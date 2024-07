HRW: Pokrytectví české vlády: Česká mise do Sýrie, která se vyhýbá faktům

5. 7. 2024 / Andrew Stroehlein

Úředníci z České republiky údajně připravují vyšetřovací misi do Sýrie. Jejich cílem je vytvořit v Sýrii "bezpečnou zónu", aby tam země Evropské unie mohly deportovat syrské uprchlíky, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel globální lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Dovolte mi, abych jim ušetřil náklady na letenky a dopady jejich uhlíkové stopy tím, že jim sdělím fakta, která již zjistila organizace Human Rights Watch a všechny ostatní seriózní skupiny zabývající se lidskými právy: v Sýrii neexistuje žádná bezpečná oblast, kam by se uprchlíci mohli vrátit.

Snaha představit si nebo zřídit takové "bezpečné zóny" v Sýrii má dlouhou historii. Jde o politiku "předstírejme", která se znovu a znovu vymýšlí již od prvních let občanské války v Sýrii.

Země, které čelily vyhlídce na přijetí syrských uprchlíků, chtěly věřit, že existují části Sýrie, kam by mohly uprchlíky poslat zpět, i když to zjevně není pravda. Turecko se snažilo vytvořit v Sýrii "bezpečnou zónu". Bylo to jedno z nejnebezpečnějších míst v Sýrii .

Vlády také ignorují historii "bezpečných zón" v konfliktech obecně. Ukazuje katastrofálně špatné výsledky v ochraně civilistů. Srebrenica v Bosně a Hercegovině je jen jedním z hrůzných příkladů.



Přesto se vlády touto myšlenkou stále zabývají. Do vyšetřovací mise, o níž informovali Češi, se může zapojit i Kypr, další členský stát Evropské unie, který je pro myšlenku "bezpečné zóny" v Sýrii nadšený.

Ne že by kyperské vládě příliš záleželo na tom, aby syrští uprchlíci byli v bezpečí, samozřejmě. Již nyní odsouvá lodě s uprchlíky do Libanonu, kde mají bezpečnostní složky chmurnou bilanci deportací Syřanů přes hranice do Sýrie.

Zjišťovací mise se zaměřuje na dvě oblasti - Damašek a Tartús - obě pod kontrolou syrské vlády.

Ti, kdo nepotřebují zjišťovací misi, si jistě vzpomenou, že se jedná o tutéž syrskou vládu prezidenta Bašára Asada, která od začátku války v roce 2011 způsobila smrt více než půl milionu lidí a násilně vysídlila 12 milionů osob . Je to tatáž vláda, která je nadále odpovědná za pokračující rozsáhlé a systematické mučení .



Podporují vlády EU osvědčenou a neúspěšnou myšlenku "bezpečných zón" v Sýrii, protože jsou pomýlené , záměrně nevědomé nebo arogantní? Nějaká kombinace těchto možností? Nebo se úředníci cítí pod tlakem těch xenofobních politiků, kteří veřejnosti slíbili, že trestání uprchlíků nějak zlepší jejich životy, a nyní musí přinést nějaký trest?

V každém případě žijí v alternativním vesmíru.



Vím, že fakta mohou být v některých segmentech evropské politiky v těchto dnech hluboce nepopulární, ale přesto vám je řeknu: v Sýrii není žádné místo, které by bylo bezpečné pro návrat uprchlíků.







