zraněno, uvedla agentura France-Presse.



Organizace spojených národů uvedla, že příkaz k evakuaci je největším podobným nařízením v pásmu Gazy od října, kdy bylo 1,1 milionu lidí vyzváno k opuštění severu území. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že "evakuace takového rozsahu jen zvýší utrpení civilistů a ještě více zvýší humanitární potřeby".



Zástupce vůdce libanonské militantní skupiny Hizballáh prohlásil, že jedinou jistou cestou k příměří na libanonsko-izraelské hranici je úplné příměří v Gaze. "Pokud dojde k příměří v Gaze, přestaneme bez jakékoli diskuse," řekl zástupce vůdce Hizballáhu šejk Naim Kassem v rozhovoru pro agenturu Associated Press. Pokud však Izrael omezí své vojenské operace bez formální dohody o příměří a úplném stažení z Gazy, jsou podle něj důsledky pro libanonsko-izraelský hraniční konflikt méně jasné.



Francouzský prezident Emmanuel Macron během telefonátu mezi oběma lídry vyzval Benjamina Netanjahua, aby zabránil "požáru" mezi Izraelem a bojovníky Hizballáhu v Libanonu. Macron "zopakoval své vážné znepokojení nad prohlubováním napětí mezi Hizballáhem a Izraelem ... a zdůraznil, že je naprosto nezbytné zabránit konflagraci, která by poškodila zájmy Libanonu i Izraele," uvedlo francouzské prezidentství v prohlášení.



Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich protestoval proti izraelskému rozhodnutí zvýšit dodávky elektřiny do Gazy. Ministr obrany Yoav Gallant označil tyto práce, které umožní odsolovacímu zařízení v Gaze vyrábět více vody, za "základní humanitární potřebu", ale Smotrich je označil za "bláznovství" a požádal premiéra Benjamina Netanjahua, aby zasáhl





Matka zachráněného rukojmího Noa Argamaniho zemřela v nemocnici Ichilov v Tel Avivu, informují izraelská média. Jednašedesátiletá Liora Argamaniová byla nevyléčitelně nemocná a minulý měsíc se znovu setkala se svou dcerou.







Zdroj v angličtině ZDE

