Rusko: Tarify za plyn na rekordní úrovni za 11 let, aby zalátali rozpočet Gazpromu

3. 7. 2024

čas čtení 3 minuty

Ruské úřady zahájily rekordní zvyšování tarifů za plyn pro občany za posledních 11 let, aby zalátaly rozpočet Gazpromu, který přišel o evropský trh a loni utrpěl rekordní čistou ztrátu ve své historii. Ruské úřady zahájily rekordní zvyšování tarifů za plyn pro občany za posledních 11 let, aby zalátaly rozpočet Gazpromu, který přišel o evropský trh a loni utrpěl rekordní čistou ztrátu ve své historii.

Od 1. července se regulované ceny plynu pro všechny kategorie spotřebitelů zvýšily o 11,2 %, vyplývá z vládního nařízení podepsaného ruským premiérem Michailem Mišustinem na konci loňského roku.

Současně se zvýšily celkové platby občanů za bydlení a komunální služby o 9,8 %, stejně jako tarify síťových společností pro všechny kategorie spotřebitelů (o 9,1 %).

Od července 2025 se tarify za plyn pro obyvatelstvo zvýší o dalších 8,2 % - tyto parametry stanovilo v prognóze socioekonomického rozvoje země ministerstvo hospodářství. Za dva roky tak plyn pro občany zdraží o 20 % a od začátku války o 34 %. V roce 2022 byly tarify indexovány dvakrát: o 3 % v červenci a o 8,5 % v prosinci. V roce 2023 nebyla indexace provedena.

Ceny plynu v posledních letech nikdy nerostly tak rychle: V roce 2021 byla valorizace 3 %, v roce 2020 3 %, v roce 2019 1,4 %, v roce 2018 3,4 %, v roce 2017 3,9 % a v letech 2015 a 2016 pokaždé o 7,5 %.

K poslednímu prudkému zvýšení tarifů za plyn - o 15 % ročně - došlo v roce 2013. Nyní se však úřady vracejí ke zvyšování zátěže spotřebitelů na pozadí prudkého zhoršení finanční situace Gazpromu.

V loňském roce společnost utrpěla čistou ztrátu ve výši 629 miliard rublů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a poprvé od roku 1999 skončila v červených číslech. Dodávky plynu do zahraničí činily pouhých 69 miliard metrů krychlových, což bylo nejméně od roku 1985.

Ve srovnání s rokem 2022 se vývoz Gazpromu snížil o další třetinu a ve srovnání s předválečnou úrovní se snížil trojnásobně. Čerpání plynu do Evropy kleslo na 28 miliard metrů krychlových, což je úroveň druhé poloviny 70. let. A produkce Gazpromu se zhroutila na 404 miliard metrů krychlových a ukázala se být nejnižší za 34 let existence společnosti.

Uzavřením "ventilu" do většiny evropských zemí ztratil Gazprom klíčové odbytiště a naděje Kremlu na Čínu byly marné. Navzdory opakovaným návrhům Vladimira Putina na zvýšení vývozu do Číny na 100 miliard metrů krychlových ročně čínský prezident Si Ťin-pching nepodepsal smlouvu na výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2.

Podle zdrojů Financial Times Čína předložila "drakonické" podmínky pro projekt a požadovala, aby byl plyn prodáván za domácí ruské ceny. V loňském roce Gazprom přečerpal do Číny 23 miliard metrů krychlových plynu prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře, který byl spuštěn v roce 2019. Vývoz do Číny by měl letos vzrůst na 28 miliard metrů krychlových, což však kompenzuje pouze pětinu dřívějších dodávek do Evropské unie (více než 150 miliard metrů krychlových ročně).

Do roku 2025 může Gazprom utrpět další bilion rublů ztrát kvůli poklesu příjmů, zvýšení daňové zátěže a nutnosti zaplatit za program zplyňování, uvedl v listopadu šéf výboru Státní dumy pro energetiku Pavel Zavalnyj. Podle něj Gazprom "nebude vyvážet", ale náklady "zůstanou".

Zdroj v ruštině: ZDE

