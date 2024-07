Souhrn všech obav

3. 7. 2024

1. Žádné racionalizace

Uveďme si několik pravd:

Debatovat je snadné, když je vám dovoleno lhát naprosto beztrestně.

Prolhanost a kognitivní poruchy Donalda Trumpa byly zarážející, dokonce i podle jeho vlastních měřítek.

CNN se dopustila pochybení.

Joe Biden byl očividně nachlazený.

Možná, že za dva týdny přímé průzkumy veřejného mínění ukážou, že na debatě nezáleželo.

Často přeceňujeme události v daném okamžiku.

To vše znamená, že Bidenův výkon v debatě byl katastrofální. Nejen, že to potvrdilo největší obavy, které z něj voliči mají, ale také to naznačovalo, že není schopen vést energickou kampaň.

Bylo by nezodpovědné, kdyby prezident Biden, jeho manželka Valerie Biden, Kamala Harris, Ron Klain, Anita Dunn, Hakeem Jeffries, Chuck Schumer a všechny ostatní významné postavy demokratické politiky nevedli seriózní, upřímnou a pokračující konverzaci o Bidenově schopnosti sloužit jako prezidentský kandidát své strany.

Protože zde je základní fakt: Od demokratické strany se žádá, aby zachránila demokracii v naší zemi. Znovu.

2. Obě strany?

Můžete ukázat na jediného člověka kdekoli v republikánské politice nebo v Conservatism Inc., který sledoval Trumpovo vystoupení a nyní navrhuje, aby byl na kandidátce nahrazen?

Ptám se proto, že Trump mluvil in non sequiturs. Označovat jeho lži za proud by bylo urážkou mocné Mississippi.

Trump je – objektivně – nezpůsobilý k výkonu úřadu. Je to povstalec a zločinec. Nedokáže odpovědět na jednoduché otázky.

Přesto nikde v Republikánské straně dnes neexistuje jediný člověk, který by řekl: "Něco se musí udělat. Nemůžeme dopustit, aby se tento muž stal naším kandidátem."

Takže Republikánská strana demokracii nezachrání.

Ale věděli jsme to. V průběhu měsíců se ukázalo, že to neudělá ani žádná z našich dalších institucí.

Nejvyšší soud udělal vše, co bylo v jeho silách, aby oddálil trestní řízení proti Trumpovi.

Údajně nestranný soud na Floridě rovněž působil jako prodloužená ruka Trumpovy kampaně.

Velká část mainstreamových médií – včetně CNN a zejména CNN – zacházela s Trumpem jako s normální politickou postavou a nakláněla se dopředu dozadu, aby se vyhnula byť jen zdání, že by mohla dát přednost demokracii před autoritářstvím.

Podnikatelská komunita zachází s Trumpem a trumpismem s úctou, která připomíná zvrácenou verzi Pascalovy sázky.

A lid? Ani mě nenuťte začínat s The People.

Takže je to na Demokratické straně.

Demokratická strana musí vést bolestivé rozhovory a uvažovat o dříve nemyslitelných kurzech, které budou spojeny s rizikem.

Demokratická strana se bude muset jako instituce semknout, aby zachránila zemi, která – buďme upřímní – možná ani není hodna záchrany.

Stejně jako to udělala Demokratická strana v roce 2020.

To je příliš mnoho na to, abychom to žádali od politické strany. Strany jsou rozpínavé, amorfní instituce s konkurenčními pobídkami a voličskými skupinami. Politická strana se už jen tak z podstaty věci nehodí k tomu, aby odrazila autoritářský pokus zpoza svých vlastních zdí.

A není spravedlivé, že toto břemeno přenesly na Demokratickou stranu všechny ostatní naše zkrachovalé instituce.

Ale férovost s tím nemá nic společného.

Znovu: Pokud Bidenovi a Kamala Harris a Hakeem Jeffries a další demokraté nepodnítí chladnokrevnou vážnou diskusi o tom, že prezident odstoupí, pak Ameriku zklamou.

Zdroj v angličtině: ZDE

