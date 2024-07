Ruská agrese na Ukrajině: : Módí řekl Putinovi, že "srdce krvácí", když jsou zabíjeny děti

9. 7. 2024

čas čtení 20 minut

Indický premiér během návštěvy Kremlu den po raketovém útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě řekl, že smrt dětí byla bolestná a děsivá

- Indický premiér Naréndra Módí řekl v úterý ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že smrt nevinných dětí je bolestná a děsivá, den po smrtícím útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě.



Ostrá poznámka indického vůdce na návštěvě byla nepřímou výtkou Putinovi, který ho chvíli předtím přivítal v Kremlu vřelým prohlášením o důležitosti strategických vazeb mezi oběma zeměmi.



- Ukrajina uvedla, že v dětské nemocnici, která byla zasažena v pondělí během vlny ruských útoků, při nichž zahynulo nejméně 41 Ukrajinců po celé zemi, nalezla úlomky ruské řízené střely Kh-101.



Rusko bez poskytnutí důkazů uvedlo, že nemocnici zasáhl ukrajinský protiraketový systém.



"Ať už se jedná o válku, konflikt nebo teroristický útok, každého člověka, který věří v lidskost, bolí, když dochází ke ztrátám na životech," řekl Módí.



"Ale i v tom, když jsou zabity nevinné děti, srdce krvácí a ta bolest je velmi děsivá."



Nebylo to poprvé, co se Módí objevil, aby kritizoval Rusko kvůli jeho akcím na Ukrajině. V září 2022 řekl Putinovi, že "dnešní doba není dobou války", a Putin tehdy řekl, že chápe Módího obavy.



Indie však ruskou invazi neodsoudila a využila příležitosti k nákupu rekordního množství zlevněné ruské ropy poté, co sankce zdecimovaly obchod Moskvy se Západem.

Ostrá poznámka indického vůdce na návštěvě byla nepřímou výtkou Putinovi, který ho chvíli předtím přivítal v Kremlu vřelým prohlášením o důležitosti strategických vazeb mezi oběma zeměmi.Rusko bez poskytnutí důkazů uvedlo, že nemocnici zasáhl ukrajinský protiraketový systém."Ať už se jedná o válku, konflikt nebo teroristický útok, každého člověka, který věří v lidskost, bolí, když dochází ke ztrátám na životech," řekl Módí."Ale i v tom, když jsou zabity nevinné děti, srdce krvácí a ta bolest je velmi děsivá."Nebylo to poprvé, co se Módí objevil, aby kritizoval Rusko kvůli jeho akcím na Ukrajině. V září 2022 řekl Putinovi, že "dnešní doba není dobou války", a Putin tehdy řekl, že chápe Módího obavy.Indie však ruskou invazi neodsoudila a využila příležitosti k nákupu rekordního množství zlevněné ruské ropy poté, co sankce zdecimovaly obchod Moskvy se Západem.

- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovořil s novináři na letišti v Ankaře před odletem do Washingtonu, kde se připojí k vedoucím představitelům NATO na vrcholné schůzce. Varoval spojence NATO před jakýmikoliv kroky, které by mohly eskalovat válku na Ukrajině a potenciálně do ní přímo zatáhnout členské státy.



"Při navrhování kroků, které je třeba podniknout na podporu Ukrajiny, zároveň trváme na svém zásadním postoji nečinit z NATO stranu války," řekl.



Jeho komentáře přišly den poté, co polský premiér Donald Tusk prohlásil, že Polsko je otevřené myšlence sestřelit ruské rakety, které míří na území NATO, ještě když jsou nad ukrajinským územím.



- Podle severokorejských státních médií zahájila delegace severokorejských vojenských instruktorů vedená šéfem vojenské akademie v Pchjongjangu cestu do Ruska.



Informuje o tom deník Kyiv Independent:



Delegaci severokorejských vojenských instruktorů vede prezident Kim Ir-senovy vojenské univerzity Kim Geum Čol, uvedla severokorejská státní média, aniž by o návštěvě poskytla další informace.





Jihokorejský prezident Yoon Suk Yeol 8. června prohlásil, že rostoucí vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou představuje "zřetelnou hrozbu a vážnou výzvu pro mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a v Evropě".





Podle výpočtů agentury Reuters založených na prohlášeních a zprávách ukrajinských médií činila celková částka, kterou dosud nemocnici věnoval ukrajinský podnikatelský sektor, přibližně 300 milionů hřiven (7,3 milionu dolarů).





- Čína a Bělorusko zahájily v pondělí společné vojenské cvičení, uvedla běloruská a čínská ministerstva obrany, která cvičení pořádají jen několik mil (km) od hranic Polska, člena NATO. "Události, které se odehrávají ve světě, jsou znepokojivé, situace je neklidná, proto budeme cvičit nové formy a metody plnění taktických úkolů," uvedl generálmajor Vadim Denisenko, náčelník běloruského velitelství speciálních operací. Manévry s krycím názvem Falcon Assault potrvají do 19. července a probíhají na cvičišti poblíž města Brest na jihozápadě Běloruska, uvedlo ministerstvo.







Zdroj v angličině ZDE

2

426

, sdělil v úterý agentuře Reuters bezpečnostní zdroj.Zdroj uvedl, že útoky zasáhly letiště Achtubinsk v ruské jižní Astrachaňské oblasti, ropnou rafinerii ve Volgogradské oblasti a elektrickou rozvodnu v Rostovské oblasti.Ruský letecký úřad potvrdil, že ruská letiště v Astrachani a Volgogradu obnovila lety poté, co byla dříve uzavřena kvůli útoku dronů.informovala agentura Tass. Toto tvrzení zatím nebylo nezávisle ověřeno.Ukrajinské jednotky se snaží odrazit intenzivní ruskou ofenzívu zaměřenou na ukrajinské pohraniční oblasti Charkov a Doněck. Kyjev hlásí nedostatek munice a vojáků podél zhruba 1 000 km dlouhé frontové linie a zoufale potřebuje další západní vojenskou pomoc, zejména systémy protivzdušné obrany.Leonore Gewesslerová ze strany Zelených, která je mladším partnerem v koalici vedené konzervativci, v únoru uvedla, že chce ukončit smlouvu, která platí do roku 2040.Konzervativci kancléře Karla Nehammera uvedli, že souhlasí s tím, že Rakousko se musí odklonit od ruského plynu. Před parlamentními volbami, které se mají konat 29. září, se však obě strany koalice stále více rozcházejí.V květnu, posledním měsíci, za který jsou k dispozici údaje, pocházelo 90 % čistého dovozu plynu z Ruska.Gewesslerová uvedla, že OMV souhlasila s tím, že členům komise umožní přístup ke smlouvě, jejíž podmínky jsou přísně střeženým tajemstvím.V čele její komise složené z ekonomů a právních odborníků stojí penzionovaná soudkyně a bývalá poslankyně za liberální stranu Neos Irmgard Grissová a profesor práva Andreas Kletecka."Je to velmi významná a důležitá otázka: neexistuje způsob, jak se z této smlouvy vyvléknout?" ptá se. Griss řekl na tiskové konferenci. "Existuje něco, co by se dalo legálně použít, abyste se z této smlouvy vyvlékli?"První závěry komise by měly být předloženy "do podzimu", závěrečná zpráva pak do konce letošního roku, uvedlo Gewesslerovo ministerstvo v prohlášení, aniž by upřesnilo, zda by to mohlo být ještě před zářijovými volbami.Krajně pravicová Strana svobodných (FPO), kterou konkurenční strany obviňují z nebezpečné proruské orientace, vede v průzkumech veřejného mínění. Tvrdí, že pouze hájí neutralitu Rakouska.Záchranné operace v nemocnici skončily v úterý brzy ráno, kdy byli potvrzeni dva mrtví a desítky zraněných poté, co část zdravotnického zařízení proměnily ruské údery v trosky.Oleh Horochovskij, zakladatel ukrajinské věřitelské společnosti Monobank, uvedl, že během pouhých tří hodin shromáždili od různých podniků 100 milionů hřiven (2,4 milionu dolarů).Americký prezident doufal, že jeho vedení na summitu zachrání jeho kampaň proti Donaldu Trumpovi uprostřed obav o jeho věk a mentální ostrost. Tento týden v hlavním vysílacím čase v americké televizi řekl: "A kdo bude schopen držet NATO pohromadě jako já?... Budeme mít, myslím, že dobrý způsob, jak mě posoudit, je, že teď budete mít konferenci NATO tady ve Spojených státech příští týden. Přijďte si ji poslechnout. Podívejte se, co říkají."Někteří evropští představitelé a diplomaté však v soukromých rozhovorech vyjadřovali obavy z jeho "vratkých" veřejných vystoupení a obavy z vysoké pravděpodobnosti druhého Trumpova mandátu. Několik zahraničních představitelů zpochybnilo, zda Biden zůstane ve hře až do příštího týdne."Nemůžete jen tak vrátit džina zpět do láhve," řekl jeden z evropských diplomatů k otázkám týkajícím se Bidenova věku. "Je to jedna z velkých otázek [kolem summitu]."vedla švýcarská vláda.S poukazem na balíček opatření přijatých EU proti Rusku 24. června švýcarské ministerstvo hospodářství uvedlo, že v rámci své jurisdikce uvalí sankce na dalších 69 osob a 86 subjektů.Tyto sankce jsou zaměřeny především na "podnikatele, propagandisty, příslušníky ozbrojených sil a soudnictví, osoby odpovědné za deportaci ukrajinských dětí" a členy ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), uvedlo.Mezi nově sankcionované subjekty patří společnosti působící v ruském obranném průmyslu a firmy z finančního a obchodního sektoru, které se podílejí na obcházení sankcí, dodala. To znamená, že sankční seznamy se nyní vztahují na více než 2 200 osob a subjektů, uvedlo ministerstvo. "To je v souladu s EU," dodalo prohlášení.Švýcarská vláda uvedla, že uvalila zákaz reklamy na média Hlas Evropy, RIA Novosti, Izvestija a Rossijskaja gazeta "kvůli neustálým propagandistickým a dezinformačním kampaním Ruska". Na rozdíl od EU se na tato média ve Švýcarsku zákaz vysílání nevztahuje, uvedlo ministerstvo., uvedla Danielle Bellová, vedoucí monitorovací mise OSN."Personál včera ráno, když se poprvé rozezněly sirény náletu, přemístil děti do bunkru, jinak by byly oběti mnohem vyšší," uvedla Bellová na tiskovém brífinku v Ženevě prostřednictvím videospojení z Kyjeva.Ukrajinská státní bezpečnostní služba (SBU) v úterý předložila nové důkazy, které podle ní dokazují, že nemocnice byla přímo zasažena ruskou řízenou střelou Kh-101."Závěry expertů jsou jednoznačné - šlo o přímý zásah," uvedla SBU na Telegramu a sdílela snímky úlomku motoru rakety, který byl podle ní na místě nalezen.Smrtící úder na kyjevskou dětskou nemocnici Ohmatdyt - největší pediatrické zařízení na Ukrajině - byl pravděpodobně způsoben přímým zásahem ruské rakety, uvedl vedoucí mise OSN pro monitorování lidských práv.Danielle Bellová, vedoucí mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, uvedla:Podle analýzy videozáznamů a posouzení provedeného na místě incidentu je velmi pravděpodobné, že dětská nemocnice utrpěla přímý zásah, nikoli poškození způsobené zachyceným zbraňovým systémem.Řekla, že její tým, který v pondělí navštívil místo, nemůže učinit konečné rozhodnutí, ale že raketa byla zřejmě odpálena Ruskou federací.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dnes již dříve uvedla, že se jednalo o raketu země-vzduch Nasams, kterou v pondělí odpálila Ukrajina a která zasáhla dětskou nemocnici v Kyjevě. Ukrajinské úřady uvedly, že Rusko zasáhlo nemocnici raketou Kh-101 Kalibr.Podle úředníků a záchranářů nebylo bezprostředně jasné, kolik lékařů a pacientů - mrtvých či živých - zůstalo uvězněno pod troskami. Nejméně dva lidé údajně zemřeli, když raketa v pondělí srovnala část nemocnice se zemí.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ráno ve svém příspěvku na Twitteru uvedl, že všichni pacienti z Ochmatdytu byli převezeni do jiných zdravotnických zařízení.Záchranáři se nyní dostali do suterénu zničené budovy národní dětské specializované nemocnice Okhmatdyt v Kyjevě, ale je třeba ještě prosát a odvézt pět nebo šest tun stavebního materiálu, uvedlo dnes ráno ministerstvo vnitra pro ukrajinská média Ukrajinska pravda.Úder z velké části zničil toxikologické oddělení dětské nemocnice, kde se léčili pacienti s vážnými problémy s ledvinami. Do odklízení trosek a hledání přeživších se zapojily stovky záchranářů a dobrovolníků.Summit začíná dnes (předběžnými zasedáními) a končí ve čtvrtek.Volodymyr Zelenskyj požádal o nejméně sedm dalších baterií Patriot kromě těch, které již darovaly USA, Německo a Nizozemsko.Pozorovatelé očekávají, že členové NATO na závěr summitu tento týden přislíbí Ukrajině nejméně čtyři další baterie raket Patriot.Balíček předložený zeměmi NATO byl prezentován jako "historický" a mnozí jej považují za pokus o "zajištění budoucnosti" další pomoci Ukrajině - Kyjev však nemusí plně uspokojit.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý uvedl, že Kreml bude summit tento týden pozorně sledovat, protože aliance prohlásila Moskvu za svého nepřítele a snaží se Rusko porazit. Peskov novinářům řekl, že Rusko považuje NATO za plně zapojené do války na Ukrajině., oznámilo ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Varšava vydává na obranu 4 % svého HDP, což je nejvíce ze všech 32 členských států NATO, a uvedlo, že dohoda o půjčce "dále posílí" východní křídlo NATO.V tiskovém prohlášení americké ministerstvo zahraničí uvedlo:Vláda USA poskytuje až 60 milionů dolarů na zahraniční vojenské financování, aby dotovala úrokové náklady této půjčky, která pomůže urychlit modernizaci obrany Polska tím, že podpoří naléhavé nákupy obranných výrobků a služeb ze Spojených států.Přímé půjčky na zahraniční vojenské financování jsou nástrojem bezpečnostní spolupráce vyhrazeným pro některé z našich nejdůležitějších partnerů v oblasti bezpečnostní spolupráce. Prostředky z půjčky dále posunou úsilí Polska o modernizaci armády v širokém spektru schopností, což podstatně přispěje k posílení obrany a odstrašení východního křídla NATO.Podle zprávy ruské státní tiskové agentury Tass Putin indického vůdce v jeho domě v Novo-Ogarjovu objal, pozdravil ho jako svého "drahého přítele" a řekl, že je "velmi šťastný", že ho vidí."Naše oficiální rozhovory se uskuteční zítra, zatímco dnes v tomto příjemném, útulném prostředí můžeme pravděpodobně diskutovat o stejných otázkách, ale neoficiálně," citoval Tass Putina.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odkazem na tuto návštěvu v příspěvku na Twitteru uvedl, že podkopává mírové úsilí, když se Modi objímá s "nejkrvavějším zločincem světa" ve stejný den, kdy bylo po celé Ukrajině ruskými údery zabito tolik civilistů.o:Módí, který byl v červnu znovu zvolen na třetí funkční období, navštívil Moskvu naposledy v roce 2015. Od té doby se s Putinem několikrát setkal na mezinárodních summitech a oba lídři spolu často telefonovali. Rusko zůstává jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Indie, zejména v oblasti zbraní a obrany. Rusko je pro Indii zásadním dodavatelem ropy a zbraní za snížené ceny, ale izolace Moskvy od Západu a rostoucí vazby s Pekingem ovlivnily její partnerství s Dillí.Na městských budovách po celém městě budou vyvěšeny všechny vlajky na půl žerdi, uvedl v příspěvku na Telegramu, a budou zrušeny zábavné akce. Úder patřil k nejtěžším útokům na hlavní město od února 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi. Podle úřadů bylo po celé Ukrajině zabito nejméně 41 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram: "Rusko si nemůže pomoci, ale ví, kam létají jeho rakety, a musí se plně zodpovídat za všechny své zločiny: proti lidem, proti dětem, proti lidskosti obecně.""Ruské raketové údery, které dnes zabily desítky ukrajinských civilistů a způsobily škody a oběti v největší kyjevské dětské nemocnici, jsou strašlivou připomínkou ruské brutality," uvedl Biden v prohlášení zveřejněném Bílým domem. Mluvil v předvečer summitu NATO ve Washingtonu, na němž mají vedoucí představitelé představit "historický" balíček pomoci pro Ukrajinu, včetně protivzdušné obrany. Pozorovatelé očekávají, že členové NATO přislíbí nejméně čtyři další baterie raket Patriot. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se podle Johnsonova rozvrhu setká se Zelenským ve středu během summitu NATO ve Washingtonu.Britský premiér Keir Starmer odsoudil "útok na nevinné děti" jako "nejzvrácenější akci", zatímco italský ministr zahraničí Antonio Tajani označil raketový úder za "válečný zločin". Mluvčí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese uvedl, že "obzvláště šokující" údery na dětskou nemocnici a další zdravotnické zařízení důrazně odsoudil. Šéf OSN pro práva Volker Türk odsoudil ruské údery jako "odporné". Francouzské ministerstvo zahraničí označilo bombardování dětské nemocnice za "barbarské" a kanadský premiér Justin Trudeau útok označil za "odporný". Rusko tvrdí, že rozsáhlé škody způsobené raketami v Kyjevě byly způsobeny ukrajinskými systémy protivzdušné obrany a že zasahovalo pouze vojenské cíle. Rada bezpečnosti OSN se sejde v úterý na žádost Británie, Francie, Ekvádoru, Slovinska a USA.uvedli v úterý ruští představitelé. Ruské systémy protivzdušné obrany zničily 38 dronů, z toho 21 nad jižní oblastí Rostova a sedm nad Kurskem, které oba hraničí s Ukrajinou, uvedlo ruské ministerstvo obrany.Ruská letiště v Astrachani a Volgogradu obnovila lety poté, co byla uzavřena kvůli útoku ukrajinských dronů, uvedl ruský letecký úřad.